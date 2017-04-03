Angry Birds Rio — третья часть игры про рассерженных птиц. В этом эпизоде они отправляются в Бразилию, в Рио, чтобы спасти своих друзей, похищенных неизвестными врагами. Здесь вы не встретите свиней, в первых 30 уровнях вообще не будет врагов. Нужно будет лишь разбить все клетки и освободить других птиц.

Следующие 30 уровней будут более привычными. Но опять же все обойдется без свиней. Пройдите уровни «на три звезды» и получите уникальные призы. Улучшайте своих птичек с помощью лазерного прицела Sling Scope, увеличивайте их до размера суперптиц с помощью Power Potionв, используйте Samba Burst для уничтожения в ритме танца и TNT Drop для взрывной помощи.

В качестве неприятеля птиц выступают обезьяны — все таки Бразилия, здесь много диких зеленых обезьян :). А на самом последнем уровне вам придется встретится с попугаем-боссом. Стоит отметить, что это первый раз, когда в Angry Birds придется бороться с боссом.