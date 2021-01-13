Головоломки со спичками - классическая логическая игра, в которой вам надо решать головоломки со спичками. Двигайте, добавляйте или удаляйте спички до тех пор пока не найдете решение.

Если вы любите головоломки, то в вашем распоряжении 1000 головоломок в 10 эпизодах с разными формами, размерами, и конструкциями.

Особенности приложения:

Все спички должны быть частью фигур или уравнения

Нужно использовать все допустимые ходы

Яркая красочная графика с 7-дюймовым и 10-дюймовый планшетами и HD высокой четкости

Поддержка медленных и телефонов с низким разрешением

С помощью Google Play Services у вас будет возможность: