Отзывы о программе Dr.Web LiveUSB
a.Gustan2015 про Dr.Web LiveUSB 9.0.0 (21.08.2015) [08-09-2015]
Очень хороший антивирус.Пользуюсь им давно.Раньше было всё просто:скачал,установил и работай.А сейчас появились трудности в регистрации.Требуется соединение с инетом,а его включить не возможно,так как при включении флешки нужна перезагрузка ПК и связь с инетом разрывается.Как быть?
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Андрей в ответ a.Gustan2015 про Dr.Web LiveUSB 9.0.0 (04.03.2016) [07-03-2016]
просто положи в флешку в папку с дрвеб drweb32.key и при установке примонтируй и всё ;-)
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Zorro про Dr.Web LiveUSB 6.0.2 (08.02.2014) [09-02-2014]
Вообще то он поддерживает и windows8 и вообще уже все программы поддерживают win8
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Микола з Жовтих Вод про Dr.Web LiveUSB 6.0.2 (27.05.2013) [06-06-2013]
"Антивірус" Дохтур Веб - не антивірус :)! Занадто вже багато недобачає й пропускає!Не підкупає навіть мовний інтерфейс(Каспер мову ігнорує повністю, хоча навіть Камода американська підтримала!).ЗАВЖДИ(!!!)після дохтура навіть найпростіший Аваст,чи там Каспер,знаходять МОРЯ зарази,котра на ВірусТотал підтверджується іншими програмами!Хочеш проблем-май Дохтур Веб!
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Вепрь в ответ Микола з Жовтих Вод про Dr.Web LiveUSB 9.0.0 (21.09.2016) [19-10-2016]
бугагага))) че за тарабарщину тут написал то? и не надоедает ведь людям слова коверкать да с русского на английский переключаться чтоб i написать)))))
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Олег про Dr.Web LiveUSB 6.0.2 (03.04.2013) [05-04-2013]
С баннерами неплохо справляется и Dr.Web CureIt! Если, конечно, этот баннер не срабатывает в безопасном режиме)
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алек про Dr.Web LiveUSB 7.0 [14-11-2012]
скачайте себе мозги. и не беспокойтесь об банерах!!!
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