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5 DisplayFusion - функциональный инструмент, который существенно упростит работу пользователя с мультимониторными системами, а также позволяет управлять обоями рабочего стола. С помощью приложения можно переключать изображения между разными мониторами, отобразить содержимое активного окна на соседнем экране, настроить автоматическую смену фонового рисунка на рабочем столе, через заданный пользователем интервал времени, масштабировать окна, а также присутствует тесная интеграция с сервисом Flickr, благодаря чему можно быстро загружать новые обои. Ключевые особенности DisplayFusion: Наличие мультимониторной панели задач.

Возможность устанавливать на каждый монитор персональные обои рабочего стола.

Возможность распределить изображение фона рабочего стола по всем мониторам.

Тесная интеграция с сервисом Flickr, благодаря чему можно быстро загружать новые обои.

Поддержка настраиваемых "горячих" клавиш.

Автоматическая смена обоев, через заданный интервал времени.

Автоматическое прикрепление окон к краям монитора.

Интегрированный поиск и скачивание обоев с Flickr и Vladstudio

Возможность удаленного управления ПК при помощи смартфона или планшета.

Масштабирование окон и многое другое.