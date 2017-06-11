AVS Video Editor для Windows

AVS Video Editor 7.5.1.288

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Описание AVS Video Editor 7.5.1.288Описание   Скачать AVS Video Editor 7.5.1.288СКАЧАТЬ (136,61 Мб) Скриншоты AVS Video Editor 7.5.1.288Скриншоты (7)   Статистика AVS Video Editor 7.5.1.288Статистика   Отзывы о AVS Video Editor 7.5.1.288Отзывы (25)  
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4.59 из 5, всего оценок - 91
  • Рейтинг программы - 4.59 из 5
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AVS Video Editor - полнофункциональный редактор для создания профессионального высококачественного видео. Позволяет произвести захват видео, наложить разнообразные эффекты, создавать и записывать DVD, экспортировать фильмы в различные видеоформаты, преобразовывать видео для iPod, PSP, мобильных телефонов и других портативных устройств. Имеется более 200 эффектов, большое количество фильтров и переходов, с помощью которых можно создать качественное видео и слайд-шоу.

Позволяет редактировать эпизоды, звук, добавлять информацию из различных внешних устройств, прожигать DVD и MPEG4, создавать меню фильмов. Алгоритм автоматического определения сцены позволяет быстро перемещаться, редактировать файлы и предотвращает ошибки при нарезке и комбинировании файлов. Отдельная настройка параметров и характеристик видео и аудио. Встроенная утилита Audio Editor позволяет редактировать и микшировать звуковые дорожки для создаваемых фильмов.

Особенности:

  • Редактирование видео почти всех форматов, включая HD.
  • Объединять фотографии, видео и аудио файлов в один фильм.
  • Точное редактирование видео с помощью временной шкалы.
  • Создание собственных титров.
  • Коррекция цвета изображения.
  • Создание меню диска, настройка и добавление фоновой музыки.
  • Ускоренное HD-видео редактирование, благодаря встроенной технологии кэш видео.
  • Захват любой части экрана - создание видео-руководств и учебного видео
  • Виртуальная поддержка всех видео форматов.
  • Запись DVD, CD-R/RW, DVD+/-R, DVD+/-RW, DVD-RAM, Blu-ray.
  • Захват видео с внешних устройств (HDV/DV, micro DV и аналоговые видеокамеры VHS, TV, Hi8, 8mm, VCRs, TV тюнеры и WEB камеры).
  • Видео-оптимизация.
  • Автоматическое нахождение нужной части.
  • Удобные средства и интерфейс. Смена цветовой схемы интерфейса.

AVS Video Editor поддерживаемые следующие форматы: .3g2, .3gp, .amv, .asf, .avi, .cdg, .dat, .divx, .dpg, .dv, .dvr-ms, .f4p, .f4v, .flc, .fli, .flv, .gvi, .ifo, .ivf, .ivr, .m1v, .m2t, .m2v, .m4v, .mkv, .mod, .mov, .mp2, .mp4, .mpe, .mpeg, .mpg, .mts, .mtv, .mvv, .nsv, .ogg, .ogv, .ppt, .qt, .ram, .rm, .rmvb, .svi. .swf, .tod, .tp, .ts, .vob, .vro, .webm, .wmv, .xvid, index.bdm и многие другие.

Скриншоты AVS Video Editor:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $59.00
Ограничение в работе программылоготип на созданных видео
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 60 581
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы
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Отзывы о программе AVS Video Editor

Анатолий про AVS Video Editor 7.4.1.281 [02-06-2017]

Кнопка для наложения текста в видео имеется, но она пустая,отсутствуют варианты текста.
| | Ответить

олег про AVS Video Editor 7.2.1.269 [27-02-2016]

пропиши в биосе дату на год раньше и пользуйся скок хочешь главное чтоб не было доступа в интернет (во время пользования программой)
| 10 | Ответить

Гога про AVS Video Editor 7.1.2.262 [22-08-2015]

Прога гавно кто не знает качество сохраненых итоговых роликов.не соответствует стандарту на выходе.кароче отстой!!!
| 1 | Ответить

Богдан в ответ Гога про AVS Video Editor 7.4.1.281 [25-03-2017]

нужно выставлять full hd в настройках
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Антон про AVS Video Editor 6.3.2.234 [20-06-2014]

Уже 6-й человек спрашивает как убрать баннер без оплаты, а они пишут какая это замечательная прога. Когда можно будет монтировать видео без косяков в виде баннера на пол экрана, тогда будет нормальная. А кто скажет как это делать, тот будет четким.
17 | 13 | Ответить

сергей про AVS Video Editor 6.3.2.234 [16-02-2014]

в проэкте все синхронно.но после обработки фильм получаеться на несколько секунд короче и не синжронность звука и видео..Почему не могу понять ..Пожалуйста подскажите!!!
3 | 9 | Ответить

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