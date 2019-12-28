iQuran Lite для Android

iQuran Lite 2.6.6 для Android

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Описание iQuran Lite 2.6.6 для AndroidОписание   Скачать iQuran Lite 2.6.6 для AndroidСКАЧАТЬ (27,45 Мб) Скриншоты iQuran Lite 2.6.6 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика iQuran Lite 2.6.6 для AndroidСтатистика   Отзывы о iQuran Lite 2.6.6 для AndroidОтзывы (3)  
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4.28 из 5, всего оценок - 17
  • Рейтинг программы - 4.28 из 5
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iQuran Lite — электронный вариант Корана, священной книги мусульман, для Android-коммуникаторов. Приложение сделано очень удобно и красиво. Можно даже скачивать аудио для каждой суры. Удобно сделаны переходы между сурами и аятами. Имеется система закладок для быстрого нахождения нужного текста.

iQuran Lite
iQuran Lite
iQuran Lite
iQuran Lite
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 8 406
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРелигия
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Отзывы о программе iQuran Lite

chungro про iQuran 1.1.2 для Android [18-10-2011]

Да благословит тебя Аллах за эту программу.
3 | 2 | Ответить

ali про iQuran 1.0.8 для Android [01-12-2010]

отличная прога,удобная. очень полезная для меня!!
3 | 2 | Ответить

Islam про iQuran 1.0.8 для Android [21-10-2010]

Программа замечательная, не хватает русского языка, или можно было бы арабского.
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