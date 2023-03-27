WEBP Converter для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|vovsoft
|Категория:
|Конверторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|8,34 Мб
WEBP Converter - приложение, которое позволяет конвертировать JPEG/PNG/TIFF/GIF/BMP в WebP или конвертировать WebP в JPEG/PNG/TIFF/GIF/BMP. При конвертации сохраняется прозрачность (когда это возможно). Программа также позволяет создавать черно-белые изображения с помощью опции "Конвертировать в градации серого". Данная утилита поддерживает пакетную обработку файлов.
Программа очень проста в использовании. Преобразование выполняется полностью в автономном режиме. Существует множество веб-сайтов, которые могут конвертировать WebP-изображения. Однако они имеют ограничения по загрузке. Vovsoft WebP Converter может конвертировать столько изображений, сколько необходимо. Вы можете легко создавать файлы изображений в большом количестве.
Ключевые функции WebP Converter:
- WEBP to PNG.
- WEBP to JPG.
- WEBP to TIF.
- WEBP to GIF.
- WEBP to BMP.
- WEBP to ICO.
- PNG to WEBP.
- JPG to WEBP.
- TIF to WEBP.
- GIF to WEBP.
- BMP to WEBP.
- ICO to WEBP.
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