Actual Multiple Monitors - программа для повышения эффективности и удобства использования нескольких мониторов. Поддерживаются такие стандартные функции, как группировка кнопок, часы (с возможностью вызова приложения «Календарь») и дополнительные панели инструментов («Быстрый запуск» и т.п.). Под Windows 7 доступны функции «Закрепить на Панели задач» (Pin) и Peek, а также кнопка «Показать Рабочий стол».

Возможности: