Tapinradio - простое бесплатное интернет радио с огромнейшей базой радиостанций со всего мира. На выбор предлагается более 15 000 станций различных направленности, сетей и жанров. Вы можете создать собственный список избранных станций. Также присутствует возможность записи отдельных песен в формате MP3, WMA, OGG, AAC. Достаточно пользовательских настроек.
Особенности программы:
Постоянно обновляемая база данных радиостанций.
Поддерживает основные форматы интернет радио: MP3, WMA, OGG, AAC и т.д.
Запись как отдельных треков, так и непрерывная запись.
Быстрый и удобный поиск по континентам, по жанрам, по странам.
При желании и поддержке радиостанции эфир можно разделять на отдельные композиции.
Графический эквалайзер.
Автоматическая проверка на обновление программы и станций.
Здравствуйте. Почему нет русских радиостанций? Набирал в поиске данного плеера 92.4, а так же другие радиостации России, но находит почему-то лишь непонятные зарубежные (Индонезитя, США,....). Разъясните, пожалуйста, как найти русские радио? | 1 | Ответить
Вячеслав про TapinRadio 1.71.2 [03-09-2015]
Увы. не взлетело. Русских каналов там нет | 2 | Ответить
FerrumShu в ответ Вячеслав про TapinRadio 1.71.2 [05-09-2015]
В смысле "нет русских каналов"? Чего врать-то пользователям? Или проплаченный от какой-нибудь другой интернет-радио команды? | | Ответить
Дмитрий в ответ Вячеслав про TapinRadio 1.71.2 [11-09-2015]
Как это нет? Все каналы на месте, периодически слушаю 101, вести фм и комсомолку | | Ответить
Андрей в ответ FerrumShu про TapinRadio 1.71.2 [30-09-2015]
Как сделать, чтобы русские радиостанции играли? Хотя бы 107.4 и 92.4. Спасибо. | 1 | Ответить