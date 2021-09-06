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Православный календарь 4.4ru Православный календарь — красочный виджет с указанием даты по старому и новому стилям...

Bible.is 2.9.17 Реализация Библии для устройств на Android с переводом на большинство языков мира. Есть...

Библия 1.1.86 Библия - оболочка для работы с текстами Библии и книгами, созданными для широко известной...

iQuran Lite 2.6.6 iQuran - электронный вариант Корана, священной книги мусульман, для Android-коммуникаторов....

Bible 8.24.2 Bible - читайте Библию везде и всегда на своем смартфоне или планшете. Сохраняйте свои...