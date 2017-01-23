Dr.Web LiveUSB для Windows

Dr.Web LiveUSB 9.0.0 (23.01.2017)

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Описание Dr.Web LiveUSB 9.0.0 (23.01.2017)Описание   Скачать Dr.Web LiveUSB 9.0.0 (23.01.2017)СКАЧАТЬ (274,38 Мб) Скриншоты Dr.Web LiveUSB 9.0.0 (23.01.2017)Скриншоты (1)   Статистика Dr.Web LiveUSB 9.0.0 (23.01.2017)Статистика   Отзывы о Dr.Web LiveUSB 9.0.0 (23.01.2017)Отзывы (12)  
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4.41 из 5, всего оценок - 25
  • Рейтинг программы - 4.41 из 5
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Dr.Web LiveUSB - программа для создания диска аварийного восстановления операционной системы на USB-накопителе. Позволяет восстановить систему, когда загрузка компьютера в обычном режиме невозможна из-за действий вирусов или других вредоносных программ.

Для записи загрузочной флешки достаточно подключить USB-устройство к компьютеру и запустить Dr.Web LiveUSB — программа сама определит доступные USB-устройства и предложит вам выбрать нужное. Дальнейший процесс полностью автоматизирован.

Dr.Web LiveUSB предназначен для работы в операционных системах Windows (32- и 64-битные версии).

Скриншоты Dr.Web LiveUSB:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)10 / 23 816
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыUSB-антивирусы

Отзывы о программе Dr.Web LiveUSB

a.Gustan2015 про Dr.Web LiveUSB 9.0.0 (21.08.2015) [08-09-2015]

Очень хороший антивирус.Пользуюсь им давно.Раньше было всё просто:скачал,установил и работай.А сейчас появились трудности в регистрации.Требуется соединение с инетом,а его включить не возможно,так как при включении флешки нужна перезагрузка ПК и связь с инетом разрывается.Как быть?
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Андрей в ответ a.Gustan2015 про Dr.Web LiveUSB 9.0.0 (04.03.2016) [07-03-2016]

просто положи в флешку в папку с дрвеб drweb32.key и при установке примонтируй и всё ;-)
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Zorro про Dr.Web LiveUSB 6.0.2 (08.02.2014) [09-02-2014]

Вообще то он поддерживает и windows8 и вообще уже все программы поддерживают win8
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Микола з Жовтих Вод про Dr.Web LiveUSB 6.0.2 (27.05.2013) [06-06-2013]

"Антивірус" Дохтур Веб - не антивірус :)! Занадто вже багато недобачає й пропускає!Не підкупає навіть мовний інтерфейс(Каспер мову ігнорує повністю, хоча навіть Камода американська підтримала!).ЗАВЖДИ(!!!)після дохтура навіть найпростіший Аваст,чи там Каспер,знаходять МОРЯ зарази,котра на ВірусТотал підтверджується іншими програмами!Хочеш проблем-май Дохтур Веб!
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Вепрь в ответ Микола з Жовтих Вод про Dr.Web LiveUSB 9.0.0 (21.09.2016) [19-10-2016]

бугагага))) че за тарабарщину тут написал то? и не надоедает ведь людям слова коверкать да с русского на английский переключаться чтоб i написать)))))
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Олег про Dr.Web LiveUSB 6.0.2 (03.04.2013) [05-04-2013]

С баннерами неплохо справляется и Dr.Web CureIt! Если, конечно, этот баннер не срабатывает в безопасном режиме)
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алек про Dr.Web LiveUSB 7.0 [14-11-2012]

скачайте себе мозги. и не беспокойтесь об банерах!!!
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