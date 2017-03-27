Fences - программа с помощью которой пользователь может организовать и привести в порядок свой рабочий стол путем группировки иконок в зависимости от их категории (файлы, папки, программы, ссылки, гиперссылки и др.), а также позволяющая скрыть неиспользуемые иконки. Категории можно переименовывать по своему усмотрению.

Отзывы о программе Fences jun!or109 Лично мне абсолютно не понравилась. Нельзя создать большую область, н/п 9x9, и в ней в правом нижнем углу расположить ярлык, только справа-налево сверху-вниз, нельзя всунуть ярлык в ряд ярлыков- нужно по одному убирать и вставлять. Нельзя создать две одинаковые области- только на глаз. И в меню ПКМ появилось две строки fences. Как буд-то разработчики делали специально не для меня. Но столько положительных отзывов не позволят мне сказать "фи". Просто она не подходит МНЕ.

| | Ответить Жентос Блин когда же хакеры русифицируют и крякнут ((( Ждём пока.

| 3 | Ответить Саша пмогите срочно!! не могу его удалить!!!! замучился !! ! очень прошу!!

6 | 1 | Ответить Евгений Саша Если программа не удаляется, нужно для начала её убрать с автозагрузки контекстного меню. Для удаления с меню я использовал программу CCleaner. Это я так удалял другую неудаляемую программу. Может и с этой такая-же история

| | Ответить Владимир неточное описание. в последней версии нет поддержки русского языка. Если есть , то простите и напишите как включить его на windows 7 максимальной

1 | 6 | Ответить Полундра Как сделать чтобы она бесплатная была? И не пойму где менять на русский язык.

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