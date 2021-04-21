Библия для Android

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Оценка: 4.51/5 голосов - 10
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.1.86 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский, Украинский
Разработчик:
Категория:Религия
Загрузок (сегодня/всего):0 / 9 108 | Статистика
Размер:6,91 Мб
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Библия скриншот № 1
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Библия скриншот № 4

Библия — оболочка для работы с текстами Библии и книгами, созданными для широко известной одноменной программы для ПК. После установки программы на SD-карте вашего устройства будет создана папка BibleQuote/modules, куда и необходимо скопировать модули с Библиями и книгами.

Модули всегда можно скачать с сайтов http://www.jesuschrist.ru/software, http://www.ph4.ru/bsoft_bqmod.ph4, http://eshatos.ucoz.ru/, а также многих других сайтов в интернете. Существует огромное количество модулей с Библией на различных языках, большое количество христианской литературы. И всё это не требует оплаты, что очень нехарактерно для московской церкцви.

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Отзывы о программе Библия

александр про Библия 0.08.09 для Android [06-03-2015]

хорошая программа, но поменяйте иконку с православным крестом или верните рыбу
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