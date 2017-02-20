Internet Download Accelerator - простой, но эффективный менеджер загрузок, позволяющий не только скачивать файлы по HTTP и FTP протоколам, но позволяющий повысить скорость загрузки в несколько раз. Программа разбивает файл на несколько частей и скачивает их одновременно, что позволяет добить большого прироста производительности. Кроме того, IDA позволяет восстанавливать прерванную загрузку, отслеживать клики в Internet Explorer и следить за буфером обмена, работать по расписанию и т.д.
Что нового в Internet Download Accelerator 6.12.1.1543?
Улучшена интеграция в следующих браузерах: Google Chrome, Opera, Vivaldi и Chromium
Оптимизировано расширение для Opera, Chrome и Firefox дляскачивания видео и аудио с любых сайтов
Lira77 про Internet Download Accelerator 5.21 [19-08-2014]
ДМ и эта программа от одной фирмы... WestByte. Привлекла эта программа из-за интеграции с Хромом. А покупку пока обдумываю, скорей всего не куплю. | 1 | Ответить
(ерж про Internet Download Accelerator 5.16.3.1359 [07-10-2013]
Недавно вновь её установил для пробы в режиме ПРО, сразу бросилось в глаза отсутствие в окне закачки окна рекламного баннера, в сравнении с бесплатной ДМ - плюс. По работе не заметил ничего, что её отличает от бесплатного аналога, хотя сильно и не копался, настройки вроде те же. Работает стабильно, без сбоев, даже на очень медленной скорости закачки файла. | | Ответить
(ерж про Internet Download Accelerator 5.13 [04-07-2012]
Кто пользовался вариантом ПРО: насколько она эффективнее бесплатного варианта Download master? esteban не обольщайся, она после 30 дней продолжает работать в бесплатном режиме, не в версии ПРО. | | Ответить
mnbvcxz про Internet Download Accelerator 5.21.1.1057 [01-07-2007]
програма очень даженечего, качает просто супер и слажевает по категориям, вобщем все как в аптеке.
:):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):))