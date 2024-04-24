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Тренировка памяти и мозга для Android

Описание
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Оценка: 3.00/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:4.3.0(145) | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский, Украинский
Разработчик:
Категории:Логические - Головоломки
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 298 | Статистика
Размер:74.71 Мб
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Тренировка мозга и памяти – коллекция из 21 логической игры на тренировку памяти, внимания, скорости, реакции и концентрацию. Присутствует возможность не только повышать свой IQ и тренировать память, но и соревноваться с друзьями и случайными оппонентами со всего мира в играх разума. Получайте наслаждение не только от побед, но и от процесса тренировки своих когнитивных навыков.

Данные тренировки предназначены для улучшения навыков мозга, ведь чем больше человек упражняет свой мозг, тем больше нервных связей создается в нем. Чем выше активность мозга, тем больше попадает туда крови, обогащенной кислородом.

Если человек мало привлекает свой мозг к работе, существующие связи слабеют, мозг получает меньше кислорода, начинает хуже работать. Интеллектуальное здоровье человека непосредственно зависит от того, в каком состоянии находится информационная нейронная сеть мозга.

Особенности приложения:

  • простые и развивающие логические игры;
  • тренировка зрительной памяти и когнитивных навыков;
  • играть смогут даже маленькие дети;
  • играть можно без подключения к интернету по дороге на работу или домой;
  • требуют минимум Вашего времени, в день достаточно 2-5 минут для тренировки;
  • игры онлайн с другими игроками со всего мира;
  • возможность следить за прогрессом в результате тренировок.
Что нового в Тренировка памяти и мозга 4.3.0(145)?
  • Это обновление включает в себя множество небольших, но значимых оптимизаций приложений и улучшения стабильности
  • Увеличение фокусировки на сайте
  • Визуальные улучшения для облегчения навигации
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Отзывы о программе Тренировка памяти и мозга

lomtiksira050 про Тренировка памяти и мозга 3.7.3.RC-GP [11-01-2021]

Очень много рекламы. Пока проходил таблицу Шульге, включилась реклама, и время прохождения неостанавливалось
4 | 4 | Ответить

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