FBackup - программа для автоматического резервного копирования на любой USB/Firewire накопитель, локальный, или сетевой диск. Позволяет резервировать данные с локальных дисков (включая подключенные через USB) на другие USB/Firewire накопители, или подключенные сетевые ресурсы.
Возможно создание стандартных zip архивов (когда используется режим полного копирования), или точных копий источника без выполнения упаковки (использование зеркального режима резервирования).
Особенности FBackup:
Автоматическое резервирование
zip-упаковка резервных копий. Использует компрессию ZIP64, позволяющую создавать архивы размером более 2GB. Архивы можно защищать паролем, который будет запрошен при извлечении данных из них
Единожды настроив профиль резервного копирования, можно запускать его вручную или через планировщик по расписанию.
Для каждого профиля резервного копирования можно задать действие, которое будет выполнено до, или после
Множественные назначения резервирования (на жесткие диски, внешние USB/Firewire диски, или смонтированный сетевой диск)
Поддержка плагинов для резервирования и восстановления настроек определенных программ и их специальных данных
Автоматические обновления
Архивирование открытых файлов
Программаиспользуется для создания резервных копий файлов, не рекомендуется для резервного копирования системы полностью (создания образов).
Macrium Reflect — шустрая программа для работы с образами жесткого диска и резервного копирования данных. К достоинствам программы следует отнести возможность
Отзывы о программе FBackup
Александр про FBackup 5.4.813 [13-08-2015]
Искал замену SecondCopy и CobianBackup в одном флаконе. Наткнулся на FBackup. Читал описание и таял от удовольствия. Скачал, поставил, запустил и получил по морде - файлы из сети бесплатная версия не берёт. Удалил. Хотя, конечно, жаль (как говорил классик) 2 | 1 | Ответить
Дмитрий про FBackup 5.0.389 [06-03-2014]
а где русский язык в интерфейсе? в настройках стоит только английский.. 19 | 10 | Ответить
Владимир про FBackup 5.0.325 [21-01-2014]
в 4ой версии не понятно как выделять папки для архивирования. Ставит крестик а что это выделено или наоброт не включать. Кнопка удалить удаляет всё и вся и не спрашивает предупреждения. Системные файлы не все может резервировать | | Ответить
Артем про FBackup 4.8.289 [29-01-2013]
Не хочет бекапить сетевой диск, это вообще бред, зачем такая программа нужна? | | Ответить
Alexander про FBackup 4.8.278 [25-07-2012]
в предыдущей версии был косяк. когда удаляеш файл он оставался на зеркале.
Исправили или нет? только по этому прога была отстой... | | Ответить