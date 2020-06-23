Canva - удобный инструмент, с помощью которого можно быстро, легко и на высоком уровне создать практически любое дизайнерское решение, например фотоколлажи, визитки, плакаты, оформление постов в социальных сетях (Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, YouTube), презентации, логотипы, инфографики и пр.
Присутствует большое количество встроенных шаблонов, библиотека с разнообразными графическими элементами и шрифтами.
Основные возможности Canva:
Оформление постов в социальных сетях (Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, YouTube).
Создание флаеров, плакатов, баннеров для блога, приглашений, открыток, фотоколлажей и пр.
Наличие более 60000 готовых шаблонов и фотосеток, созданных профессиональными дизайнерами.
Возможность добавления текста или надписей к фотографиям и изображениям (выбор более чем из 100 шрифтов).
Редактирование размера шрифта, цвета, положения и угла наклона слов.
Более 3 миллионов изображений (фото и иллюстраций) в встроенной библиотеке.
Редактирование фотографий с помощью готовых фильтров или вручную изменяя их яркость, контраст и другие параметры с помощью инструментов редактирования.
Делитесь дизайнами прямо через социальные сети, включая Facebook, Твиттер, Pinterest, Instagram и Google+, или сохраняйте их в галерею на своем устройстве и отправляйте их по электронной почте, SMS, в WhatsApp и т.д.