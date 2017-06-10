Слова из Слова 5.5 для Android
Слова из Слова - одна из лучших головоломок со словами для Android в замечательном бумажном стиле. Для прохождения вам доступны 96 уровней, также имеется мультиплеер
Балда 2 2.1.10 для Android
Балда 2 – продолжение популярной логической игры в слова. Как и в оригинале, добавляйте буквы так, что бы после каждого хода должно получалось новое законченное
Бежать из тюрьмы 2 3.2.2 для Android
Бежать из тюрьмы 2 – продолжение увлекательной головоломки для Android, в которой необходимо помочь персонажу пройти ряд квестов различной сложности, и в итоге
Угадай Слова 2.2.6 для Android
Угадай Слова - головоломка, суть которой заключается в названии игры. Вам нужно составлять слова из предложенных букв. При составлении слов, которых нет в задании
Gardenscapes - New Acres 1.2.6 для Android
Gardenscapes - New Acres - увлекательная игра для мобильных устройств на базе Android, в которой игроку предстоит восстановить заброшенный парк и вернуть ему
Все Сканворды 1.2.6h для Android
Все Сканворды – весь мир развлекательной литературы на вашем устройстве. Какуро, Кроссворды, Сканворды, Кейворды, Судоку и многое другое, что вы любите разгадывать в