Seelen UI для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.10.5 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Eythan David
|Категории:
|Десктоп менеджеры - Обои, темы, оболочки
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|75.68 Мб
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Seelen UI – это приложение, предназначенное для настройки рабочего пространства на операционных системах Windows 10 и 11. Его главная задача – предоставить пользователю возможность полного контроля над внешним видом и функциональностью рабочего стола, что позволяет повысить продуктивность и создать комфортные условия для работы. Программа предоставляет настраиваемую рабочую среду, где пользователи могут выбрать параметры, которые соответствуют их личным предпочтениям.
Приложение отличается современным и минималистичным интерфейсом, который сочетает в себе эстетическую привлекательность и высокую функциональность. Главный экран включает в себя панель инструментов, на которой расположены важные системные иконки для быстрого доступа к основным приложениям и настройкам. Одна из ключевых возможностей Seelen UI – это персонализация рабочего стола, которая осуществляется через панель настроек. Пользователи могут изменить общие параметры, такие как выбор языка и акцентного цвета, а также установить собственные обои.
Одной из уникальных особенностей программы является менеджер окон, который автоматически упорядочивает открытые окна в сетку. Эта функция особенно полезна при работе в многозадачном режиме, так как позволяет управлять несколькими приложениями одновременно без необходимости ручного изменения размера окон. Оконный менеджер предлагает различные способы расположения окон, включая режим BSP, который обеспечивает гибкость настройки рабочего пространства.
Дополнительно Seelen UI предлагает расширенные возможности для настройки панели инструментов: можно изменить ее размеры, включить или выключить, а также настроить автоматическое скрытие. Приложение также поддерживает настройку сочетаний клавиш, что позволяет ускорить работу с приложениями и улучшить общую производительность.
Список основных возможностей приложения Seelen UI:
- Полная настройка рабочего стола для Windows 10 и 11.
- Современный интерфейс с минималистичным дизайном.
- Панель инструментов для быстрого доступа к приложениям и настройкам.
- Менеджер окон с функцией автоматической сетки для многозадачности.
- Поддержка различных вариантов расположения окон, включая режим BSP.
- Настройка панели инструментов: регулировка размера, автоматическое скрытие.
- Возможность изменения языковых настроек и цветовых акцентов.
- Расширенная настройка сочетаний клавиш для управления окнами и фокусом.
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