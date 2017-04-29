FBackup - программа для автоматического резервного копирования на любой USB/Firewire накопитель, локальный, или сетевой диск. Позволяет резервировать данные с локальных дисков (включая подключенные через USB) на другие USB/Firewire накопители, или подключенные сетевые ресурсы.

Возможно создание стандартных zip архивов (когда используется режим полного копирования), или точных копий источника без выполнения упаковки (использование зеркального режима резервирования).



Особенности FBackup:

Автоматическое резервирование

zip-упаковка резервных копий. Использует компрессию ZIP64, позволяющую создавать архивы размером более 2GB. Архивы можно защищать паролем, который будет запрошен при извлечении данных из них

Единожды настроив профиль резервного копирования, можно запускать его вручную или через планировщик по расписанию.

Для каждого профиля резервного копирования можно задать действие, которое будет выполнено до, или после

Множественные назначения резервирования (на жесткие диски, внешние USB/Firewire диски, или смонтированный сетевой диск)

Поддержка плагинов для резервирования и восстановления настроек определенных программ и их специальных данных

Автоматические обновления

Архивирование открытых файлов

Программа используется для создания резервных копий файлов, не рекомендуется для резервного копирования системы полностью (создания образов).