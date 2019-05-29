Live WebCam 2.0 Live WebCam - домашняя система видеонаблюдения, с помощью которой можно автоматически получать и сохранять изображения с веб-камеры. Присутствует режим автосъемки, MyCam 2.3 MyCam - бесплатная и простая в использовании утилита, которая позволяет делать скриншоты и записывать видео с веб-камеры. Готовые снимки можно сохранять в формате WebcamMax 8.0.7.8 WebCamMax - приложение, с помощью которого можно добавлять различные видеоэффекты при работе с вебкамерой, в видеочаты и видеозаписи. Доступно более 1000

iSpy 7.2.0.0 iSpy - программа, которая с помощью микрофона и веб-камеры позволяет следить за помещением, и при обнаружении любого движения или звука, сигнализирует об этом ContaCam 9.5.0 ContaCam - многофункциональная программа для организации системы видеонаблюдения и видеотрансляции ManyCam 6.7.0 ManyCam - интересная программа, которая позволяет расширить возможности веб-камеры при использовании ее в различных приложениях, таких как например Skype, CamFrog,