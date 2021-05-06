EasyWay для Android

Описание
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Оценка: 3.80/5 голосов - 5
Лицензия: Бесплатная
Версия:5.0.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс: Английский, Русский, Украинский
Разработчик:
Категории:GPS - Карты
Загрузок (сегодня/всего):0 / 11 355 | Статистика
Размер:9,9 Мб
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EasyWay - маршруты общественного транспорта в вашем Android-устройстве. EasyWay mobile - это быстрый и удобный способ прямо из вашего телефона узнать о маршрутах следования общественного транспорта.

Достаточно определить отправной и конечный пункт назначения, и приложение подберет наиболее оптимальный маршрут. Вы всегда будете в курсе актуальной информации обо всех маршрутах общественного транспорта (время работы, стоимость, схема и интервал движения), что позволит лучше ориентироваться при передвижении по городу.

Возможности EasyWay:

  • Offline-режим: маршруты, остановки, расписания, поиск в окрестности адреса.
  • поиск оптимального пути из А в Б;
  • полный список актуальных маршрутов с прорисовкой на карте в каждом из предложенных городов (схема и интервал движения, время работы, стоимость проезда);
  • GPS трекинг вашего передвижения;
  • GPS общественного транспорта во многих гродах России, Украины, Молдовы, Болгарии;
  • определение направления движения на базе GPS-данных и расчет времени прибытия транспорта на остановку;
  • информация про транспорт, адаптированный для людей с ограниченной мобильностью.

Сервис EasyWay предоставляется в:

  • 55 городах Украины (все областные центры, все города Крыма, все крупные региональные города)
  • 4 городах Молдовы (Кишинев, Тирасполь, Бендеры, Бельцы)
  • Болгарии (София, Бургас, Пловдив, Плевен, Варна)
  • Сербии (Белград)
  • Хорватии (Загреб)
  • Казахстан (Астана)
  • Россия

Это приложение настолько крутое, что здесь даже есть схема знаменитого львовского метро.

Что нового в EasyWay 5.0.0?
  • возможность фильтра маршрутов для отображения на экране Рядом
  • улучшенный алгоритм анимации движения транспорта
  • улучшения в offline режиме работы
  • много небольших улучшений по Вашим отзывам
  • другие небольшие улучшения
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Отзывы о программе EasyWay

Гость про EasyWay 3.3.2.2 для Android [27-09-2019]

плохо, не надёжно работает
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І про EasyWay 3.3.2.2 для Android [29-05-2019]

Програма жахлива. Показує неточні геодані автобусів, завжди гальмує. Знаходження деяких автобусів взагалі не показує
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Владимир про EasyWay 3.3.2.2 для Android [27-07-2018]

У меня даже инсталляция заканчивается с ошибкой :(.
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Lileanna про EasyWay 3.2.10 для Android [29-05-2017]

после ваших обновлений программа перестала работать, то ей гугл замени то еще что-то . Начинали за здравие, а окончили за упокой.
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