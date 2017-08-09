Inkscape - редактор векторной графики с открытым исходным кодом, который по своим функциональным возможностям и набору инструментов ни в чем не уступает таким популярным программным продуктам, как Adobe Illustrator, CorelDraw, Xara X. В качестве основного формата в программе используется стандарт SVG (Scalable Vector Graphics). Программа позволяет работать с контурами, фигурами, текстом, маркерами, градиентами и импортированной графикой (поддерживается импорт большинства растровых форматов, таких как JPEG, PNG, TIFF и другие).
Ключевые особенности:
Работа с фигурами, контурами, текстом, маркерами и пр.
Наличие таких возможностей SVG, как альфа-каналы, трансформации, градиенты, текстуры и группировка.
Поддержка метаданных Creative Commons.
Наличие инфраструктуры для исполнения сценариев, написанных на Perl, Python и Ruby.
Возможность правки узлов.
Работа со слоями.
Возможность осуществления сложных операций с контурами.
Векторизация растровой графики.
Редактирование XML-данных напрямую.
Импорт файлов в форматах JPEG, PNG, TIFF и др.
Экспорт файлов в формате PNG, а также в некоторых векторных форматах.
Фото на документы Экспресс - простая в использовании программа для создания фотографий на документы в домашних условиях. Содержит большинство распространённых
Отзывы о программе Inkscape
иван про Inkscape 0.91 [11-04-2015]
...так и не шмог запустить - терпения не хватает... | | Ответить
С простой деревни про Inkscape 0.91 [04-02-2015]
Отличный редактор векторной графики. 3 | | Ответить
Данько Дмитрий про Inkscape 0.48.5.1 [23-01-2015]
Идея хорошая, но когда столько дураков одновременно пишут одну программу, то она превращается в такого же дурака. Каждые 5 минут выскакивает критическая ошибка, за день успел только 5 лампочек нарисовать. Абсолютно нет ни одной функции на которой бы она работала без багов. Тормозит страшно. Открывается долго. Но другого выбора нет, в остальном идея замечательная, автор идеи гений. Интуитивно понятный интерфейс. Ей надо пользоваться само собой, только спокойно. | | Ответить
Dflame про Inkscape 0.48.5.1 [24-06-2014]
Хорошая программа! Гораздо удобнее офисных программ в рисовании палочек, квадратиков и текстов на схемах и сложных таблицах. Ну не гонять же ради этого Автокад, Кати или Дроу? | | Ответить
WV про Inkscape 0.48.4.1 [05-12-2013]
Блин, вы бы ещё Paint и Photoshop сравнили... Простая годная программа | | Ответить