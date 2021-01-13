Головоломки со спичками для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 4
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.28 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Bojan Klabjan
|Категории:
|Головоломки - Логические
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 2 646 | Статистика
|Размер:
|10,29 Мб
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Головоломки со спичками - классическая логическая игра, в которой вам надо решать головоломки со спичками. Двигайте, добавляйте или удаляйте спички до тех пор пока не найдете решение.
Если вы любите головоломки, то в вашем распоряжении 1000 головоломок в 10 эпизодах с разными формами, размерами, и конструкциями.
Особенности приложения:
- Все спички должны быть частью фигур или уравнения
- Нужно использовать все допустимые ходы
- Яркая красочная графика с 7-дюймовым и 10-дюймовый планшетами и HD высокой четкости
- Поддержка медленных и телефонов с низким разрешением
С помощью Google Play Services у вас будет возможность:
- сохранить в Облаке - синхронизировать прогресс игры на всех ваших устройствах, а также будущих устройствах
- лидерборды - чтобы сравнить свой результат с другими
- достижения - для веселья
- Исправление багов и улучшения
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Отзывы о программе Головоломки со спичками
Влад про Головоломки со спичками 1.12 для Android [04-04-2015]
Игра нормальная, но всякой гадости в виде рекламы в ней-полно. Даже без нета ролики появляются. Значит-сама программа грязная.
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