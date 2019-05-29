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iSpy 7.2.1.0
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4.55 из 5, всего оценок - 68
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- Рейтинг программы - 4.55 из 5
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iSpy - программа, которая с помощью микрофона и веб-камеры позволяет следить за помещением, и при обнаружении любого движения или звука, сигнализирует об этом пользователю, отправив сообщение по электронной почте или с помощью SMS (для этого необходимо создать учетную запись на сайте разработчика). Также приложение дает возможность записывать снимаемое видео, которое затем может быть отконвертировано в Flash Video и опубликовано в сети Интернет.
Ключевые особенности программы:
- Одновременная работа с любым количеством микрофонов и веб-камер.
- Объединение нескольких компьютеров в группу, управляемую через веб.
- Отправка уведомлений по e-mail или с помощью SMS при обнаружении движения или звука.
- Отправляет по электронной почте снимков с камер через определенные интервалы времени.
- Поддержка любых датчиков движения.
- Настраиваемая область обнаружения движения веб-камеры.
- Автоматический запуск/остановка записи звука и видео.
- Просмотр контролируемого объекта в режиме реального времени при помощи встроенного веб-сервера или веб-сайта.
- Возможность создания группы или присоединения к уже существующим группам.
- Возможность удаленного управления программой.
- Защита программы паролем.
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|Что нового в iSpy 7.2.1.0?
- Улучшения в работе программы
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Отзывы о программе iSpy
Марат про iSpy 6.5.2.0 [24-08-2016]
Русского языка нет
| 7 | Ответить
Леон про iSpy 6.1.3.0 [11-05-2014]
Прога- СУПЕР! один вопрос, как уменьшить частоту кадров какой либо камеры, подключас камеру с частотой 6к/с, вообще не тормозит. А обычно (30к/с)больше двух камер не подключишь
3 | 8 | Ответить
Никита про iSpy 5.9.5.0 [10-04-2014]
Полная срань. Напрямую из локальной сети доступно подключение только для платных подписчиков. Перевод на русский кривой и вообще непонятен. К тому же, как я понял, он ни фига не Open Source (как они себя позиционируют большими буквами на сайте) - исходников на сайте нет. В общем, Yawcam намного лучше этого донатного crapware
8 | 5 | Ответить
Димон про iSpy 5.9.2.0 [06-03-2014]
Отличная прога, нагружает проц при большом кол-ве кадров и качестве записи, но в остальном - очень удобная. В локалке неограниченное кол-во клиентских подключений к серверу. Поддерживает нанесение камер на карту, присутствует индикация камер на которых обнаружено движение. Опять же удобно, не нужно переконвертировать сделанные записи. Настраиваемые параметры записи и хранилища.
2 | 12 | Ответить
техник про iSpy 5.6.5.0 [15-11-2013]
Полезная программа по контролю за выселенными ( расселенными ) домами.
4 | | Ответить
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