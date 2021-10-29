CityGuide - удобный в использовании GPS навигатор для Android с пробками, рацией, антирадаром и высоко детализированными офлайн картами всего мира. Доступны офлайн карты навигационной службы СитиГИД с «пробками» и регулярными корректурами (карты России, Беларуси, Украины, Латвии, Казахстана, Финляндии, Грузии, Азербайджана, Узбекистана, Монголии и др), а также бесплатные карты OSM от Open Street Maps с поддержкой пробок.

В навигаторе пользователь самостоятельно выбирает подходящие комплекты карт на интересующую его территорию. Программа не требует постоянного подключения к Интернету, что дает возможность использовать карты и при отсутствии связи, а также помогает существенно экономить на трафике.

Особенности CityGuide: