Golden Axe для Android

Golden Axe 6.1.0 для Android

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Описание Golden Axe 6.1.0 для AndroidОписание   Скачать Golden Axe 6.1.0 для AndroidСКАЧАТЬ (69,65 Мб) Скриншоты Golden Axe 6.1.0 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика Golden Axe 6.1.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Golden Axe 6.1.0 для AndroidОтзывы (0)  
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Golden Axe – популярная в прошлом игра от SEGA перешла на Android-устройства. 

Главный злодей Смертоносец пытается уничтожить Золотую Секиру и ему придется в этом помешать. Во всем мире нашлись всего тройка героев, что бы противостоять врагам. Играйте за амазонку, гнома или варвара, используйте мощные заклинания и побеждайте толпы противников.

Время от времени в игре будет появляться ловкий гоблин, из которого нужно в прямом смысле выбивать зелья для заклинаний. Во время прохождения вас будут встречать разнообразные враги, включая гигантских боссов. Помимо заклинаний, одолеть противников поможет гигантская птица – ее можно найти по пути или добыть в бою, сбив вражеского всадника.

 

Golden Axe
Golden Axe
Golden Axe
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 401
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАркады и 2D
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Отзывы о программе Golden Axe

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