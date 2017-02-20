Internet Download Accelerator - простой, но эффективный менеджер загрузок, позволяющий не только скачивать файлы по HTTP и FTP протоколам, но позволяющий повысить скорость загрузки в несколько раз. Программа разбивает файл на несколько частей и скачивает их одновременно, что позволяет добить большого прироста производительности. Кроме того, IDA позволяет восстанавливать прерванную загрузку, отслеживать клики в Internet Explorer и следить за буфером обмена, работать по расписанию и т.д.

Отзывы о программе Internet Download Accelerator Lira77 ДМ и эта программа от одной фирмы... WestByte. Привлекла эта программа из-за интеграции с Хромом. А покупку пока обдумываю, скорей всего не куплю.

| 1 | Ответить (ерж Недавно вновь её установил для пробы в режиме ПРО, сразу бросилось в глаза отсутствие в окне закачки окна рекламного баннера, в сравнении с бесплатной ДМ - плюс. По работе не заметил ничего, что её отличает от бесплатного аналога, хотя сильно и не копался, настройки вроде те же. Работает стабильно, без сбоев, даже на очень медленной скорости закачки файла.

| | Ответить (ерж Кто пользовался вариантом ПРО: насколько она эффективнее бесплатного варианта Download master? esteban не обольщайся, она после 30 дней продолжает работать в бесплатном режиме, не в версии ПРО.

| | Ответить mnbvcxz програма очень даженечего, качает просто супер и слажевает по категориям, вобщем все как в аптеке.

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| | Ответить esteban IDA работает и после 30дней после загрузки,я пользуюсь уже 96 дней бесплатно

| | Ответить YURY esteban ПРОГА СУПЕР. БЕЗ ПРОБЛЕМ. ДЛЯ ПРО ЕСТЬ КУЧА ЖИВЫХ КЛЮЧЕЙ НА САЙТАХ

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