Artweaver для Windows

Artweaver 6.0.1 Free

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Описание Artweaver 6.0.1 FreeОписание   Скачать Artweaver 6.0.1 FreeСКАЧАТЬ (11,8 Мб) Скриншоты Artweaver 6.0.1 FreeСкриншоты (6)   Статистика Artweaver 6.0.1 FreeСтатистика   Отзывы о Artweaver 6.0.1 FreeОтзывы (4)  
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4.57 из 5, всего оценок - 23
  • Рейтинг программы - 4.57 из 5
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Artweaver - очередной графический редактор, претендующий на роль бесплатного аналога Adobe Photoshop. Программа может имитировать рисование маслом, акриловой краской, кистью, мелком, карандашом, углем, пастелью, аэрографию и т.д. Также присутствует наличие различных фильтров, работа с прозрачностями и слоями, экспорт и импорт файлов в различные графические форматы и многое другое.

Основные возможности:

  • Поддержка наиболее популярных графических форматов BMP, GIF, JPEG, PCX, TGA, TIFF, PNG и PSD, а также наличие собственного формата AWD.
  • Работа с прозрачностями, слоями и группами слоев.
  • Наличие большого количества инструментов для редактирования изображения (градиент, заполнение и выделение).
  • Наличие различных фильтров (маскирование, размытие, пятно, рельеф и мозаика).
  • Поддержка плагинов.
  • Редактирование текстовых слоев.
  • Возможность рисования с использованием графического планшета.
  • Функции отмены и повтора последних изменений.
Что нового в Artweaver 6.0.1 Free?
  • Добавлен итальянский язык для настройки.
  • Улучшена кнопка сохранения на панели кнопок.
  • Улучшена английская локализация.
  • Исправлена ошибка копирования и вставки через буфер обмена.
  • Исправлен неработающий скрипт по умолчанию в фильтре FilterFX.
  • Исправлена ошибка применения пользовательских фильтров для 16-битных документов.
  • Исправлены ошибки памяти.
  • Исправлены различные ошибки.
Скриншоты Artweaver:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista
Интерфейс Английский, Немецкий
Закачек (сегодня/всего)7 / 13 771
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы
 Программа Artweaver отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе Artweaver

:) про Artweaver 3.0 Free [22-12-2011]

даже не верится, что появился "полноценный" аналог ФотоШопу! я рад!
| 2 | Ответить

Николай в ответ :) про Artweaver 5.0.7 Free [05-06-2015]

Не полноценный - вам нельзя использовать полученные с его помощью изображения в коммерческих целях.
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Kono про Artweaver 1.23 Free [02-08-2011]

Всё она поддерживает!
Вот страница для загрузки русской локализации:
http://www.artweaver.de/index.php/download-en/language-files/
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Василий про Artweaver 1.23 Free [29-01-2011]

Удобная программа для школьников.
Пример работы в ней : http://fotostend.ru/10/example/l01/index.htm
Новая версия 1.23 пока не поддерживает русский язык, но русский язык был в старой версии 0.5.7.
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