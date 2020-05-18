MapFactor - навигационное приложение, которое поможет вам сориентироваться в незнакомой местности и проложить самый удобный маршрут до нужной точки.

Программа использует GPS-позиционирование на основе данных OpenStreetMap. Перед тем как начать пользоваться навигатором нужно будет скачать на SD-карту вашего устройства карты стран, которые вам могут понадобиться. А их доступно просто огромное множество во всех частях света нашей планеты.

Карты лучше закачивать по безлимитному Wi-Fi-каналу, т.к. они занимают достаточный объем трафика. Кстати, как карты, так и само приложение обновляются совершенно бесплатно один раз в месяц, так что у вас всегда будут самые актуальные маршруты.

Основные возможности MapFactor: