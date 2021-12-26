Fences - программа с помощью которой пользователь может организовать и привести в порядок свой рабочий стол путем группировки иконок в зависимости от их категории (файлы, папки, программы, ссылки, гиперссылки и др.), а также позволяющая скрыть неиспользуемые иконки. Категории можно переименовывать по своему усмотрению.

Кроме того Fences позволяет делать скриншоты экрана и производить автоматическое масштабирование (изменение размеров экрана).