Smallpdf для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.20.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Smallpdf
|Категория:
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|270,07 Мб
|СКАЧАТЬ
Smallpdf - набор инструментов для чтения, редактирования, сжатия, сканирования, объединения, удаления страниц и конвертации PDF (Word в PDF, PDF в Word, PPT в PDF, PDF в PPT, JPG в PDF, PDF в JPG, Excel в PDF и PDF в Excel).
Основные возможности Smallpdf:
- Инструмент для сжатия файлов уменьшает размер PDF и быстро сжимает документы для отправки по электронной почте.
- Два режим сжатия - стандартный и сильный.
- Позволяет легко конвертировать PDF в Word.
- Простая и быстрая конвертация PPT в PDF благодаря нашему специальному инструменту.
- Возможность легко конвертировать Word в PDF благодаря нашему специальному инструменту.
- Конвертация JPG в PDF.
- Конвертация Excel в PDF.
- Наличие инструментов для редактирования PDF, чтобы выделять цветом, рисовать и добавлять текст в свои документы.
- Возможность поворачивать страницы PDF.
- Возможность легко переставлять, поворачивать или удалять одну или несколько страниц.
- Объединение PDF-файлов.
- Возможность поставить свою подпись и сохранить подписанный документ.
- Создание отсканированных PDF-файлов.
- Просмотр и чтение PDF-файлов.
- Синхронизация сканов в онлайн-хранилище файлов Smallpdf.
- Отправка PDF-сканов по электронной почте или делитесь ими через другие приложения, например WhatsApp, Viber или Gmail.
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