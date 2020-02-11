All Documents Viewer для Android

All Documents Viewer 1.4.1 для Android

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Описание All Documents Viewer 1.4.1 для AndroidОписание   Скачать All Documents Viewer 1.4.1 для AndroidСКАЧАТЬ (21,15 Мб) Скриншоты All Documents Viewer 1.4.1 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика All Documents Viewer 1.4.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о All Documents Viewer 1.4.1 для AndroidОтзывы (0)  
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All Documents Viewer - удобный инструмент для просмотра практически любых документов, включая Docs и Docx, PDF, ppt, xls, txt, odt, html и др. К плюсам также стои отнести небольшой размер этой программы - она потребляет мало системных ресурсов и позволяет прочитать любой документ, имеющийся в вашем мобильном устройстве.

Основные возможности программы:

  • Поддержка всех форматов, включая xlsx, xls, doc, docx, ppt, pptx, txt и pdf.
  • Встроенный инструмент для просмотра и чтения файлов ppt.
  • Встроенный инструмент для просмотра и чтения файлов xls и xlsx.
  • Встроенный инструмент для просмотра и чтения файлов pptx.
  • Встроенный инструмент для просмотра и чтения файлов pdf и docs.
  • Быстрый просмотр pdf файлов.
  • Быстрый просмотр документов в формате xls.
All Documents Viewer
All Documents Viewer
All Documents Viewer
All Documents Viewer
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)4 / 4
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЭлектронные таблицы - Редакторы текста - PDF
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Отзывы о программе All Documents Viewer

Admin

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