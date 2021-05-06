EasyWay для Android
|Оценка:
|3.80/5 голосов - 5
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.0.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Украинский
|Разработчик:
|EasyWay
|Категории:
|GPS - Карты
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 11 355 | Статистика
|Размер:
|9,9 Мб
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EasyWay - маршруты общественного транспорта в вашем Android-устройстве. EasyWay mobile - это быстрый и удобный способ прямо из вашего телефона узнать о маршрутах следования общественного транспорта.
Достаточно определить отправной и конечный пункт назначения, и приложение подберет наиболее оптимальный маршрут. Вы всегда будете в курсе актуальной информации обо всех маршрутах общественного транспорта (время работы, стоимость, схема и интервал движения), что позволит лучше ориентироваться при передвижении по городу.
Возможности EasyWay:
- Offline-режим: маршруты, остановки, расписания, поиск в окрестности адреса.
- поиск оптимального пути из А в Б;
- полный список актуальных маршрутов с прорисовкой на карте в каждом из предложенных городов (схема и интервал движения, время работы, стоимость проезда);
- GPS трекинг вашего передвижения;
- GPS общественного транспорта во многих гродах России, Украины, Молдовы, Болгарии;
- определение направления движения на базе GPS-данных и расчет времени прибытия транспорта на остановку;
- информация про транспорт, адаптированный для людей с ограниченной мобильностью.
Сервис EasyWay предоставляется в:
- 55 городах Украины (все областные центры, все города Крыма, все крупные региональные города)
- 4 городах Молдовы (Кишинев, Тирасполь, Бендеры, Бельцы)
- Болгарии (София, Бургас, Пловдив, Плевен, Варна)
- Сербии (Белград)
- Хорватии (Загреб)
- Казахстан (Астана)
- Россия
Это приложение настолько крутое, что здесь даже есть схема знаменитого львовского метро.
- возможность фильтра маршрутов для отображения на экране Рядом
- улучшенный алгоритм анимации движения транспорта
- улучшения в offline режиме работы
- много небольших улучшений по Вашим отзывам
- другие небольшие улучшения
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Отзывы о программе EasyWay
І про EasyWay 3.3.2.2 для Android [29-05-2019]
Програма жахлива. Показує неточні геодані автобусів, завжди гальмує. Знаходження деяких автобусів взагалі не показує
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Владимир про EasyWay 3.3.2.2 для Android [27-07-2018]
У меня даже инсталляция заканчивается с ошибкой :(.
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Lileanna про EasyWay 3.2.10 для Android [29-05-2017]
после ваших обновлений программа перестала работать, то ей гугл замени то еще что-то . Начинали за здравие, а окончили за упокой.
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