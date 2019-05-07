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Draw it для Android

Draw it 1.0.4 для Android

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Описание Draw it 1.0.4 для AndroidОписание   Скачать Draw it 1.0.4 для AndroidСКАЧАТЬ (88,99 Мб) Скриншоты Draw it 1.0.4 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Draw it 1.0.4 для AndroidСтатистика   Отзывы о Draw it 1.0.4 для AndroidОтзывы (0)  
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Draw it - забавная игра, в которой вам предстоит соревноваться в умении рисовать с другими пользователями. Игра случайным образом предлагает нарисовать различные предметы, и чем быстрее и правдоподобней у вас получится изобразить объект на экране своего мобильного устройства, тем больше вы получите итоговых баллов.

Причем игра сама решает когда ваш рисунок станет максимально похожим на то, что изначально нужно было нарисовать. И пока вы судорожно пытаетесь изобразить птичку, приложение с издевкой интересуется: "Уж не дракона ли вы пытаетесь тут нарисовать?"

Приложение придется по душе и художникам, и тем, кто может делать только схематичные наброски.

Основные возможности приложения:

  • Простой и захватывающий геймплей.
  • Целый ряд слов, которые можно разблокировать и нарисовать.
  • Множество объектов, которые можно нарисовать или набросать.
  • Жесткая конкуренция.
  • Ограниченное время на рисование.
Draw it
Draw it
Draw it
Draw it
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАркады и 2D
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Отзывы о программе Draw it

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