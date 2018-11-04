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5 EASEUS Partition Master - мощный инструмент для работы с разделами жесткого диска. Позволяет быстро и лeгко создавать, удалять и форматировать разделы, изменяя их размер и расположение без потери данных, с использованием свободного места на диске. Поддерживает все распространенные типы накопителей, включая жесткие диски IDE, SATA и SCSI, а также портативные носители, подключаемые через интерфейсы USB и Firewire.



Возможности: Поддерживает работу с дисками объёмом от 2GB до 4 ТВ, включая диски GPT и RAID-массивы

Создаeт и удаляет разделы любых типов

Конвертирование основных разделов в логические и наоборот

Скрывает или делает видимыми любые разделы

Изменяет размер и местонахождение разделов без потери данных

Копирование разделов для их переноса на другой жесткий диск без переустановки Windows

Поддержка файловых систем FAT16, FAT32, NTFS и EXT

Предварительный просмотр изменений в разделе перед их применением

Детальный просмотр информации о дисках, разделах и файловых системах

Инструмент Wipe Partition обеспечивает полное и безвозвратное удаление данных с выбранного раздела без возможности их восстановления

Функция Disk Surface Test обеспечит быстрое и аккуратное сканирование диска в поисках дефектных секторов