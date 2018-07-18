Effector saver для Windows

Effector saver 3.3.6

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Описание Effector saver 3.3.6Описание   Скачать Effector saver 3.3.6СКАЧАТЬ (15,03 Мб) Скриншоты Effector saver 3.3.6Скриншоты (2)   Статистика Effector saver 3.3.6Статистика   Отзывы о Effector saver 3.3.6Отзывы (3)  
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5.00 из 5, всего оценок - 9
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Effector saver - простая, удобная и в тоже время мощная программа для организации автоматического архивирования: баз данных 1С:Предприятие 7.7/8х; баз данных Microsoft SQL и PostgreSQL серверов и произвольных файлов. Как дополнительный функционал реализовано:

  • автоматическое тестирование и исправление баз 1С: Предприятия 7.7/8.х
  • автоматический запуск процедур обмена данными типовых конфигураций 1С: Предприятия 8.х (подобно  регламентным заданиям 1С:Предприятия)
  • автоматический запуск произвольных команд системы (подобно назначенным задачам Windows)
  • автоматический запуск произвольных скриптов Transact-SQL (подобно планировщику Microsoft SQL сервера)

Основные характеристики Effector saver:

  • Встроенный планировщик выполнения заданий.
  • Выполнение процедур тестирования и исправления баз 1С:Предприятия 7.7/8.х
  • Выбор и заполнение настроек из списка подключенных баз 1С:Предприятия 7.7/8.х.
  • Создание резервных копий произвольных файлов и/или баз данных Microsoft SQL и PostgreSQL серверов.
  • Архивирование открытых файлов, доступных для чтения.
  • Поддержка формата Zip64 для файлов размером более 4 Gb.
  • Выполнение списка произвольных команд системы и скрипов Microsoft SQL сервера по расписанию.
  • Автоматическое копирование архивов в дополнительные каталоги и на FTP сервер.
  • Ведение журнала работы задач, автоматическая очистка устаревших записей журнала.
  • Отправка сводных отчетов о результатах выполнения задач по электронной почте пользователю.
  • Ручной запуск и остановка выполнения задач пользователем.
  • Возможность автозапуска программы как приложение и как сервис NT.
  • Возможность установки пароля на вход в «Менеджер».
Что нового в Effector saver 3.3.6?

Исправление:

  • Механизм «Завершение работы пользователей» на сервере 1С:Предприятия после своей работы восстанавливает состояния флагов блокировки фоновых заданий и сеансов в первоначальное состояние. Ранее, после работы данного механизма блокировки фоновых заданий и сеансов отключались.
  • Задача «Выполнение команд» интерпретирует «код возврата» выполняемых команд системы. Если код не равен 0 задача помечается как выполненная с ошибкой.
  • Улучшен механизм логирования выполнения «команд системы».
  • В программе исправлено ряд других незначительных проблем.
Скриншоты Effector saver:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 5 931
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРезервное копирование
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Отзывы о программе Effector saver

Alexander про Effector saver 3.3.4 [05-10-2017]

Благодарю!
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LPit про Effector saver 3.1.1 [03-11-2011]

Очень понравилась прога, простая и удобная, особенно с SQL базами очень удобно делать бэкапы.
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Алексей про Effector saver 3.1.0 [21-04-2011]

Отличный и мощный архиватор. Радует support хоть и в режиме мыла, но достаточно оперативно. На сайте есть Вопросы и ответы. Программой доволен
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