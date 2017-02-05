RadioTochka для Windows

RadioTochka 15.0

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Описание RadioTochka 15.0Описание   Скачать RadioTochka 15.0СКАЧАТЬ (13,09 Мб) Скриншоты RadioTochka 15.0Скриншоты (1)   Статистика RadioTochka 15.0Статистика   Отзывы о RadioTochka 15.0Отзывы (34)  
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4.30 из 5, всего оценок - 62
  • Рейтинг программы - 4.30 из 5
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RadioTochka - небольшая бесплатная программа, которая предназначена для прослушивания на ПК онлайн-радио каналов. Включает в себя более двухсот радиостанций всех направлений на любой вкус. У каждой радиостанции есть логотип. Также отображается название исполнителя и композиции в радиостанциях, которые поддерживают данную опцию.

Что нового в RadioTochka 15.0?
  • Исправлены ссылки на радиостанции
  • Удалены нерабочие и добавлены новые радиостанции
  • Исправлены мелкие баги
Скриншоты RadioTochka:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)14 / 46 667
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРадио, TV плееры

Отзывы о программе RadioTochka

ZORRO про RadioTochka 5.0 [22-02-2014]

Да видно им плевать на НАШИ писульки тут! В этой радиоточка уже во всех версиях НЕ РАБОТАЮТ ну +/- 60% станции! К чёрту - такую точку.
Контактов с ними нет! Скрываются! Не реагируют на жалобы людей вообще! Уже почти год глюки и один мат идёт. А изначально была очень хор.особ.с возможностью сразу записывать, что понравилось.
2 | | Ответить

Дмитрий в ответ ZORRO про RadioTochka 14.0 [04-02-2017]

Полностью поддерживаю,в этой точке работают считанные станции,давно отказался от этого радио,хрень полная.
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Святослав Емиленко про RadioTochka 4.7 [07-07-2013]

Программа Радиоточка Плюс 4.9 - неплохая (последняя версия).
Но даже у неё есть свои недостатки. Некоторые радиостанции не работают (например, Ретро ФМ, Голос России, Радио Шансон). Кнопка Милицейской волны содержит ссылку на Сити-ФМ (хотя Сити ФМ есть рядом). Европы + вообще нет (да она мне и не нужна, я слушаю только русскую музыку).
Так что, программа весьма средняя.
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kvas-ag про RadioTochka 4.7 [28-04-2013]

на самом деле много не рабочих станций, много повторений. в последней версии как и предыдущих некоторые станции не совпадают иконки. часто не работает портал 101
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Deniss про RadioTochka 4.6 [23-04-2013]

не воспроизводятся станции потому что нужно хоть раз в месяц скачивать новую с сайта http://radiotochki.net/ обновлённую!
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Николай про RadioTochka 4.5.5 [31-03-2013]

Версия 4.6.наWIN7(64-bit)не работает.Пишет не достаточно прав к допуску.С предыдущими версиями было все в порядке.
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