Canva для Windows

Canva 1.1.1

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Описание Canva 1.1.1Описание   Скачать Canva 1.1.1СКАЧАТЬ (94,17 Мб) Скриншоты Canva 1.1.1Скриншоты (4)   Статистика Canva 1.1.1Статистика   Отзывы о Canva 1.1.1Отзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 1
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
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Canva - удобный инструмент, с помощью которого можно быстро, легко и на высоком уровне создать практически любое дизайнерское решение, например фотоколлажи, визитки, плакаты, оформление постов в социальных сетях (Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, YouTube), презентации, логотипы, инфографики и пр.

Присутствует большое количество встроенных шаблонов, библиотека с разнообразными графическими элементами и шрифтами.

Основные возможности Canva:

  • Оформление постов в социальных сетях (Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, YouTube).
  • Создание флаеров, плакатов, баннеров для блога, приглашений, открыток, фотоколлажей и пр.
  • Наличие более 60000 готовых шаблонов и фотосеток, созданных профессиональными дизайнерами.
  • Возможность добавления текста или надписей к фотографиям и изображениям (выбор более чем из 100 шрифтов).
  • Редактирование размера шрифта, цвета, положения и угла наклона слов.
  • Более 3 миллионов изображений (фото и иллюстраций) в встроенной библиотеке.
  • Редактирование фотографий с помощью готовых фильтров или вручную изменяя их яркость, контраст и другие параметры с помощью инструментов редактирования.
  • Делитесь дизайнами прямо через социальные сети, включая Facebook, Твиттер, Pinterest, Instagram и Google+, или сохраняйте их в галерею на своем устройстве и отправляйте их по электронной почте, SMS, в WhatsApp и т.д.
Canva
Canva
Canva
Canva
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8, 7
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы
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Отзывы о программе Canva

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