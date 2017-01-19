Скачать Яндекс.Браузер
WebcamMax для Windows

WebcamMax 8.0.3.6

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание WebcamMax 8.0.3.6Описание   Скачать WebcamMax 8.0.3.6СКАЧАТЬ (24,94 Мб) Скриншоты WebcamMax 8.0.3.6Скриншоты (3)   Статистика WebcamMax 8.0.3.6Статистика   Отзывы о WebcamMax 8.0.3.6Отзывы (6)  
Оцените программу!
4.38 из 5, всего оценок - 227
  • Рейтинг программы - 4.38 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

WebCamMax - приложение, с помощью которого можно добавлять различные видеоэффекты при работе с вебкамерой, в видеочаты и видеозаписи. Доступно более 1000 спецэффектов, с которыми вы сможете создать свое неповторимые видео шоу, а затем поделиться с друзьями и знакомыми.

Есть возможность делать снепшоты, записывать видео с эффектами, создать слайдшоу, обрабатывать собственное изображение. Позволяет настроить автоматическое включение трансляции с камеры, когда объектив зафиксирует движение. Можно использовать совместно с Windows Live Messenger, Skype, Yahoo Messenger, ICQ, PalTalk, Camfrog, YouTube, Ustream, JustinTV и т.п.

Что нового в WebcamMax 8.0.3.6?
  • Исправлены ошибки
Скриншоты WebcamMax:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $49.95
Ограничение в работе программы30 дней, логотип не исчезает с экрана
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)8 / 105 150
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыВебкамера

Отзывы о программе WebcamMax

Малика про WebcamMax 8.0.0.2 [21-07-2016]

На комп моей сестры есть это приложение я очень люблю там фоткаться и снимать видео но я её уже достала то что всегда беру её комп и качаю на другой

Всем советую!!!!!
| | Ответить

Нелли про WebcamMax 7.7.2.2 [05-03-2013]

Вы же не понимаете как скачивать вот даете
| 14 | Ответить

Нюта в ответ Нелли про WebcamMax 7.9.0.8 [19-03-2015]

http://webcammax.ru.uptodown.com/
| | Ответить

Артём про WebcamMax 7.6.8.8 [12-01-2013]

Классное описание но не знаю кчаеся
3 | 1 | Ответить

Людмила про WebcamMax 7.6.2.2 [16-04-2012]

Прога-класс! Веселая прога, жаль, что пробная!
| | Ответить

6A6yLLIKA про WebcamMax 7.5.6.2 [09-12-2011]

классная прога для камеры! особенно для трансы
| 3 | Ответить

Читать все отзывы (6) / Добавить отзыв
скачать Adguard
     
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Macintosh
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
Windows Mobile
 
Наш выбор

EMDB

Notepad++

CCleaner

Google Earth

USDownloader

Snappy Driver Installer

Calibre

Connectify

K-Lite Codec Pack

The Bat! Home

Light Alloy

SUMo

BitDefender Free Edition

AVG AntiVirus Free

Foxit Reader

RoboForm

KeePass

CDBurnerXP

Skype

Adobe Flash Player

 
 