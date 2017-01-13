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OfficeSuite Pro + PDF для Android

OfficeSuite Pro + PDF 8.9.6313 для Android

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Описание OfficeSuite Pro + PDF 8.9.6313 для AndroidОписание   Скачать OfficeSuite Pro + PDF 8.9.6313 для AndroidСКАЧАТЬ (51,18 Мб) Скриншоты OfficeSuite Pro + PDF 8.9.6313 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика OfficeSuite Pro + PDF 8.9.6313 для AndroidСтатистика   Отзывы о OfficeSuite Pro + PDF 8.9.6313 для AndroidОтзывы (5)  
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4.25 из 5, всего оценок - 24
  • Рейтинг программы - 4.25 из 5
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OfficeSuite Pro + PDF — приложение для просмотра на Android-коммуникаторе документов в формате DOC, DOCX, TXT, XLS, XLSX, CSV, PPT, PPTX, PPS, PPSX и PDF. Программа обладает мощным функционалом и позволяет редактировать и создавать документы Word, Excel, PowerPoint, конвертировать в/из PDF.

Установив приложение вы сможете создать профиль и использовать сохраненные настройки на других устройствах, работать с OfficeSuite на Android и IOS, открывать несколько документов одновременно, создавать рисунки от руки на слайдах PowerPoint и многое другое. Обмениваться документами можно с помощью облачных сервисов Box, DropBox, Google Drive, OneDrive, Amazon Cloud Drive и SugarSync, а также по email, Bluetooth и Wi-Fi Direct.

Ключевые особенности программы:

  • Продвинутые функции безопасности.
  • Отслеживание документов за авторством нескольких пользователей.
  • Вставка изображений с помощью камеры или из внешнего файла.
  • Улучшенные возможности Excel: вставка фильтров, условное форматирование, присвоение имен, импорт изображений, редактирование диаграмм и сохранение в формате CSV.
  • Интерактивные формы в PDF.
  • Поддержка старых форматов документов Microsoft (.doc, .xls, .ppt, .odf).
Что нового в OfficeSuite Pro + PDF 8.9.6313 для Android?
  • Рационализированное сканирование - Сканирование бумажных документов еще никогда не было таким простым.
  • Копируйте изображения и формы в текстовых файлах, таблицах и презентациях.
  • Перетаскивание элементов для Android N.
  • Поддержка Chromebook.
  • Улучшенные возможности редактирования даты и времени.
    Скриншоты OfficeSuite Pro + PDF:

    Статус программы Демо версия | Цена: €8.66
    Ограничение в работе программы7 дней
    ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
    Интерфейс Английский
    Закачек (сегодня/всего)1 / 65 637
    Разработчик
    Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
    Категории программыPDF - Редакторы текста - Электронные таблицы
    		 Программа OfficeSuite Pro + PDF отмечена редакцией SoftPortal.com

    Отзывы о программе OfficeSuite Pro + PDF

    SKOC про OfficeSuite Pro 7 TR 8.1.2568 для Android [02-02-2015]

    Програма дуже крута, но була б ще крутіша якби хтось написав ключ ліцензії))
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    Андрей про OfficeSuite Pro 7 TR 8.0.2440 для Android [30-11-2014]

    Это приложение, которое ведет себя как вирус. Удалить с Sony нет возможности. Приводит к виртуальному заполнению внутренней памяти телефона. В результате из гугл-плей не устанавливается другие приложения. Удалить можно только с переустановкой телефона и сноса всей инфы. Рекомендация - не устанавливайте это приложение.
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    ильюха про OfficeSuite Professional 7.3.1513 для Android [11-11-2013]

    Блин какой код октивацыи посли пробкой версии
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    Дина про OfficeSuite Professional 7.1.1222 для Android [11-05-2013]

    Пробная версия, бесплатно работает только 7 дней
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    Алексей про OfficeSuite Professional 6.1.863 для Android [18-07-2012]

    Программа хорошая, но нет валюты в рублях. Да и формулы какие-то странные, свой формат какой-то, не стандартные для Эксель
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