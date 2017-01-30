Tapinradio - простое бесплатное интернет радио с огромнейшей базой радиостанций со всего мира. На выбор предлагается более 15 000 станций различных направленности, сетей и жанров. Вы можете создать собственный список избранных станций. Также присутствует возможность записи отдельных песен в формате MP3, WMA, OGG, AAC. Достаточно пользовательских настроек. Особенности программы:

Отзывы о программе TapinRadio Одиночка Не удалось прослушать ни одной радиостанции. Список с радиостанциями пуст!

| | Ответить ахат tapin radio в норме.можно просто установить свои радио станции посторонние которые тебя по душе и произвести запись передач...

| | Ответить Дмитрий Куета а не программа.

| | Ответить Андрей Здравствуйте. Почему нет русских радиостанций? Набирал в поиске данного плеера 92.4, а так же другие радиостации России, но находит почему-то лишь непонятные зарубежные (Индонезитя, США,....). Разъясните, пожалуйста, как найти русские радио?

| 1 | Ответить Вячеслав Увы. не взлетело. Русских каналов там нет

| 2 | Ответить FerrumShu Вячеслав В смысле "нет русских каналов"? Чего врать-то пользователям? Или проплаченный от какой-нибудь другой интернет-радио команды?

| | Ответить Дмитрий Вячеслав Как это нет? Все каналы на месте, периодически слушаю 101, вести фм и комсомолку

| | Ответить Андрей FerrumShu Как сделать, чтобы русские радиостанции играли? Хотя бы 107.4 и 92.4. Спасибо.

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