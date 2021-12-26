Fences для Windows
|Оценка:
|4.35/5 голосов - 92
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $9.99
|Ограничение:
|30 дней
|Версия:
|4.0.0.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Stardock Corporation
|Категория:
|Десктоп менеджеры
|Загрузок (сегодня/всего):
|13 / 70 232 | Статистика
|Размер:
|12,39 Мб
|СКАЧАТЬ
Fences - программа с помощью которой пользователь может организовать и привести в порядок свой рабочий стол путем группировки иконок в зависимости от их категории (файлы, папки, программы, ссылки, гиперссылки и др.), а также позволяющая скрыть неиспользуемые иконки. Категории можно переименовывать по своему усмотрению.
Кроме того Fences позволяет делать скриншоты экрана и производить автоматическое масштабирование (изменение размеров экрана).
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Отзывы о программе Fences
Dafferof про Fences 3.09 [28-10-2019]
Прога зае***Скачивайте сразу крякБез IOBit Unlocker Не удалить
2 | 7 | Ответить
Snem в ответ Dafferof про Fences 3.09 [24-11-2019]
Не крякайте!
Вoт результаты проверки файла на VirusTotal.com - https://www.virustotal.com/gui/file/92235da746a26b69a05ed67d9ccf2113996f9ea38db6b39d41665fb52847394b/detection
0 из 67
Что вы там грузите и откуда?
6 | 21 | Ответить
Павел про Fences 3.09 [31-07-2019]
Не могу удалить это конченое говно! Причем прога платная боже... только нервы потратил, НЕ советую! больше намучаетесь
4 | 7 | Ответить
Данил в ответ Павел про Fences 3.09 [03-12-2019]
Diana в ответ *** про Fences 3.09 [02-07-2019]
Її можна видалити, через такі дії: Пуск\Налаштування\Програми\Знаходимо в списку Fences\Удаляємо програму\ все програма видалена
2 | 5 | Ответить
jun!or109 про Fences 2.13 [12-12-2014]
Лично мне абсолютно не понравилась. Нельзя создать большую область, н/п 9x9, и в ней в правом нижнем углу расположить ярлык, только справа-налево сверху-вниз, нельзя всунуть ярлык в ряд ярлыков- нужно по одному убирать и вставлять. Нельзя создать две одинаковые области- только на глаз. И в меню ПКМ появилось две строки fences. Как буд-то разработчики делали специально не для меня. Но столько положительных отзывов не позволят мне сказать "фи". Просто она не подходит МНЕ.
4 | 2 | Ответить