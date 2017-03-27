Carroll 1.23
Carroll - простенький инструмент для управления разрешением экрана монитора
Fences 3.01
Fences - программа с помощью которой пользователь может организовать и привести в порядок свой рабочий стол путем группировки иконок в зависимости от их категории (файлы, папки, программы, ссылки, гиперссылки и др.)
Launchiack 8.0.1
Launchiack - панель для быстрого запуска часто используемых программ, документов (файлов, папок) и URL-адресов. Значки в программе располагаются на своеобразной "ленте"
Winaero Tweaker 0.7
Winaero Tweaker - портативная системная утилита для настройки внешнего вида и дополнительной функциональности операционных систем семейства Windows, в том числе и "десятки"
ReIcon 1.7
ReIcon - не требующая установки утилита для управления иконками приложений на рабочем столе компьютера
WinSplit Revolution 11.04
WinSplit Revolution - небольшая утилита, которая позволяет наилучшим образом распределить открытые окна на рабочем столе. Для управления достаточно настроить клавиши, после привязать их к приложениям, получив 9 позиций