Waze для Android

Waze 4.23.0.3 для Android

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Описание Waze 4.23.0.3 для AndroidОписание   Скачать Waze 4.23.0.3 для AndroidСКАЧАТЬ (51,23 Мб) Скриншоты Waze 4.23.0.3 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика Waze 4.23.0.3 для AndroidСтатистика   Отзывы о Waze 4.23.0.3 для AndroidОтзывы (14)  
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4.31 из 5, всего оценок - 19
  • Рейтинг программы - 4.31 из 5
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Waze — приложение для дорожной навигации с социальным уклоном. Просто путешествуя с включённым Waze, вы помогаете обновлять информацию о дорогах и пробках. Вы можете отправлять отчёты об авариях, опасностях, полиции и других событиях, а так же получать эту информацию от других, включая и цены на заправках. Кроме того, Waze помогает быть на связи с друзьями, когда Вы в пути.

  • Актуальный маршрут рассчитывается с учетом текущих пробок и общей информации о дорогах
  • Оповещения от сообщества, в том числе об авариях, опасностях, экипажах ДПС, закрытых дорогах и прочие
  • Пошаговые голосовые подсказки при навигации
  • Свежие карты, постоянно редактируемые и обновляемые редакторами карт сообщества Waze
  • Автоматическое изменение маршрута в зависимости от текущей дорожной ситуации
  • Запоминает ваши обычные пункты назначения, время поездок и предпочитаемые маршруты
  • Находит самую дешевую заправку на маршруте
  • Добавляет друзей прямо из телефонной книги
  • Следит за РВП друзей, едущих в тот же пункт назначения
  • Отправляет автоматические обновления Вашего местоположения и РВП 

Помимо сообщества водителей, делящихся информацией через приложение, Waze — это также активное сообщество онлайн редакторов карт, которые стараются поддерживать карты в их районе максимально актуальными.

Что нового в Waze 4.23.0.3 для Android?
  • Новое и улучшенное голосовое сопровождение.
  • Теперь при выборе друзей для отправки им маршрута или местоположения показываются не только фото друзей, но и их имена.

Исправлены ошибки:

  • Зависания и вылеты.
  • Невозможность обновить планшеты (устройства только с WiFi).
Скриншоты Waze:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский, Испанскийвсе языки
Закачек (сегодня/всего)4 / 23 214
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБлоги, социальные сети - GPS - другое
 Программа Waze отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе Waze

Навигатор-убийца! про Waze 4.10.0.2 для Android [18-11-2016]

Ехали с мертвого моря в Натанию. Waze был на 2х телефонах.ограничение на въезд на опасные территории было включено. Маршрут был проложен через Палестину!!!! Уроды! Ехали 2 девушки и ребенок!!! Знаю, что уже из-за подобных ошибок уже гибли люди
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Сергей про Waze - Социальный Навигатор 4.5.0.1 для Android [19-07-2016]

Ехал из Калуги в Воронеж. Повел wazе через Ефремов по бесплатной дороге, хотя в настройках включены платные. Потерял час времени и пожалел, что руководствовался этим навигатором.
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Oxy про Waze - Социальный Навигатор 4.3.0.2 для Android [12-06-2016]

Не знаю,что там вообще может быть хорошего. Ни разу, повторюсь. НИ ЕДИНОГО РАЗА не привёл к точке назначения..полное г....о
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Валерий про Waze - Социальный Навигатор 4.2.0.1 для Android [24-05-2016]

Перепробовал все, что есть. Остановился на вейзе. Есть свои минусы, но это лучшее.
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Viroza про Waze - Социальный Навигатор 4.0.1.1 для Android [05-04-2016]

после обновления Waze не хочется пользоваться. Верните прежнюю версию. Новой очень неудобно пользоваться, нельзя просмотреть общие отчёты, а в старой версии можно было. Это было очень удобно т.к. можно было спланировать маршрут заранее, а теперь едешь как слепой и когда тебе программа сообщит о препятствиях, то менять маршрут уже поздно. В общем обновлённая версия фуфло. Хочется найти альтернативу и удалить Waze.
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