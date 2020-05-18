HUD Speed 1.11.1 для Android
HUD Speed - цифровой спидометр со встроенной функцией радар-детектора. Предупреждает о превышении ограничения скорости и о приближении к камерам, стрелкам,
Яндекс.Карты 7.5 для Android
Яндекс.Карты – приложение, позволяющее не только смотреть карты и спутниковые снимки всего мира, но и другие, полезные вещи. Например, программа покажет пробки на
RMaps 0.9.4 для Android
RMaps - утилита для ориентирования на местности с использованием GPS. Умеет работать как с онлайновыми, так и с оффлайновыми картами. Может использовать карты Google
HERE WeGo 2.0.14211 для Android
HERE WeGo – навигация для всех видов транспорта, включая автомобиль, велосипед, такси, общественный транспорт, каршеринг и т. п. Голосовые подсказки и визуальные
MAPS.ME 9.6.1-Google для Android
MAPS.ME – с бесплатными офлайновыми картами вы всегда сможете проложить маршрут, независимо от наличия сети. Присутствуют карты большинства стран мира с подробной
Навигатор Семь Дорог 1.82.1310 для Android
Надёжный оффлайн проводник для Android-смартфонов и планшетов. Присутствует быстрый поиск по адресу и названиям компаний, выбор оптимального маршрута и его