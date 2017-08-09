Inkscape для Windows

Inkscape 0.92.2

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Описание Inkscape 0.92.2Описание   Скачать Inkscape 0.92.2СКАЧАТЬ (62,71 Мб) Скриншоты Inkscape 0.92.2Скриншоты (5)   Статистика Inkscape 0.92.2Статистика   Отзывы о Inkscape 0.92.2Отзывы (8)  
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3.95 из 5, всего оценок - 37
  • Рейтинг программы - 3.95 из 5
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Inkscape - редактор векторной графики с открытым исходным кодом, который по своим функциональным возможностям и набору инструментов ни в чем не уступает таким популярным программным продуктам, как Adobe Illustrator, CorelDraw, Xara X. В качестве основного формата в программе используется стандарт SVG (Scalable Vector Graphics). Программа позволяет работать с контурами, фигурами, текстом, маркерами, градиентами и импортированной графикой (поддерживается импорт большинства растровых форматов, таких как JPEG, PNG, TIFF и другие).

Ключевые особенности:

  • Работа с фигурами, контурами, текстом, маркерами и пр.
  • Наличие таких возможностей SVG, как альфа-каналы, трансформации, градиенты, текстуры и группировка.
  • Поддержка метаданных Creative Commons.
  • Наличие инфраструктуры для исполнения сценариев, написанных на Perl, Python и Ruby.
  • Возможность правки узлов.
  • Работа со слоями.
  • Возможность осуществления сложных операций с контурами.
  • Векторизация растровой графики.
  • Редактирование XML-данных напрямую.
  • Импорт файлов в форматах JPEG, PNG, TIFF и др.
  • Экспорт файлов в формате PNG, а также в некоторых векторных форматах.
  • Наличие собственного движка рендеринга.
  • Поддержка "горячих" клавиш.
Скриншоты Inkscape:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)4 / 24 795
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы
 Программа Inkscape отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе Inkscape

иван про Inkscape 0.91 [11-04-2015]

...так и не шмог запустить - терпения не хватает...
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С простой деревни про Inkscape 0.91 [04-02-2015]

Отличный редактор векторной графики.
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Данько Дмитрий про Inkscape 0.48.5.1 [23-01-2015]

Идея хорошая, но когда столько дураков одновременно пишут одну программу, то она превращается в такого же дурака. Каждые 5 минут выскакивает критическая ошибка, за день успел только 5 лампочек нарисовать. Абсолютно нет ни одной функции на которой бы она работала без багов. Тормозит страшно. Открывается долго. Но другого выбора нет, в остальном идея замечательная, автор идеи гений. Интуитивно понятный интерфейс. Ей надо пользоваться само собой, только спокойно.
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Dflame про Inkscape 0.48.5.1 [24-06-2014]

Хорошая программа! Гораздо удобнее офисных программ в рисовании палочек, квадратиков и текстов на схемах и сложных таблицах. Ну не гонять же ради этого Автокад, Кати или Дроу?
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WV про Inkscape 0.48.4.1 [05-12-2013]

Блин, вы бы ещё Paint и Photoshop сравнили... Простая годная программа
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