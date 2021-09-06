MyBible для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:5.3.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Религия
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:10,81 Мб
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MyBible - приложение для чтение Библии, без необходимости подключения к Интернету. Доступны переводы Библии на более чем три сотни языков, включая оригинальные тексты и древние переводы на древнегреческом, древнееврейском, арамейском языках, комментарии, библейские и толковые словари, ежедневные чтения и пр.

Основные возможности MyBible:

  • Настраиваемое отображение текста Библии, группировка стихов в абзацы, подзаголовки, с нумерацией стихов или без, подкраска слов Иисуса, ночной режим.
  • Два или три окна Библии с разными переводами в них.
  • Быстрый и мощный поиск в тексте Библии.
  • Удобное листание и прокрутка, закладки по категориям, подкраска и подчеркивание фрагментов, примечания к тексту, места чтения, собственные перекрестные ссылки, сравнение выбранных стихов в разных переводах.
  • Перекрестные ссылки, ссылки на комментарии, сноски, номера Стронга.
  • Встроенная информация о соответствии "русской" и "стандартной" нумерации в книгах Псалмов, Иова, Песни Песней.
  • Набор загружаемых планов чтения.
  • Комментарии к Библии, сравнение разных комментариев к выбранному стиху.
  • Отображение словарных статей по двойному касанию слова в тексте Библии.
  • Озвучивание (TTS): текст Библии, комментарии, словарные статьи, ежедневные чтения, даже автоматическое комбинирование озвучивания текста Библии и комментариев к нему.
  • Копирование выбранных стихов, копирование найденных при поиске стихов.
  • Работа с избранным.
  • Окно ввода заметок с автоматически создаваемыми ссылками на Писание по введенным местам (например, Ин 3:16).
  • Профили пользователя.
  • Подсказки по всей основной функциональности MyBible.
  • Поддержка резервного копирования пользовательских данных и загруженных модулей, синхронизация MyBible на разных устройствах одного пользователя.
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