MapFactor для Android

MapFactor 5.5.105 для Android

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Описание MapFactor 5.5.105 для AndroidОписание   Скачать MapFactor 5.5.105 для AndroidСКАЧАТЬ (29,14 Мб) Скриншоты MapFactor 5.5.105 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика MapFactor 5.5.105 для AndroidСтатистика   Отзывы о MapFactor 5.5.105 для AndroidОтзывы (0)  
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3.67 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 3.67 из 5
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MapFactor - навигационное приложение, которое поможет вам сориентироваться в незнакомой местности и проложить самый удобный маршрут до нужной точки.

Программа использует GPS-позиционирование на основе данных OpenStreetMap. Перед тем как начать пользоваться навигатором нужно будет скачать на SD-карту вашего устройства карты стран, которые вам могут понадобиться. А их доступно просто огромное множество во всех частях света нашей планеты.

Карты лучше закачивать по безлимитному Wi-Fi-каналу, т.к. они занимают достаточный объем трафика. Кстати, как карты, так и само приложение обновляются совершенно бесплатно один раз в месяц, так что у вас всегда будут самые актуальные маршруты.

Основные возможности MapFactor:

  • Голосовое сопровождение:
    - голосовая навигация на вашем языке
    - подробное планирование маршрута
    - трансграничная маршрутизация без необходимости переключаться между странами или на менее подробную карту
    - обзор на экране предстоящего маневра и расстояние до него
  • Спутниковая навигация GPS:
    - обычный 2D-режим и реалистичное 3D-отображение для наилучшей визуализации показа карты
    - переключение между ночным и дневным режимами
    - вращение карты в направлении движения или в режиме, когда север всегда наверху
  • Поиск:
    - поиск нужных мест на карте
    - поиск почтовых индексов
  • Камеры слежения:
    - звуковое предупреждение, когда приближаетесь к регистраторам скорости
  • Другое:
    - создание своих маршрутов и любимых мест
    - режимы маршрутизации для легковых автомобилей, пешеходов, грузовиков
    - предотвращение маршрута - возможность блокирования определенного участка маршрута
Что нового в MapFactor 5.5.105 для Android?
  • Исправлены ошибки
MapFactor
MapFactor
MapFactor
MapFactor
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 2 491
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыGPS - Карты
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Отзывы о программе MapFactor

Admin

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