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Unblock Me FREE для Android

Unblock Me FREE 1.5.6.2 для Android

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Описание Unblock Me FREE 1.5.6.2 для AndroidОписание   Скачать Unblock Me FREE 1.5.6.2 для AndroidСКАЧАТЬ (15,88 Мб) Скриншоты Unblock Me FREE 1.5.6.2 для AndroidСкриншоты (3)   Статистика Unblock Me FREE 1.5.6.2 для AndroidСтатистика   Отзывы о Unblock Me FREE 1.5.6.2 для AndroidОтзывы (0)  
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4.59 из 5, всего оценок - 12
  • Рейтинг программы - 4.59 из 5
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Unblock Me FREE – простая на первый взгляд игра-головоломка может увлечь на многие часы и поддержать в тонусе умственные способности.

Ваша главная задача состоит в том, что бы убрать с поля красный блок. Для этого придется передвигать другие блоки и, чем меньше ходов вы сделаете, тем больше шансов заработать все достижения в игре. Играйте на 4 уровнях сложности от «Начинающего» до «Эксперта» и получайте наибольший рейтинг среди любителей головоломки. Для начинающих игроков присутствует система подсказок, продвинутые пользователи смогут посмотреть статистику решенных вами головоломок. 

Скриншоты Unblock Me FREE:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 6 412
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыГоловоломки - Логические
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Отзывы о программе Unblock Me FREE

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