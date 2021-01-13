Пуговицы и Ножницы для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.8.6 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|KyWorks
|Категория:
|Головоломки
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 025 | Статистика
|Размер:
|15,41 Мб
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Пуговицы и Ножницы – забавная реализация головоломки в стиле «три в ряд». В роли фишек выступают разноцветные пуговицы и для удаления нескольких пуговиц одного цвета используются ножницы. Программа учитывает количество ходов, сделанных игроком и начисляет за это определенное количество баллов. Учитывайте, что за минимальное количество ходов предлагается максимальная награда.
В начале игры спланируйте порядок обрезания пуговиц, что бы у вас не «зависла» одна пуговица, так как ее удалить будет невозможно. В игре вас будут ожидать игровые поля различных размеров: 5x5, 6x5, 6x6, 7x7, возможность отменить свой ход вплоть до самого первого, HD-графика и таблица рекордов для сравнения своих результатов с другими игроками.
- Небольшие улучшения, исправлены ошибки
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