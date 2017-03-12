Artweaver 6.0.1 Free Описание СКАЧАТЬ ( 11,8 Мб) Скриншоты (6) Статистика Отзывы (4) Оцените программу!

4.57 из 5, всего оценок - 23 Рейтинг программы - 4.57 из 5

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5 Artweaver - очередной графический редактор, претендующий на роль бесплатного аналога Adobe Photoshop. Программа может имитировать рисование маслом, акриловой краской, кистью, мелком, карандашом, углем, пастелью, аэрографию и т.д. Также присутствует наличие различных фильтров, работа с прозрачностями и слоями, экспорт и импорт файлов в различные графические форматы и многое другое.



Основные возможности: Поддержка наиболее популярных графических форматов BMP, GIF, JPEG, PCX, TGA, TIFF, PNG и PSD, а также наличие собственного формата AWD.

Работа с прозрачностями, слоями и группами слоев.

Наличие большого количества инструментов для редактирования изображения (градиент, заполнение и выделение).

Наличие различных фильтров (маскирование, размытие, пятно, рельеф и мозаика).

Поддержка плагинов.

Редактирование текстовых слоев.

Возможность рисования с использованием графического планшета.

Функции отмены и повтора последних изменений. Что нового в Artweaver 6.0.1 Free?

Добавлен итальянский язык для настройки.

Улучшена кнопка сохранения на панели кнопок.

Улучшена английская локализация.

Исправлена ошибка копирования и вставки через буфер обмена.

Исправлен неработающий скрипт по умолчанию в фильтре FilterFX.

Исправлена ошибка применения пользовательских фильтров для 16-битных документов.

Исправлены ошибки памяти.

Исправлены различные ошибки. Скриншоты Artweaver: Статус программы Бесплатная Операционка Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista Интерфейс Английский, Немецкий Закачек (сегодня/всего) 7 / 13 771 Разработчик Boris Eyrich Последнее обновление 12.03.2017 (Сообщить о новой версии) Категории программы Редакторы Отзывы о программе Artweaver :) даже не верится, что появился "полноценный" аналог ФотоШопу! я рад!

| 2 | Ответить Николай :) Не полноценный - вам нельзя использовать полученные с его помощью изображения в коммерческих целях.

| | Ответить Kono Всё она поддерживает!

Вот страница для загрузки русской локализации:

http://www.artweaver.de/index.php/download-en/language-files/

| 9 | Ответить Василий Удобная программа для школьников.

Пример работы в ней : http://fotostend.ru/10/example/l01/index.htm

Новая версия 1.23 пока не поддерживает русский язык, но русский язык был в старой версии 0.5.7.

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