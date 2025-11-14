IrfanView - мощная программа для просмотра и редактирования изображений. Поддерживает более 30 форматов файлов, плагины, конвертацию изображений, различные режимы просмотра и многое другое.

Приложение умеет работать и с многими аудио и видеоформатами. Скачав разнообразные плагины можно значительно расширить возможности программы. Имеются базовые средства обработки графики, можно конвертировать файлы из одного формата в другой, делать скриншоты с экрана, заставки для рабочего стола, есть режимы слайдшоу и показ уменьшенных копий, а также функция вытаскивания иконок из *.exe и *.dll файлов и многое другое.

Существенно расширить функционал IrfanView можно за счет использования дополнительных плагинов, которые дополнят программу новыми эффектами, позволят работать с большим количеством форматов, дадут возможность создавать презентации в exe-формате и проигрывать аудио и видеофайлы, а также редактировать Exif-данные и многое другое.