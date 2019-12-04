Библия для детей

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Православный календарь 3.4ru для Android Православный календарь — красочный виджет с указанием даты по старому и новому стилям всех православных праздников, постов и христианских святых, связанных с Bible 7.6.1 для Android Bible - читайте Библию везде и всегда на своем смартфоне или планшете. Сохраняйте свои любимые переводы в оффлайн и они будут с вами всегда, независимо от наличия Православный Молитвослов 2.6 для Android Православный Молитвослов – установите приложения на свое устройство и с вами всегда будет присутствовать коллекция основных молитв. «Отче наш», молитва богородице,