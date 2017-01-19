WebCamMax - приложение, с помощью которого можно добавлять различные видеоэффекты при работе с вебкамерой, в видеочаты и видеозаписи. Доступно более 1000 спецэффектов, с которыми вы сможете создать свое неповторимые видео шоу, а затем поделиться с друзьями и знакомыми.

Есть возможность делать снепшоты, записывать видео с эффектами, создать слайдшоу, обрабатывать собственное изображение. Позволяет настроить автоматическое включение трансляции с камеры, когда объектив зафиксирует движение. Можно использовать совместно с Windows Live Messenger, Skype, Yahoo Messenger, ICQ, PalTalk, Camfrog, YouTube, Ustream, JustinTV и т.п.