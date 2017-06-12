Product Key Explorer для Windows

Product Key Explorer 3.9.8.0

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Описание Product Key Explorer 3.9.8.0Описание   Скачать Product Key Explorer 3.9.8.0СКАЧАТЬ (2,7 Мб) Скриншоты Product Key Explorer 3.9.8.0Скриншоты (1)   Статистика Product Key Explorer 3.9.8.0Статистика   Отзывы о Product Key Explorer 3.9.8.0Отзывы (4)  
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4.33 из 5, всего оценок - 9
  • Рейтинг программы - 4.33 из 5
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Product Key Explorer - полезная программа, благодаря которой Вам будет не страшна потеря серийных ключей установленных лицензионных программных продуктов в связи с поломкой компьютера.

Утилита сканирует ПК на наличие установленных приложений и выводит список, где указано наименование продукта, его ключ и версия. Кроме того Product Key Explorer позволяет получить серийные ключи из компьютеров, находящихся в локальной сети. Программа работает с более чем 2500 популярных приложений, как например Microsoft Office, Adobe Photoshop, SQL Server и др. (полный список на сайте разработчика), а также отображает ключ для операционных систем Windows XP/Vista/7.

Полученную информацию можно сохранить в виде текстового (*.TXT) файла, в формате *.XLS, *.CSV, *.MDB, *.HTML, *.XML, распечатать на принтере или скопировать в буфер обмена.

Скриншоты Product Key Explorer:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $29.50
Ограничение в работе программы15 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)5 / 14 474
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРасширения
 Программа Product Key Explorer отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе Product Key Explorer

user про Product Key Explorer 3.4.9 [11-10-2013]

все бы норм, но за что тут платить? при наличии времени любой студент такое напишет.
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mike про Product Key Explorer 3.2.3 [08-01-2013]

Ни на acrobat pro 10, ни на photoshop cs6 ключей не нашел, только на винду, офис и кое-какую мелочь. Фигня!
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Виталий про Product Key Explorer 3.1.2 [16-09-2012]

Восстановил утерянный ключ на винду.спасибо
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(ерж про Product Key Explorer 2.9.6 [02-06-2012]

Согласен, полезная, но не настолько, чтобы быть платной и уж тем более стоить таких денег.
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