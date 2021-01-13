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Головоломки со спичками для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 4
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.28 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Головоломки - Логические
Загрузок (сегодня/всего):0 / 2 646 | Статистика
Размер:10,29 Мб
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Головоломки со спичками скриншот № 4

Головоломки со спичками - классическая логическая игра, в которой вам надо решать головоломки со спичками. Двигайте, добавляйте или удаляйте спички до тех пор пока не найдете решение.

Если вы любите головоломки, то в вашем распоряжении 1000 головоломок в 10 эпизодах с разными формами, размерами, и конструкциями.

Особенности приложения:

  • Все спички должны быть частью фигур или уравнения
  • Нужно использовать все допустимые ходы
  • Яркая красочная графика с 7-дюймовым и 10-дюймовый планшетами и HD высокой четкости
  • Поддержка медленных и телефонов с низким разрешением

С помощью Google Play Services у вас будет возможность:

  • сохранить в Облаке - синхронизировать прогресс игры на всех ваших устройствах, а также будущих устройствах
  • лидерборды - чтобы сравнить свой результат с другими
  • достижения - для веселья
Что нового в Головоломки со спичками 1.28?
  • Исправление багов и улучшения
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Отзывы о программе Головоломки со спичками

Влад про Головоломки со спичками 1.12 для Android [04-04-2015]

Игра нормальная, но всякой гадости в виде рекламы в ней-полно. Даже без нета ролики появляются. Значит-сама программа грязная.
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