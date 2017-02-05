RadioTochka - небольшая бесплатная программа, которая предназначена для прослушивания на ПК онлайн-радио каналов. Включает в себя более двухсот радиостанций всех направлений на любой вкус. У каждой радиостанции есть логотип. Также отображается название исполнителя и композиции в радиостанциях, которые поддерживают данную опцию.

Отзывы о программе RadioTochka ZORRO Да видно им плевать на НАШИ писульки тут! В этой радиоточка уже во всех версиях НЕ РАБОТАЮТ ну +/- 60% станции! К чёрту - такую точку.

Контактов с ними нет! Скрываются! Не реагируют на жалобы людей вообще! Уже почти год глюки и один мат идёт. А изначально была очень хор.особ.с возможностью сразу записывать, что понравилось.

2 | | Ответить Дмитрий ZORRO Полностью поддерживаю,в этой точке работают считанные станции,давно отказался от этого радио,хрень полная.

| | Ответить Святослав Емиленко Программа Радиоточка Плюс 4.9 - неплохая (последняя версия).

Но даже у неё есть свои недостатки. Некоторые радиостанции не работают (например, Ретро ФМ, Голос России, Радио Шансон). Кнопка Милицейской волны содержит ссылку на Сити-ФМ (хотя Сити ФМ есть рядом). Европы + вообще нет (да она мне и не нужна, я слушаю только русскую музыку).

Так что, программа весьма средняя.

| | Ответить kvas-ag на самом деле много не рабочих станций, много повторений. в последней версии как и предыдущих некоторые станции не совпадают иконки. часто не работает портал 101

| | Ответить Deniss не воспроизводятся станции потому что нужно хоть раз в месяц скачивать новую с сайта http://radiotochki.net/ обновлённую!

1 | | Ответить Николай Версия 4.6.наWIN7(64-bit)не работает.Пишет не достаточно прав к допуску.С предыдущими версиями было все в порядке.

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