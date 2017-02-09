Bible для Android

Bible 7.3.2 для Android

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Описание Bible 7.3.2 для AndroidОписание   Скачать Bible 7.3.2 для AndroidСКАЧАТЬ (12,67 Мб) Скриншоты Bible 7.3.2 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Bible 7.3.2 для AndroidСтатистика   Отзывы о Bible 7.3.2 для AndroidОтзывы (1)  
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4.25 из 5, всего оценок - 12
  • Рейтинг программы - 4.25 из 5
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Bible — читайте Библию на своем Android-смартфоне. Вы можете загрузить один или несколько переводов Священного Писания. Оболочка поддерживает настройку размера шрифта, две цветовые схемы, удобную систему перехода по книгам и разделам, возможность выделять стихи или цитаты цветом.

Существует система закладок, сотни планов чтения, десятки языков и огромное количество переводов, включая Синодальный перевод, Новый Завет В. Журомского, Перевод Кулакова, Перевод WBTC, Слово Жизни (RSZ) и др. Полные функции приложения доступны только при наличии интернета, в оффлайне доступны только те материалы, которые вы скачивали отдельно. 

Что нового в Bible 7.3.2 для Android?
  • Поиск друзей: улучшенный поиск друзей, а также объединение с Facebook, облегчает поиск друзей по приложению Библия.
  • Рейтинг планов чтения: теперь вы можете оценивать планы чтения от 1 до 5 и ваши друзья могут это видеть.
  • Исправлены ошибки.
Скриншоты Bible:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский, Белорусский
Закачек (сегодня/всего)2 / 13 714
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРелигия

Отзывы о программе Bible

паша про Bible 3.1 для Android [04-05-2011]

Класно!!! а на симбион є така сама ???
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