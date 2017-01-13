OfficeSuite Pro + PDF — приложение для просмотра на Android-коммуникаторе документов в формате DOC, DOCX, TXT, XLS, XLSX, CSV, PPT, PPTX, PPS, PPSX и PDF. Программа обладает мощным функционалом и позволяет редактировать и создавать документы Word, Excel, PowerPoint, конвертировать в/из PDF.

Установив приложение вы сможете создать профиль и использовать сохраненные настройки на других устройствах, работать с OfficeSuite на Android и IOS, открывать несколько документов одновременно, создавать рисунки от руки на слайдах PowerPoint и многое другое. Обмениваться документами можно с помощью облачных сервисов Box, DropBox, Google Drive, OneDrive, Amazon Cloud Drive и SugarSync, а также по email, Bluetooth и Wi-Fi Direct.

Ключевые особенности программы: