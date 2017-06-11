AVS Video Editor - полнофункциональный редактор для создания профессионального высококачественного видео. Позволяет произвести захват видео, наложить разнообразные эффекты, создавать и записывать DVD, экспортировать фильмы в различные видеоформаты, преобразовывать видео для iPod, PSP, мобильных телефонов и других портативных устройств. Имеется более 200 эффектов, большое количество фильтров и переходов, с помощью которых можно создать качественное видео и слайд-шоу.
Позволяет редактировать эпизоды, звук, добавлять информацию из различных внешних устройств, прожигать DVD и MPEG4, создавать меню фильмов. Алгоритм автоматического определения сцены позволяет быстро перемещаться, редактировать файлы и предотвращает ошибки при нарезке и комбинировании файлов. Отдельная настройка параметров и характеристик видео и аудио. Встроенная утилита Audio Editor позволяет редактировать и микшировать звуковые дорожки для создаваемых фильмов.
Особенности:
Редактирование видео почти всех форматов, включая HD.
Объединять фотографии, видео и аудио файлов в один фильм.
Точное редактирование видео с помощью временной шкалы.
Создание собственных титров.
Коррекция цвета изображения.
Создание меню диска, настройка и добавление фоновой музыки.
Ускоренное HD-видео редактирование, благодаря встроенной технологии кэш видео.
Захват любой части экрана - создание видео-руководств и учебного видео
Виртуальная поддержка всех видео форматов.
Запись DVD, CD-R/RW, DVD+/-R, DVD+/-RW, DVD-RAM, Blu-ray.
Захват видео с внешних устройств (HDV/DV, micro DV и аналоговые видеокамеры VHS, TV, Hi8, 8mm, VCRs, TV тюнеры и WEB камеры).
Видео-оптимизация.
Автоматическое нахождение нужной части.
Удобные средства и интерфейс. Смена цветовой схемы интерфейса.
Программу Adobe After Effects называют Photoshopом для видео. Все, что только можно придумать для обработки видео реализовано в программе Adobe After Effects самым
Отзывы о программе AVS Video Editor
Анатолий про AVS Video Editor 7.4.1.281 [02-06-2017]
Кнопка для наложения текста в видео имеется, но она пустая,отсутствуют варианты текста. | | Ответить
олег про AVS Video Editor 7.2.1.269 [27-02-2016]
пропиши в биосе дату на год раньше и пользуйся скок хочешь главное чтоб не было доступа в интернет (во время пользования программой) | 10 | Ответить
Гога про AVS Video Editor 7.1.2.262 [22-08-2015]
Прога гавно кто не знает качество сохраненых итоговых роликов.не соответствует стандарту на выходе.кароче отстой!!! | 1 | Ответить
Богдан в ответ Гога про AVS Video Editor 7.4.1.281 [25-03-2017]
нужно выставлять full hd в настройках | | Ответить
Антон про AVS Video Editor 6.3.2.234 [20-06-2014]
Уже 6-й человек спрашивает как убрать баннер без оплаты, а они пишут какая это замечательная прога. Когда можно будет монтировать видео без косяков в виде баннера на пол экрана, тогда будет нормальная. А кто скажет как это делать, тот будет четким. 17 | 13 | Ответить
сергей про AVS Video Editor 6.3.2.234 [16-02-2014]
в проэкте все синхронно.но после обработки фильм получаеться на несколько секунд короче и не синжронность звука и видео..Почему не могу понять ..Пожалуйста подскажите!!! 3 | 9 | Ответить