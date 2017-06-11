VirtualDub 1.10.4

VirtualDub - Программа для захвата и обработки видеофайлов. Она умеет читать и писать AVI2 (OpenDML) и многосегментные AVI-файлы (для преодоления барьера 2 Гб).

Windows Live Movie Maker 16.4.3528.331

Windows Live Movie Maker - мощный и функциональный инструмент от компании Microsoft, с помощью которого можно создавать фильмы, эффектные видеоклипы из фотографий и

VSDC Free Video Editor 5.7.7.702

VSDC Free Video Editor - бесплатный нелинейный видео редактор с богатым функционалом, который позволяет редактировать видео файлы и создавать клипы, используя при