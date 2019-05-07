Angry Birds 2 2.28.1 для Android
Angry Birds 2 – во второй части игры, помимо традиционной стрельбы из рогатки, придется применить стратегические навыки. Теперь к выбору птиц нужно подходить
Angry Birds Epic 3.0.27463.4821 для Android
Angry Birds Epic – злые птички становятся занятной пошаговой RPG, в которой герои Ред, Чак и Бомб на Свинском острове сражаются с Королем Свиней, Свиномагом, Принцем
Убийца Муравьев 9.51 для Android
Убийца Муравьев – уничтожайте надоедливых насекомых, ползущих по вашему экрану. Муравьи, мухи и мокрицы должны быть раздавлены, тогда как пчел лучше не трогать.
Plants vs Zombies 2.5 для Android
Plants vs Zombies — защитите себя и свое жилище от злобных зомби. В этом вам помогут растения с уникальными возможностями. Некоторые из них умеет стрелять, другие
Angry Birds Rio 2.6.10 для Android
Angry Birds Rio – сердитые птички отправляются в город-карнавал Рио. На этот раз, их рассердили вороватые обезьяны, похитившие их друзей. Начните игру с освобождения
Маленькие пожарники 1.1 для Android
Покажите своему малышу особенности работы пожарной бригаде на примере забавной пожарной части с веселыми персонажами. В игре предстоит проводить спасательные