Тренировка памяти и мозга для Android
|Оценка:
|3.00/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.3.0(145) | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Украинский
|Разработчик:
|Maple Media
|Категории:
|Логические - Головоломки
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 298 | Статистика
|Размер:
|74.71 Мб
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Тренировка мозга и памяти – коллекция из 21 логической игры на тренировку памяти, внимания, скорости, реакции и концентрацию. Присутствует возможность не только повышать свой IQ и тренировать память, но и соревноваться с друзьями и случайными оппонентами со всего мира в играх разума. Получайте наслаждение не только от побед, но и от процесса тренировки своих когнитивных навыков.
Данные тренировки предназначены для улучшения навыков мозга, ведь чем больше человек упражняет свой мозг, тем больше нервных связей создается в нем. Чем выше активность мозга, тем больше попадает туда крови, обогащенной кислородом.
Если человек мало привлекает свой мозг к работе, существующие связи слабеют, мозг получает меньше кислорода, начинает хуже работать. Интеллектуальное здоровье человека непосредственно зависит от того, в каком состоянии находится информационная нейронная сеть мозга.
Особенности приложения:
- простые и развивающие логические игры;
- тренировка зрительной памяти и когнитивных навыков;
- играть смогут даже маленькие дети;
- играть можно без подключения к интернету по дороге на работу или домой;
- требуют минимум Вашего времени, в день достаточно 2-5 минут для тренировки;
- игры онлайн с другими игроками со всего мира;
- возможность следить за прогрессом в результате тренировок.
- Это обновление включает в себя множество небольших, но значимых оптимизаций приложений и улучшения стабильности
- Увеличение фокусировки на сайте
- Визуальные улучшения для облегчения навигации
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Отзывы о программе Тренировка памяти и мозга
lomtiksira050 про Тренировка памяти и мозга 3.7.3.RC-GP [11-01-2021]
Очень много рекламы. Пока проходил таблицу Шульге, включилась реклама, и время прохождения неостанавливалось
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