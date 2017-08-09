Inkscape 0.92.2

Описание СКАЧАТЬ ( 62,71 Мб) Скриншоты (5) Статистика Отзывы (8)

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3.95 из 5, всего оценок - 37 Рейтинг программы - 3.95 из 5

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5 Inkscape - редактор векторной графики с открытым исходным кодом, который по своим функциональным возможностям и набору инструментов ни в чем не уступает таким популярным программным продуктам, как Adobe Illustrator, CorelDraw, Xara X. В качестве основного формата в программе используется стандарт SVG (Scalable Vector Graphics). Программа позволяет работать с контурами, фигурами, текстом, маркерами, градиентами и импортированной графикой (поддерживается импорт большинства растровых форматов, таких как JPEG, PNG, TIFF и другие).



Ключевые особенности: Работа с фигурами, контурами, текстом, маркерами и пр.

Наличие таких возможностей SVG, как альфа-каналы, трансформации, градиенты, текстуры и группировка.

Поддержка метаданных Creative Commons.

Наличие инфраструктуры для исполнения сценариев, написанных на Perl, Python и Ruby.

Возможность правки узлов.

Работа со слоями.

Возможность осуществления сложных операций с контурами.

Векторизация растровой графики.

Редактирование XML-данных напрямую.

Импорт файлов в форматах JPEG, PNG, TIFF и др.

Экспорт файлов в формате PNG, а также в некоторых векторных форматах.

Наличие собственного движка рендеринга.

Поддержка "горячих" клавиш.

Скриншоты Inkscape:

Статус программы Бесплатная Операционка Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista Интерфейс Русский Закачек (сегодня/всего) 4 / 24 795 Разработчик Inkscape Последнее обновление 09.08.2017 (Сообщить о новой версии) Категории программы Редакторы

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