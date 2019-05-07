Draw it - забавная игра, в которой вам предстоит соревноваться в умении рисовать с другими пользователями. Игра случайным образом предлагает нарисовать различные предметы, и чем быстрее и правдоподобней у вас получится изобразить объект на экране своего мобильного устройства, тем больше вы получите итоговых баллов.

Причем игра сама решает когда ваш рисунок станет максимально похожим на то, что изначально нужно было нарисовать. И пока вы судорожно пытаетесь изобразить птичку, приложение с издевкой интересуется: "Уж не дракона ли вы пытаетесь тут нарисовать?"

Приложение придется по душе и художникам, и тем, кто может делать только схематичные наброски.

Основные возможности приложения: