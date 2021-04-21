Библия — оболочка для работы с текстами Библии и книгами, созданными для широко известной одноменной программы для ПК. После установки программы на SD-карте вашего устройства будет создана папка BibleQuote/modules, куда и необходимо скопировать модули с Библиями и книгами.

Модули всегда можно скачать с сайтов http://www.jesuschrist.ru/software, http://www.ph4.ru/bsoft_bqmod.ph4, http://eshatos.ucoz.ru/, а также многих других сайтов в интернете. Существует огромное количество модулей с Библией на различных языках, большое количество христианской литературы. И всё это не требует оплаты, что очень нехарактерно для московской церкцви.