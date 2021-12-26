Fences для Windows

Описание
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Оценка: 4.35/5 голосов - 92
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $9.99
Ограничение:30 дней
Версия:4.0.0.3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Десктоп менеджеры
Загрузок (сегодня/всего):13 / 70 232 | Статистика
Размер:12,39 Мб
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Fences скриншот № 1
Fences скриншот № 2
Fences скриншот № 3
Fences скриншот № 4

Fences - программа с помощью которой пользователь может организовать и привести в порядок свой рабочий стол путем группировки иконок в зависимости от их категории (файлы, папки, программы, ссылки, гиперссылки и др.), а также позволяющая скрыть неиспользуемые иконки. Категории можно переименовывать по своему усмотрению.

Кроме того Fences позволяет делать скриншоты экрана и производить автоматическое масштабирование (изменение размеров экрана).

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Отзывы о программе Fences

Dafferof про Fences 3.09 [28-10-2019]

Прога зае***Скачивайте сразу крякБез IOBit Unlocker Не удалить
2 | 7 | Ответить

Snem в ответ Dafferof про Fences 3.09 [24-11-2019]

Не крякайте!
Вoт результаты проверки файла на VirusTotal.com - https://www.virustotal.com/gui/file/92235da746a26b69a05ed67d9ccf2113996f9ea38db6b39d41665fb52847394b/detection
0 из 67
Что вы там грузите и откуда?
6 | 21 | Ответить

Павел про Fences 3.09 [31-07-2019]

Не могу удалить это конченое говно! Причем прога платная боже... только нервы потратил, НЕ советую! больше намучаетесь
4 | 7 | Ответить

Данил в ответ Павел про Fences 3.09 [03-12-2019]

Попробуйте выключить его из автозагрузки
8 | 9 | Ответить

Anton про Fences 3.09 [12-07-2019]

У меня выходит ошибка свяжитесь с Stardock
5 | 9 | Ответить

*** про Fences 3.09 [06-07-2018]

Ви її не видалите бо її ресурси використовує вінда
3 | 9 | Ответить

Diana в ответ *** про Fences 3.09 [02-07-2019]

Її можна видалити, через такі дії: Пуск\Налаштування\Програми\Знаходимо в списку Fences\Удаляємо програму\ все програма видалена
2 | 5 | Ответить

jun!or109 про Fences 2.13 [12-12-2014]

Лично мне абсолютно не понравилась. Нельзя создать большую область, н/п 9x9, и в ней в правом нижнем углу расположить ярлык, только справа-налево сверху-вниз, нельзя всунуть ярлык в ряд ярлыков- нужно по одному убирать и вставлять. Нельзя создать две одинаковые области- только на глаз. И в меню ПКМ появилось две строки fences. Как буд-то разработчики делали специально не для меня. Но столько положительных отзывов не позволят мне сказать "фи". Просто она не подходит МНЕ.
4 | 2 | Ответить

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