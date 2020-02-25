EBookDroid для Android

EBookDroid 2.6.3 для Android

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Описание EBookDroid 2.6.3 для AndroidОписание   Скачать EBookDroid 2.6.3 для AndroidСКАЧАТЬ (10,66 Мб) Скриншоты EBookDroid 2.6.3 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика EBookDroid 2.6.3 для AndroidСтатистика   Отзывы о EBookDroid 2.6.3 для AndroidОтзывы (2)  
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4.14 из 5, всего оценок - 7
  • Рейтинг программы - 4.14 из 5
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EBookDroid - бесплатная программа для чтения документов и электронных книг на мобильных устройствах под управлением Android. Присутствует поддержка большинства популярных форматов, включая PDF, DjVu, XPS, cbz, fb2, EPUB, RTF, MOBI и AWZ3. Кроме этого EBookDroid позволяет выделять текст, добавлять в документ собственные аннотации и комментарии, текстовые заметки и многое другое.

Основные возможности EBookDroid:

  • Поддержка форматов PDF, DjVu, XPS (OpenXPS), Comic books (cbz, cbr), FictionBook (fb2, fb2.zip), EPUB, RTF, MOBI и AWZ3.
  • Гибкий подход для использования шрифтов в PDF.
  • Выделение текста и поддержка словарей.
  • Рисуемые от руки аннотации.
  • Текстовые заметки.
  • Поддержка работы с онлайн библиотеками OPDS.
  • Возможность сортировки по названию, дате изменения, по дате последнего чтения.
  • Работа с закладками.
  • Выбор типов файлов для отображения.
  • Возможность настройки пользовательского интерфейса.
  • Возможность сохранения и восстановления настроек и многое другое.
Что нового в EBookDroid 2.6.3 для Android?
  • Улучшен выбор текста
  • Исправлены различные ошибки
EBookDroid
EBookDroid
EBookDroid
EBookDroid
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)4 / 9 836
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыPDF - Чтение книг
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Отзывы о программе EBookDroid

Арнагуль про EBookDroid 2.5.1 для Android [08-03-2018]

отлично
3 | 2 | Ответить

eltakin про EBookDroid 2.4.2.1 для Android [27-06-2017]

все отлично, но нет поддержки chm, docx формата и отсутвие аутокропа полей. навигация немного тяжела, но это не сильно портит.
2 | 2 | Ответить

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