WEBP Converter - приложение, которое позволяет конвертировать JPEG/PNG/TIFF/GIF/BMP в WebP или конвертировать WebP в JPEG/PNG/TIFF/GIF/BMP. При конвертации сохраняется прозрачность (когда это возможно). Программа также позволяет создавать черно-белые изображения с помощью опции "Конвертировать в градации серого". Данная утилита поддерживает пакетную обработку файлов.

Программа очень проста в использовании. Преобразование выполняется полностью в автономном режиме. Существует множество веб-сайтов, которые могут конвертировать WebP-изображения. Однако они имеют ограничения по загрузке. Vovsoft WebP Converter может конвертировать столько изображений, сколько необходимо. Вы можете легко создавать файлы изображений в большом количестве.

Ключевые функции WebP Converter: