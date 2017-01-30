TapinRadio для Windows

TapinRadio 2.03.1

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Описание TapinRadio 2.03.1Описание   Скачать TapinRadio 2.03.1СКАЧАТЬ (14,96 Мб) Скриншоты TapinRadio 2.03.1Скриншоты (4)   Статистика TapinRadio 2.03.1Статистика   Отзывы о TapinRadio 2.03.1Отзывы (25)  
Оцените программу!
4.49 из 5, всего оценок - 42
  • Рейтинг программы - 4.49 из 5
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Tapinradio - простое бесплатное интернет радио с огромнейшей базой радиостанций со всего мира. На выбор предлагается более 15 000 станций различных направленности, сетей и жанров. Вы можете создать собственный список избранных станций. Также присутствует возможность записи отдельных песен в формате MP3, WMA, OGG, AAC. Достаточно пользовательских настроек.

Особенности программы:

  • Постоянно обновляемая база данных радиостанций.
  • Поддерживает основные форматы интернет радио: MP3, WMA, OGG, AAC и т.д.
  • Запись как отдельных треков, так и непрерывная запись.
  • Быстрый и удобный поиск по континентам, по жанрам, по странам.
  • При желании и поддержке радиостанции эфир можно разделять на отдельные композиции.
  • Графический эквалайзер.
  • Автоматическая проверка на обновление программы и станций.
  • Создание раздела избранных станций по группам.
  • Таймер на выключение.
  • Поддержка работы через прокси.
Что нового в TapinRadio 2.03.1?
  • исправлены ошибки
Скриншоты TapinRadio:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)4 / 21 613
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРадио, TV плееры

Отзывы о программе TapinRadio

Одиночка про TapinRadio 2.01 [28-10-2016]

Не удалось прослушать ни одной радиостанции. Список с радиостанциями пуст!
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ахат про TapinRadio 1.72.6 [04-07-2016]

tapin radio в норме.можно просто установить свои радио станции посторонние которые тебя по душе и произвести запись передач...
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Дмитрий про TapinRadio 1.72.3 [10-02-2016]

Куета а не программа.
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Андрей про TapinRadio 1.71.2 [30-09-2015]

Здравствуйте. Почему нет русских радиостанций? Набирал в поиске данного плеера 92.4, а так же другие радиостации России, но находит почему-то лишь непонятные зарубежные (Индонезитя, США,....). Разъясните, пожалуйста, как найти русские радио?
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Вячеслав про TapinRadio 1.71.2 [03-09-2015]

Увы. не взлетело. Русских каналов там нет
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FerrumShu в ответ Вячеслав про TapinRadio 1.71.2 [05-09-2015]

В смысле "нет русских каналов"? Чего врать-то пользователям? Или проплаченный от какой-нибудь другой интернет-радио команды?
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Дмитрий в ответ Вячеслав про TapinRadio 1.71.2 [11-09-2015]

Как это нет? Все каналы на месте, периодически слушаю 101, вести фм и комсомолку
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Андрей в ответ FerrumShu про TapinRadio 1.71.2 [30-09-2015]

Как сделать, чтобы русские радиостанции играли? Хотя бы 107.4 и 92.4. Спасибо.
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