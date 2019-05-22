DisplayFusion

Carroll 1.24
Carroll - простенький инструмент для управления разрешением экрана монитора
Fences 3.09
Fences - программа с помощью которой пользователь может организовать и привести в порядок свой рабочий стол путем группировки иконок в зависимости от их категории
Actual Multiple Monitors 8.13.2
Actual Multiple Monitors - программа для повышения эффективности и удобства использования нескольких мониторов
Winaero Tweaker 0.14.0
Winaero Tweaker - портативная системная утилита для настройки внешнего вида и дополнительной функциональности операционных систем семейства Windows, в том числе и
AquaSnap 1.23.8
AquaSnap - удобная утилита, которая позволяет более эффективно управлять окнами на рабочем столе монитора, предоставляющая в распоряжение пользователя такие функции,
ReIcon 1.9
ReIcon - не требующая установки утилита для управления иконками приложений на рабочем столе компьютера