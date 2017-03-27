Fences для Windows

Fences 3.03

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Описание Fences 3.03Описание   Скачать Fences 3.03СКАЧАТЬ (9,19 Мб) Скриншоты Fences 3.03Скриншоты (4)   Статистика Fences 3.03Статистика   Отзывы о Fences 3.03Отзывы (13)  
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4.56 из 5, всего оценок - 71
  • Рейтинг программы - 4.56 из 5
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Fences - программа с помощью которой пользователь может организовать и привести в порядок свой рабочий стол путем группировки иконок в зависимости от их категории (файлы, папки, программы, ссылки, гиперссылки и др.), а также позволяющая скрыть неиспользуемые иконки. Категории можно переименовывать по своему усмотрению.

Кроме того Fences позволяет делать скриншоты экрана и производить автоматическое масштабирование (изменение размеров экрана).

Скриншоты Fences:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $9.99
Ограничение в работе программы30 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 39 007
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыДесктоп менеджеры

Отзывы о программе Fences

jun!or109 про Fences 2.13 [12-12-2014]

Лично мне абсолютно не понравилась. Нельзя создать большую область, н/п 9x9, и в ней в правом нижнем углу расположить ярлык, только справа-налево сверху-вниз, нельзя всунуть ярлык в ряд ярлыков- нужно по одному убирать и вставлять. Нельзя создать две одинаковые области- только на глаз. И в меню ПКМ появилось две строки fences. Как буд-то разработчики делали специально не для меня. Но столько положительных отзывов не позволят мне сказать "фи". Просто она не подходит МНЕ.
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Жентос про Fences 2.11 [26-09-2013]

Блин когда же хакеры русифицируют и крякнут ((( Ждём пока.
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Саша про Fences 2.01 [11-02-2013]

пмогите срочно!! не могу его удалить!!!! замучился !! ! очень прошу!!
6 | 1 | Ответить

Евгений в ответ Саша про Fences 2.13 [22-05-2015]

Если программа не удаляется, нужно для начала её убрать с автозагрузки контекстного меню. Для удаления с меню я использовал программу CCleaner. Это я так удалял другую неудаляемую программу. Может и с этой такая-же история
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Владимир про Fences 2.01 [04-02-2013]

неточное описание. в последней версии нет поддержки русского языка. Если есть , то простите и напишите как включить его на windows 7 максимальной
1 | 6 | Ответить

Полундра про Fences 2.01 [27-01-2013]

Как сделать чтобы она бесплатная была? И не пойму где менять на русский язык.
1 | 22 | Ответить

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