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Angry Birds Rio для Android

Angry Birds Rio 2.6.6 для Android

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Описание Angry Birds Rio 2.6.6 для AndroidОписание   Скачать Angry Birds Rio 2.6.6 для AndroidСКАЧАТЬ (47,48 Мб) Скриншоты Angry Birds Rio 2.6.6 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Angry Birds Rio 2.6.6 для AndroidСтатистика   Отзывы о Angry Birds Rio 2.6.6 для AndroidОтзывы (9)  Видеоролик к программе Angry Birds Rio 2.6.6 для AndroidВидеоролик  
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4.49 из 5, всего оценок - 274
  • Рейтинг программы - 4.49 из 5
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Angry Birds Rio — третья часть игры про рассерженных птиц. В этом эпизоде они отправляются в Бразилию, в Рио, чтобы спасти своих друзей, похищенных неизвестными врагами. Здесь вы не встретите свиней, в первых 30 уровнях вообще не будет врагов. Нужно будет лишь разбить все клетки и освободить других птиц.

Следующие 30 уровней будут более привычными. Но опять же все обойдется без свиней. Пройдите уровни «на три звезды» и получите уникальные призы. Улучшайте своих птичек с помощью лазерного прицела Sling Scope, увеличивайте их до размера суперптиц с помощью Power Potionв, используйте Samba Burst для уничтожения в ритме танца и TNT Drop для взрывной помощи.

В качестве неприятеля птиц выступают обезьяны — все таки Бразилия, здесь много диких зеленых обезьян :). А на самом последнем уровне вам придется встретится с попугаем-боссом. Стоит отметить, что это первый раз, когда в Angry Birds придется бороться с боссом.

Что нового в Angry Birds Rio 2.6.6 для Android?
  • Мы устранили ряд незначительных проблем с целью улучшения взаимодействия с пользователем.
Скриншоты Angry Birds Rio:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 80 963
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАркады и 2D
 Программа Angry Birds Rio отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе Angry Birds Rio

натуся про Angry Birds Rio 1.8.0 для Android [03-01-2014]

Раньше скачивала,прошла все уровни,потом удалила,теперь не могу закачать,пишет,что не поддерживается на вашем устройстве,хотя памяти предостаточно!в чём дело ни как не пойму?
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серега про Angry Birds Rio 1.6.1 для Android [23-03-2013]

до 8 эпизода дошел и дальше не идет
может кто знает что делать ?
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TURIN про Angry Birds Rio 1.4.4 для Android [12-10-2012]

клёёёвааая игрууухааааа...! ***** five star's!!!
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Данич про Angry Birds Rio 1.4.4 для Android [12-08-2012]

Люди как скачать мне говорят добавлено в корзину закачек а не качается. Короч, где найти эту корзину закачек?
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Маруся про Angry Birds Rio 1.4.0 для Android [22-01-2012]

Энгри бёрдс просто супер ;) :)
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