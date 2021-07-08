Smallpdf для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.20.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
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Категория:PDF
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:270,07 Мб
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Smallpdf - набор инструментов для чтения, редактирования, сжатия, сканирования, объединения, удаления страниц и конвертации PDF (Word в PDF, PDF в Word, PPT в PDF, PDF в PPT, JPG в PDF, PDF в JPG, Excel в PDF и PDF в Excel).

Основные возможности Smallpdf:

  • Инструмент для сжатия файлов уменьшает размер PDF и быстро сжимает документы для отправки по электронной почте.
  • Два режим сжатия - стандартный и сильный.
  • Позволяет легко конвертировать PDF в Word.
  • Простая и быстрая конвертация PPT в PDF благодаря нашему специальному инструменту.
  • Возможность легко конвертировать Word в PDF благодаря нашему специальному инструменту.
  • Конвертация JPG в PDF.
  • Конвертация Excel в PDF.
  • Наличие инструментов для редактирования PDF, чтобы выделять цветом, рисовать и добавлять текст в свои документы.
  • Возможность поворачивать страницы PDF.
  • Возможность легко переставлять, поворачивать или удалять одну или несколько страниц.
  • Объединение PDF-файлов.
  • Возможность поставить свою подпись и сохранить подписанный документ.
  • Создание отсканированных PDF-файлов.
  • Просмотр и чтение PDF-файлов.
  • Синхронизация сканов в онлайн-хранилище файлов Smallpdf.
  • Отправка PDF-сканов по электронной почте или делитесь ими через другие приложения, например WhatsApp, Viber или Gmail.
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