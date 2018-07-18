Norton Ghost включает развитые возможности архивации и восстановления данных для персональных компьютеров

Paragon Hard Disk Manager - здесь есть все, что Вам необходимо для управления разделами жестких дисков, установки и запуска нескольких ОС, создания резервных копий

WinHex - универсальный HEX-редактор. Как редактор дисков позволяет работать с жесткими дисками, дискетами, CD- ROM, DVD, ZIP, Smart Media, Compact Flash memory cards

Acronis True Image 2018 22.5.1.12510

Acronis True Image - одно из самых популярных средств для создания точных образов жестких дисков и отдельных разделов Windows, благодаря чему любые данные и

R-Drive Image 6.2 build 6205

R-Drive Image - утилита для резервного копирования данных и создания полных образов выбранных разделов или всего жесткого диска. Готовый образ можно записать на

AOMEI Backupper 4.1

AOMEI Backupper - бесплатный инструмент для резервного копирования и восстановления данных, которые могут возникнуть при различных сбоях системы