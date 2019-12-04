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Библия для детей для Android

Библия для детей 2.26 для Android

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Описание Библия для детей 2.26 для AndroidОписание   Скачать Библия для детей 2.26 для AndroidСКАЧАТЬ (53,95 Мб) Скриншоты Библия для детей 2.26 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика Библия для детей 2.26 для AndroidСтатистика   Отзывы о Библия для детей 2.26 для AndroidОтзывы (0)  
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Библия для детей - сборник из более 40 интерактивных анимированных библейских историй (Сотворение мира, Адам и Ева, Ноев ковчег, Моисей и 10 заповедей, Тайная вечеря, Распятие Иисуса Христа и пр.), с помощью которых ребенок сможет изучать Библию. Некоторые рассказы сопровождаются играми и викторинами с возможностью получать награды. Всё это способствует усвоению основных постулатов Святой Библии.

Поскольку приложение адаптировано для детского пользования, ваш ребенок сможет самостоятельно выбрать и прослушать интересующие его рассказы. Благодаря анимированным библейским историям, изучая Святую Библию, ваш ребенок весело проведет время! Рассказы Святой Библии представлены в игровой, простой для понимания форме.

Основные возможности:

  • Изучение Библии с помощью анимированных аудиокниг.
  • Познакомит ребенка с библейскими историями и поможет ему усовершенствовать навыки чтения.
  • Детские библейские истории наполнены анимациями, приводимыми в действие простым прикосновением к экрану.
  • Библейские истории наглядно проиллюстрированы с помощью интерактивных материалов.
  • Приложение, адаптированное для детского пользования.
  • Яркие библейские иллюстрации.
  • Занимательные факты о Библии.
  • Более 40 увлекательных библейских историй для детей.
  • Интересные факты о Библии и игры для усвоения материала.
  • Библейские викторины с возможностью получать награды.
Библия для детей
Библия для детей
Библия для детей
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
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Категории программыРелигия
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Отзывы о программе Библия для детей

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