FBackup для Windows

FBackup 6.4.355

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Описание FBackup 6.4.355Описание   Скачать FBackup 6.4.355СКАЧАТЬ (70,68 Мб) Скриншоты FBackup 6.4.355Скриншоты (8)   Статистика FBackup 6.4.355Статистика   Отзывы о FBackup 6.4.355Отзывы (5)  
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3.00 из 5, всего оценок - 4
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FBackup - программа для автоматического резервного копирования на любой USB/Firewire накопитель, локальный, или сетевой диск. Позволяет резервировать данные с локальных дисков (включая подключенные через USB) на другие USB/Firewire накопители, или подключенные сетевые ресурсы.

Возможно создание стандартных zip архивов (когда используется режим полного копирования), или точных копий источника без выполнения упаковки (использование зеркального режима резервирования).

Особенности FBackup:

  • Автоматическое резервирование
  • zip-упаковка резервных копий. Использует компрессию ZIP64, позволяющую создавать архивы размером более 2GB. Архивы можно защищать паролем, который будет запрошен при извлечении данных из них
  • Единожды настроив профиль резервного копирования, можно запускать его вручную или через планировщик по расписанию.
  • Для каждого профиля резервного копирования можно задать действие, которое будет выполнено до, или после
  • Множественные назначения резервирования (на жесткие диски, внешние USB/Firewire диски, или смонтированный сетевой диск)
  • Поддержка плагинов для резервирования и восстановления настроек определенных программ и их специальных данных
  • Автоматические обновления
  • Архивирование открытых файлов

Программа используется для создания резервных копий файлов, не рекомендуется для резервного копирования системы полностью (создания образов).

Что нового в FBackup 6.4.355?
  • Улучшена поддержка языков.
  • Исправлены ошибки.
Скриншоты FBackup:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 5 986
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРезервное копирование
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Отзывы о программе FBackup

Александр про FBackup 5.4.813 [13-08-2015]

Искал замену SecondCopy и CobianBackup в одном флаконе. Наткнулся на FBackup. Читал описание и таял от удовольствия. Скачал, поставил, запустил и получил по морде - файлы из сети бесплатная версия не берёт. Удалил. Хотя, конечно, жаль (как говорил классик)
2 | 1 | Ответить

Дмитрий про FBackup 5.0.389 [06-03-2014]

а где русский язык в интерфейсе? в настройках стоит только английский..
19 | 10 | Ответить

Владимир про FBackup 5.0.325 [21-01-2014]

в 4ой версии не понятно как выделять папки для архивирования. Ставит крестик а что это выделено или наоброт не включать. Кнопка удалить удаляет всё и вся и не спрашивает предупреждения. Системные файлы не все может резервировать
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Артем про FBackup 4.8.289 [29-01-2013]

Не хочет бекапить сетевой диск, это вообще бред, зачем такая программа нужна?
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Alexander про FBackup 4.8.278 [25-07-2012]

в предыдущей версии был косяк. когда удаляеш файл он оставался на зеркале.
Исправили или нет? только по этому прога была отстой...
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