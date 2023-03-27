WEBP Converter для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Конверторы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:8,34 Мб
WEBP Converter скриншот № 1
WEBP Converter скриншот № 2
WEBP Converter скриншот № 3

WEBP Converter - приложение, которое позволяет конвертировать JPEG/PNG/TIFF/GIF/BMP в WebP или конвертировать WebP в JPEG/PNG/TIFF/GIF/BMP. При конвертации сохраняется прозрачность (когда это возможно). Программа также позволяет создавать черно-белые изображения с помощью опции "Конвертировать в градации серого". Данная утилита поддерживает пакетную обработку файлов.

Программа очень проста в использовании. Преобразование выполняется полностью в автономном режиме. Существует множество веб-сайтов, которые могут конвертировать WebP-изображения. Однако они имеют ограничения по загрузке. Vovsoft WebP Converter может конвертировать столько изображений, сколько необходимо. Вы можете легко создавать файлы изображений в большом количестве.

Ключевые функции WebP Converter:

  • WEBP to PNG.
  • WEBP to JPG.
  • WEBP to TIF.
  • WEBP to GIF.
  • WEBP to BMP.
  • WEBP to ICO.
  • PNG to WEBP.
  • JPG to WEBP.
  • TIF to WEBP.
  • GIF to WEBP.
  • BMP to WEBP.
  • ICO to WEBP.
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