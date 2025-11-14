IrfanView для Windows

Описание
Отзывы
Оценка: 4.47/5 голосов - 416
Лицензия: Бесплатная
Версия:4.73 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Конверторы - Просмотр
Загрузок (сегодня/всего):18 / 374 531
Размер:3.41 Мб
IrfanView - мощная программа для просмотра и редактирования изображений. Поддерживает более 30 форматов файлов, плагины, конвертацию изображений, различные режимы просмотра и многое другое.

Приложение умеет работать и с многими аудио и видеоформатами. Скачав разнообразные плагины можно значительно расширить возможности программы. Имеются базовые средства обработки графики, можно конвертировать файлы из одного формата в другой, делать скриншоты с экрана, заставки для рабочего стола, есть режимы слайдшоу и показ уменьшенных копий, а также функция вытаскивания иконок из *.exe и *.dll файлов и многое другое.

Существенно расширить функционал IrfanView можно за счет использования дополнительных плагинов, которые дополнят программу новыми эффектами, позволят работать с большим количеством форматов, дадут возможность создавать презентации в exe-формате и проигрывать аудио и видеофайлы,  а также редактировать Exif-данные и многое другое.

Отзывы о программе IrfanView

Евпсихий Полихронов про IrfanView 4.59 [20-01-2022]

Отличная программка для каждодневной работы с картинками.
11 | 18 | Ответить

Bro про IrfanView 4.54 [25-03-2020]

Пользуюсь программой больше 10 ти лет, с 98 го виндуса, афигенная, лучше не найти, шустрая быстрее программ не встречал, можно рисовать, добавлять эфекты, работает с плагинами от адобфотшоп, просматривает видио.Разработчики спасибо!
18 | 15 | Ответить

Youry Sim про IrfanView 4.53 [08-09-2019]

IrfanView 4.53 и русификатор к ней скачал с сайта разработчика https://www.irfanview.com. Все установилось без проблем.
19 | 15 | Ответить

Техно про IrfanView 4.52 [28-03-2019]

Отличная программа, вытягивает фото до читаемого и (!!!) печатаемого.
Отдельная благодарность всем комментаторам за помощь в русификации и настройках.
16 | 21 | Ответить

Andreas про IrfanView 4.51 [10-07-2018]

Версия 4.37 (немецкая). Виндовс 7 немецкая. Почему не распознаёт файлы с русским названием, или если в названии есть русские символы? Как исправить? Во всех других программах всё беспроблемно распознаётся.
19 | 30 | Ответить

