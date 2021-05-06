EasyWay - маршруты общественного транспорта в вашем Android-устройстве. EasyWay mobile - это быстрый и удобный способ прямо из вашего телефона узнать о маршрутах следования общественного транспорта.

Достаточно определить отправной и конечный пункт назначения, и приложение подберет наиболее оптимальный маршрут. Вы всегда будете в курсе актуальной информации обо всех маршрутах общественного транспорта (время работы, стоимость, схема и интервал движения), что позволит лучше ориентироваться при передвижении по городу.

Возможности EasyWay:

Offline-режим: маршруты, остановки, расписания, поиск в окрестности адреса.

поиск оптимального пути из А в Б;

полный список актуальных маршрутов с прорисовкой на карте в каждом из предложенных городов (схема и интервал движения, время работы, стоимость проезда);

GPS трекинг вашего передвижения;

GPS общественного транспорта во многих гродах России, Украины, Молдовы, Болгарии;

определение направления движения на базе GPS-данных и расчет времени прибытия транспорта на остановку;

информация про транспорт, адаптированный для людей с ограниченной мобильностью.

Сервис EasyWay предоставляется в:

55 городах Украины (все областные центры, все города Крыма, все крупные региональные города)

4 городах Молдовы (Кишинев, Тирасполь, Бендеры, Бельцы)

Болгарии (София, Бургас, Пловдив, Плевен, Варна)

Сербии (Белград)

Хорватии (Загреб)

Казахстан (Астана)

Россия

Это приложение настолько крутое, что здесь даже есть схема знаменитого львовского метро.