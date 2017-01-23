Dr.Web LiveUSB - программа для создания диска аварийного восстановления операционной системы на USB-накопителе. Позволяет восстановить систему, когда загрузка компьютера в обычном режиме невозможна из-за действий вирусов или других вредоносных программ. Для записи загрузочной флешки достаточно подключить USB-устройство к компьютеру и запустить Dr.Web LiveUSB — программа сама определит доступные USB-устройства и предложит вам выбрать нужное. Дальнейший процесс полностью автоматизирован. Dr.Web LiveUSB предназначен для работы в операционных системах Windows (32- и 64-битные версии).

Отзывы о программе Dr.Web LiveUSB a.Gustan2015 Очень хороший антивирус.Пользуюсь им давно.Раньше было всё просто:скачал,установил и работай.А сейчас появились трудности в регистрации.Требуется соединение с инетом,а его включить не возможно,так как при включении флешки нужна перезагрузка ПК и связь с инетом разрывается.Как быть?

1 | 10 | Ответить Андрей a.Gustan2015 просто положи в флешку в папку с дрвеб drweb32.key и при установке примонтируй и всё ;-)

| | Ответить Zorro Вообще то он поддерживает и windows8 и вообще уже все программы поддерживают win8

1 | | Ответить Микола з Жовтих Вод "Антивірус" Дохтур Веб - не антивірус :)! Занадто вже багато недобачає й пропускає!Не підкупає навіть мовний інтерфейс(Каспер мову ігнорує повністю, хоча навіть Камода американська підтримала!).ЗАВЖДИ(!!!)після дохтура навіть найпростіший Аваст,чи там Каспер,знаходять МОРЯ зарази,котра на ВірусТотал підтверджується іншими програмами!Хочеш проблем-май Дохтур Веб!

1 | 10 | Ответить Вепрь Микола з Жовтих Вод бугагага))) че за тарабарщину тут написал то? и не надоедает ведь людям слова коверкать да с русского на английский переключаться чтоб i написать)))))

| | Ответить Олег С баннерами неплохо справляется и Dr.Web CureIt! Если, конечно, этот баннер не срабатывает в безопасном режиме)

| 2 | Ответить алек скачайте себе мозги. и не беспокойтесь об банерах!!!

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