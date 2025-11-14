IrfanView для Windows
IrfanView - мощная программа для просмотра и редактирования изображений. Поддерживает более 30 форматов файлов, плагины, конвертацию изображений, различные режимы просмотра и многое другое.
Приложение умеет работать и с многими аудио и видеоформатами. Скачав разнообразные плагины можно значительно расширить возможности программы. Имеются базовые средства обработки графики, можно конвертировать файлы из одного формата в другой, делать скриншоты с экрана, заставки для рабочего стола, есть режимы слайдшоу и показ уменьшенных копий, а также функция вытаскивания иконок из *.exe и *.dll файлов и многое другое.
Существенно расширить функционал IrfanView можно за счет использования дополнительных плагинов, которые дополнят программу новыми эффектами, позволят работать с большим количеством форматов, дадут возможность создавать презентации в exe-формате и проигрывать аудио и видеофайлы, а также редактировать Exif-данные и многое другое.
- IrfanView PlugIns дополнительные плагины
- русификатор (321 Кб)
Отзывы о программе IrfanView
Евпсихий Полихронов про IrfanView 4.59 [20-01-2022]
Отличная программка для каждодневной работы с картинками.
11 | 18 | Ответить
Bro про IrfanView 4.54 [25-03-2020]
Пользуюсь программой больше 10 ти лет, с 98 го виндуса, афигенная, лучше не найти, шустрая быстрее программ не встречал, можно рисовать, добавлять эфекты, работает с плагинами от адобфотшоп, просматривает видио.Разработчики спасибо!
18 | 15 | Ответить
Youry Sim про IrfanView 4.53 [08-09-2019]
IrfanView 4.53 и русификатор к ней скачал с сайта разработчика https://www.irfanview.com. Все установилось без проблем.
19 | 15 | Ответить
Техно про IrfanView 4.52 [28-03-2019]
Отличная программа, вытягивает фото до читаемого и (!!!) печатаемого.
Отдельная благодарность всем комментаторам за помощь в русификации и настройках.
16 | 21 | Ответить
Andreas про IrfanView 4.51 [10-07-2018]
Версия 4.37 (немецкая). Виндовс 7 немецкая. Почему не распознаёт файлы с русским названием, или если в названии есть русские символы? Как исправить? Во всех других программах всё беспроблемно распознаётся.
19 | 30 | Ответить