CityGuide для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:12.0.229 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Путеводители - GPS
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:43,45 Мб
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CityGuide - удобный в использовании GPS навигатор для Android с пробками, рацией, антирадаром и высоко детализированными офлайн картами всего мира. Доступны офлайн карты навигационной службы СитиГИД с «пробками» и регулярными корректурами (карты России, Беларуси, Украины, Латвии, Казахстана, Финляндии, Грузии, Азербайджана, Узбекистана, Монголии и др), а также бесплатные карты OSM от Open Street Maps с поддержкой пробок.

В навигаторе пользователь самостоятельно выбирает подходящие комплекты карт на интересующую его территорию. Программа не требует постоянного подключения к Интернету, что дает возможность использовать карты и при отсутствии связи, а также помогает существенно экономить на трафике.

Особенности CityGuide:

  • Ежедневные обновления карт.
  • Запатентованный алгоритм "Пробки-2" выбора маршрута с учетом пробок.
  • Навигатор учитывает расписание электричек и время разводки мостов, строя быстрейший по времени маршрут.
  • Полная поддержка аппаратного ускорения на большинстве современных устройств. Высокая скорость работы с картой. Мгновенное построение маршрута даже с учетом «пробок».
  • Оффлайн карты всех стран мира.
  • Предупреждение об опасностях на дороге (сервис динамических ПОИ). Засады ДПС/ГИБДД, опасные участки - ямы (в том числе используется информация от РосЯма), места ДТП и пр.
  • Возможность работы в качестве антирадара, что позволит избежать штрафов ГИБДД, заранее предупредив о переносных радарах и камерах ГИБДД, и стационарных камерах совмещенных с радарами, включая радар Стрелка.
  • Общение через Push-to-talk рацию, встроенную в навигатор и работающую через интернет, как известная Zello.
  • Отслеживание перемещений своих знакомых, обмен с ними сообщениями, возможность оставлять комментарии, планирование совместных поездок.
  • Возможность вызова такси, эвакуатора, технической помощи и других экстренных служб непосредственно из меню программы.
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