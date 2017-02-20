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Internet Download Accelerator для Windows

Internet Download Accelerator 6.12.1.1543

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Описание Internet Download Accelerator 6.12.1.1543Описание   Скачать Internet Download Accelerator 6.12.1.1543СКАЧАТЬ (5,78 Мб) Скриншоты Internet Download Accelerator 6.12.1.1543Скриншоты (4)   Статистика Internet Download Accelerator 6.12.1.1543Статистика   Отзывы о Internet Download Accelerator 6.12.1.1543Отзывы (9)  
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4.78 из 5, всего оценок - 42
  • Рейтинг программы - 4.78 из 5
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Internet Download Accelerator - простой, но эффективный менеджер загрузок, позволяющий не только скачивать файлы по HTTP и FTP протоколам, но позволяющий повысить скорость загрузки в несколько раз. Программа разбивает файл на несколько частей и скачивает их одновременно, что позволяет добить большого прироста производительности. Кроме того, IDA позволяет восстанавливать прерванную загрузку, отслеживать клики в Internet Explorer и следить за буфером обмена, работать по расписанию и т.д.

Что нового в Internet Download Accelerator 6.12.1.1543?
  • Улучшена интеграция в следующих браузерах: Google Chrome, Opera, Vivaldi и Chromium 
  • Оптимизировано расширение для Opera, Chrome и Firefox дляскачивания видео и аудио с любых сайтов 
  • Добавлено новое расширение для Firefox 
  • Различные улучшения в работе программы
  • Исправлены ошибки
Скриншоты Internet Download Accelerator:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 19 137
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗагрузка файлов

Отзывы о программе Internet Download Accelerator

Lira77 про Internet Download Accelerator 5.21 [19-08-2014]

ДМ и эта программа от одной фирмы... WestByte. Привлекла эта программа из-за интеграции с Хромом. А покупку пока обдумываю, скорей всего не куплю.
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(ерж про Internet Download Accelerator 5.16.3.1359 [07-10-2013]

Недавно вновь её установил для пробы в режиме ПРО, сразу бросилось в глаза отсутствие в окне закачки окна рекламного баннера, в сравнении с бесплатной ДМ - плюс. По работе не заметил ничего, что её отличает от бесплатного аналога, хотя сильно и не копался, настройки вроде те же. Работает стабильно, без сбоев, даже на очень медленной скорости закачки файла.
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(ерж про Internet Download Accelerator 5.13 [04-07-2012]

Кто пользовался вариантом ПРО: насколько она эффективнее бесплатного варианта Download master? esteban не обольщайся, она после 30 дней продолжает работать в бесплатном режиме, не в версии ПРО.
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mnbvcxz про Internet Download Accelerator 5.21.1.1057 [01-07-2007]

програма очень даженечего, качает просто супер и слажевает по категориям, вобщем все как в аптеке.
:):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):))

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esteban про Internet Download Accelerator 5.21.1.1057 [12-01-2007]

IDA работает и после 30дней после загрузки,я пользуюсь уже 96 дней бесплатно
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YURY в ответ esteban про Internet Download Accelerator 6.1 [23-02-2015]

ПРОГА СУПЕР. БЕЗ ПРОБЛЕМ. ДЛЯ ПРО ЕСТЬ КУЧА ЖИВЫХ КЛЮЧЕЙ НА САЙТАХ
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