Angry Birds Rio

Тайны океана 1.2.0.2 для Android
Тайны океана — отличная реализация старой советской игры "Тайны океана" для Android, в которой необходимо помочь водолазам поднять подводные сокровища со дна океана, избегая при этом шупалец осьминога
Super Mario Run 2.0.0 для Android
Super Mario является одним из самых известных компьютерных персонажей. Теперь приключениями ловкого сантехника можно насладиться и на Android-устройствах. Главный персонаж должен преодолевать препятствия, собирать монеты и спасти принцессу Пич
Agar.io 1.6.3 для Android
Agar.io – управляйте маленькой сферой и превратите ее в самую могущественную сферу на игровом поле. Учитывайте, что она растет во время поедания других игроков, поэтому ищите более мелкие сферы для поглощения и держитесь подальше от больших и матерых
Вормикс 2.2.40 для Android
Вормикс – Android-версия популярной пошаговой тактической игры Worms, в которой участвуют боевые червяки. Играйте с ИИ или другими игроками PVP, используйте уникальные боевые стратегии и огромное количество оружия, включая автоматы, гранатометы, коктейли
Plants vs. Zombie 2 5.9.1 для Android
Plants vs. Zombie 2 – популярная аркада, где толпам зомби противостоят грозные растения. Соберите войска из самых смертоносных растений, удобряйте их и укрепляйте оборонные редуты против врагов. А их будет огромное количество, в том числе Пещерные зомби
Angry Birds 7.3.0 для Android
Angry Birds – помогите сердитым птичкам сокрушить коварных свиней и возвратить украденные яйца. Учитывайте во внимание уникальные особенности птиц: они помогут разрушить свинскую защиту и покарать негодяев. Каждый уровень является уникальным