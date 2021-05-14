Actual Multiple Monitors для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 8
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: 500 руб. | Купить
|Ограничение:
|30 дней
|Версия:
|8.14.5 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Actual Tools
|Категория:
|Десктоп менеджеры
|Загрузок (сегодня/всего):
|4 / 14 724 | Статистика
|Размер:
|10,45 Мб
|СКАЧАТЬ
Actual Multiple Monitors - программа для повышения эффективности и удобства использования нескольких мониторов. Поддерживаются такие стандартные функции, как группировка кнопок, часы (с возможностью вызова приложения «Календарь») и дополнительные панели инструментов («Быстрый запуск» и т.п.). Под Windows 7 доступны функции «Закрепить на Панели задач» (Pin) и Peek, а также кнопка «Показать Рабочий стол».
Возможности:
- Добавляет на дополнительные мониторы аналог Панели задач для привычного управления приложениями вне зависимости от того, с каким именно монитором вы работаете. Каждая Панель задач может отображать кнопку «Пуск» и копию системной области уведомлений.
- Реализована поддержка миниатюр предварительного просмотра (эскизов окон) при наведении указателя мыши на кнопку приложения в Панели задач.
- Клонирование на все мониторы окна Переключателя задач, вызываемое по Alt-Tab.
- Перемещение любого окна на нужный монитор одним щелчком мыши. Можно также автоматически помещать требуемые приложения на нужный монитор при их запуске.
- Вторая дополнительная кнопка Дополнительная кнопка «Развернуть на Рабочий стол» позволяет развернуть любое окно на всю доступную экранную площадь (повторный щелчок восстановит исходный размер окна), а при перемещении окна с помощью мыши за заголовок можно включить как режим эмуляции функции Aero Snap из Windows 7, так и режим классического «прилипания» окна к границам Рабочего стола, мониторов и других окон.
- Создание и сохранение различных конфигураций в виде профилей Рабочего стола и мгновенное переключение между ними по мере необходимости.
- Сервис сохранения/восстановления порядка значков на Рабочем столе для разных конфигураций дисплеев.
- Поможет улучшить внешний вид Рабочего стола: растянуть одну большую фоновую картинку на всё экранное пространство, либо установить индивидуальную фоновую картинку на каждый монитор. Аналогичная возможность имеется для экранных заставок. Для фоновых картинок также доступен режим «слайдшоу» (возможность указать набор картинок и автоматически менять их с указанным интервалом).
- Снижена общая нагрузка на систему.
- Windows 10 x64 Insider Preview, сборка 21277+: Программа завершала работу с ошибкой сразу после запуска.
- Система лицензирования: Ознакомительный период продляется на треть от исходного при установке обновления, выпущенного после даты истечения подписки на бесплатные обновления.
- Зеркалирование: Добавлена возможность переворачивать содержимое зеркала по горизонтали/вертикали (за исключением аппаратно ускоренных зеркал с источником типа «окно»).
- Переключатель аудио: Переключение звука теперь работает в Microsoft Edge, реализованном на базе движка Chromium.
- Неверная работа с памятью могла вызывать каскадные ошибки в Центре управления после его запуска, если была включена функция «Собирать статистику использования».
- Окна некоторых приложений (например, Directory Opus) перестали реагировать на команды Центра управления (такие, как пауза/возобновление или изменение настроек).
- Панель задач Actual Tools, Действия мыши: Действие, назначенное на двойной щелчок мышью по кнопке в Панели задач без указания клавиш-модификаторов, блокировало одинарные щелчки и таким образом препятствовало нормальной работе функций Панели задач (таких, как активация окон, минимизация, восстановление и т.п.).
- Расположение окон: В некоторых случаях данные статистики могли забиваться множественными ошибочными событиями.
- Конфигурация, Профили Рабочего стола: Кнопка «Просмотр» на вкладке «Экранная заставка» не работала, если была выбрана опция «Текущая заставка Windows».
Carroll - простенький инструмент для управления разрешением экрана монитора...
Winaero Tweaker - портативная системная утилита для настройки внешнего вида и дополнительной...
DisplayFusion - приложение, которое призвано существенно упростить жизнь владельцев...
Taskbar Hide - небольшая утилита, которая позволяет мгновенно (в одно нажатие) скрыть любое открытое приложение на компьютере...
Простая в работе утилита с открытым исходным кодом, которая позволяет автоматически...
Fences - программа с помощью которой пользователь может организовать и привести в порядок...
Отзывы о программе Actual Multiple Monitors
Сергей про Actual Multiple Monitors 8.1.3 [02-06-2014]
Одой из функций программы Actual Multiple Monitors можно разбить экран монитора на несколько частей. После этого нужно лишь переместить окна приложений с помощью курсора мыши в нужные места экрана.
3 | 13 | Ответить