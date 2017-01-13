OfficeSuite Pro + PDF — приложение для просмотра на Android-коммуникаторе документов в формате DOC, DOCX, TXT, XLS, XLSX, CSV, PPT, PPTX, PPS, PPSX и PDF. Программа обладает мощным функционалом и позволяет редактировать и создавать документы Word, Excel, PowerPoint, конвертировать в/из PDF.
Установив приложение вы сможете создать профиль и использовать сохраненные настройки на других устройствах, работать с OfficeSuite на Android и IOS, открывать несколько документов одновременно, создавать рисунки от руки на слайдах PowerPoint и многое другое. Обмениваться документами можно с помощью облачных сервисов Box, DropBox, Google Drive, OneDrive, Amazon Cloud Drive и SugarSync, а также по email, Bluetooth и Wi-Fi Direct.
Ключевые особенности программы:
Продвинутые функции безопасности.
Отслеживание документов за авторством нескольких пользователей.
Вставка изображений с помощью камеры или из внешнего файла.
Улучшенные возможности Excel: вставка фильтров, условное форматирование, присвоение имен, импорт изображений, редактирование диаграмм и сохранение в формате CSV.
Интерактивные формы в PDF.
Поддержка старых форматов документов Microsoft (.doc, .xls, .ppt, .odf).
Что нового в OfficeSuite Pro + PDF 8.9.6313 для Android?
Рационализированное сканирование - Сканирование бумажных документов еще никогда не было таким простым.
Копируйте изображения и формы в текстовых файлах, таблицах и презентациях.
Перетаскивание элементов для Android N.
Поддержка Chromebook.
Улучшенные возможности редактирования даты и времени.
SKOC про OfficeSuite Pro 7 TR 8.1.2568 для Android [02-02-2015]
Програма дуже крута, но була б ще крутіша якби хтось написав ключ ліцензії)) | | Ответить
Андрей про OfficeSuite Pro 7 TR 8.0.2440 для Android [30-11-2014]
Это приложение, которое ведет себя как вирус. Удалить с Sony нет возможности. Приводит к виртуальному заполнению внутренней памяти телефона. В результате из гугл-плей не устанавливается другие приложения. Удалить можно только с переустановкой телефона и сноса всей инфы. Рекомендация - не устанавливайте это приложение. | | Ответить
ильюха про OfficeSuite Professional 7.3.1513 для Android [11-11-2013]
Блин какой код октивацыи посли пробкой версии | 2 | Ответить
Дина про OfficeSuite Professional 7.1.1222 для Android [11-05-2013]
Пробная версия, бесплатно работает только 7 дней | | Ответить
Алексей про OfficeSuite Professional 6.1.863 для Android [18-07-2012]
Программа хорошая, но нет валюты в рублях. Да и формулы какие-то странные, свой формат какой-то, не стандартные для Эксель 1 | | Ответить