EASEUS Partition Master для Windows

EASEUS Partition Master 12.10 Home

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Описание EASEUS Partition Master 12.10 HomeОписание   Скачать EASEUS Partition Master 12.10 HomeСКАЧАТЬ (36,2 Мб) Скриншоты EASEUS Partition Master 12.10 HomeСкриншоты (5)   Статистика EASEUS Partition Master 12.10 HomeСтатистика   Отзывы о EASEUS Partition Master 12.10 HomeОтзывы (5)  
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4.20 из 5, всего оценок - 30
  • Рейтинг программы - 4.20 из 5
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EASEUS Partition Master - мощный инструмент для работы с разделами жесткого диска. Позволяет быстро и лeгко создавать, удалять и форматировать разделы, изменяя их размер и расположение без потери данных, с использованием свободного места на диске. Поддерживает все распространенные типы накопителей, включая жесткие диски IDE, SATA и SCSI, а также портативные носители, подключаемые через интерфейсы USB и Firewire.

Возможности:

  • Поддерживает работу с дисками объёмом от 2GB до 4 ТВ, включая диски GPT и RAID-массивы
  • Создаeт и удаляет разделы любых типов
  • Конвертирование основных разделов в логические и наоборот
  • Скрывает или делает видимыми любые разделы
  • Изменяет размер и местонахождение разделов без потери данных
  • Копирование разделов для их переноса на другой жесткий диск без переустановки Windows
  • Поддержка файловых систем FAT16, FAT32, NTFS и EXT
  • Предварительный просмотр изменений в разделе перед их применением
  • Детальный просмотр информации о дисках, разделах и файловых системах
  • Инструмент Wipe Partition обеспечивает полное и безвозвратное удаление данных с выбранного раздела без возможности их восстановления
  • Функция Disk Surface Test обеспечит быстрое и аккуратное сканирование диска в поисках дефектных секторов
Скриншоты EASEUS Partition Master:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)13 / 40 288
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыHDD утилиты
ТОП-сегодня раздела "HDD утилиты"
 

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Отзывы о программе EASEUS Partition Master

alex про EASEUS Partition Master 10.8 Home [30-03-2016]

классная прога! я ей вытянул флешку,которая не читалась на моем DVD
а вот акронис мне не помог
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(ерж про EASEUS Partition Master 10.8 Home [14-12-2015]

После сбоя файловой системы в RAW, файлы восстанавливаются, что касается папок и их названий, но большая часть файлов, особенно графических нечитаемы. Использую версию ПРО.
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ShturmanHC про EASEUS Partition Master 9.2.2 Home [11-10-2013]

В Home версии отсутствует функция ресайза дисков, а в триальной Pro-версии она предлагается только за деньги. =(
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Dmitry про EASEUS Partition Master 9.1.1 Home [04-08-2012]

Разработчики "забыли" добавить функцию "Create Partition", что превращает эту программу в абсолютно бесполезный инструмент...
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Englisman in Shymkent про EASEUS Partition Master 9.1.1 Home [23-03-2012]

классная игрушка удаляет жесткий у меня характеристики улучшились , делает образы, очищает от мусора, увеличивает скорость инета, быстро загружает комп, оптимизирует систему и делает дефрагментацию диска и реестра , удаляет вредоносные программы и многое другое ... ! качай (потом пожалеешь)!!!!!!!!!!
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