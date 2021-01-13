Пуговицы и Ножницы – забавная реализация головоломки в стиле «три в ряд». В роли фишек выступают разноцветные пуговицы и для удаления нескольких пуговиц одного цвета используются ножницы. Программа учитывает количество ходов, сделанных игроком и начисляет за это определенное количество баллов. Учитывайте, что за минимальное количество ходов предлагается максимальная награда.

В начале игры спланируйте порядок обрезания пуговиц, что бы у вас не «зависла» одна пуговица, так как ее удалить будет невозможно. В игре вас будут ожидать игровые поля различных размеров: 5x5, 6x5, 6x6, 7x7, возможность отменить свой ход вплоть до самого первого, HD-графика и таблица рекордов для сравнения своих результатов с другими игроками.