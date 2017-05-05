Waze — приложение для дорожной навигации с социальным уклоном. Просто путешествуя с включённым Waze, вы помогаете обновлять информацию о дорогах и пробках. Вы можете отправлять отчёты об авариях, опасностях, полиции и других событиях, а так же получать эту информацию от других, включая и цены на заправках. Кроме того, Waze помогает быть на связи с друзьями, когда Вы в пути.
Актуальный маршрут рассчитывается с учетом текущих пробок и общей информации о дорогах
Оповещения от сообщества, в том числе об авариях, опасностях, экипажах ДПС, закрытых дорогах и прочие
Пошаговые голосовые подсказки при навигации
Свежие карты, постоянно редактируемые и обновляемые редакторами карт сообщества Waze
Автоматическое изменение маршрута в зависимости от текущей дорожной ситуации
Запоминает ваши обычные пункты назначения, время поездок и предпочитаемые маршруты
Находит самую дешевую заправку на маршруте
Добавляет друзей прямо из телефонной книги
Следит за РВП друзей, едущих в тот же пункт назначения
Отправляет автоматические обновления Вашего местоположения и РВП
Помимо сообщества водителей, делящихся информацией через приложение, Waze — это также активное сообщество онлайн редакторов карт, которые стараются поддерживать карты в их районе максимально актуальными.
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Отзывы о программе Waze
Навигатор-убийца! про Waze 4.10.0.2 для Android [18-11-2016]
Ехали с мертвого моря в Натанию. Waze был на 2х телефонах.ограничение на въезд на опасные территории было включено. Маршрут был проложен через Палестину!!!! Уроды! Ехали 2 девушки и ребенок!!! Знаю, что уже из-за подобных ошибок уже гибли люди | 3 | Ответить
Сергей про Waze - Социальный Навигатор 4.5.0.1 для Android [19-07-2016]
Ехал из Калуги в Воронеж. Повел wazе через Ефремов по бесплатной дороге, хотя в настройках включены платные. Потерял час времени и пожалел, что руководствовался этим навигатором. | | Ответить
Oxy про Waze - Социальный Навигатор 4.3.0.2 для Android [12-06-2016]
Не знаю,что там вообще может быть хорошего. Ни разу, повторюсь. НИ ЕДИНОГО РАЗА не привёл к точке назначения..полное г....о | | Ответить
Валерий про Waze - Социальный Навигатор 4.2.0.1 для Android [24-05-2016]
Перепробовал все, что есть. Остановился на вейзе. Есть свои минусы, но это лучшее. | | Ответить
Viroza про Waze - Социальный Навигатор 4.0.1.1 для Android [05-04-2016]
после обновления Waze не хочется пользоваться. Верните прежнюю версию. Новой очень неудобно пользоваться, нельзя просмотреть общие отчёты, а в старой версии можно было. Это было очень удобно т.к. можно было спланировать маршрут заранее, а теперь едешь как слепой и когда тебе программа сообщит о препятствиях, то менять маршрут уже поздно. В общем обновлённая версия фуфло. Хочется найти альтернативу и удалить Waze. | | Ответить