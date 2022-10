Carroll - простенький инструмент для управления разрешением экрана монитора. В ситуациях, когда одним и тем же компьютером пользуются несколько человек, входя под разными учетными записями, разрешение экрана дисплея устанавливается для всех пользователей одинаково. Это не всегда удобно, т.к. у каждого из нас разные предпочтения настройки экрана, которое еще может зависеть и от используемых приложений.

Программа позволит изменить такую ситуацию, дав возможность каждому пользователю автоматически (без ручного вмешательства) задействовать выбранное им разрешение экрана при входе в систему. При первом запуске программы Вам будет предложено определиться с типом разрешения из предложенного списка. Список достаточно большой, поэкспериментируйте для получения наилучшего для Вас результата. Когда нашли нужный Вам тип, то просто нажмите "Change screen resolution and restore with every logon" - теперь при входе в систему по умолчанию будет применяться именно этот режим разрешения экрана. Точно также поступают и другие пользователи одного и того же ПК, но под своей учетной записью.

Вроде как ничего особенного Carroll не делает, но все-таки иногда такая настройка может очень пригодиться, не принуждая постоянно изменять параметры экрана "под себя".