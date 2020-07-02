Snap Camera для Windows

Snap Camera 1.8.1

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Описание Snap Camera 1.8.1Описание   Скачать Snap Camera 1.8.1СКАЧАТЬ (90,43 Мб) Скриншоты Snap Camera 1.8.1Скриншоты (6)   Статистика Snap Camera 1.8.1Статистика   Отзывы о Snap Camera 1.8.1Отзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 1
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Snap Camera - бесплатная программа для Windows, которая добавляет пользователям маски и эффекты в реальном времени во время общения с использованием веб-камеры. Snap Camera создает виртуальную камеру, которую можно выбрать вместо обычной веб-камеры в настройках видеочата, и легко интегрируется с такими приложениями, как Skype, Twitch, Google Hangouts, Zoom и пр.

Присутствует функция предварительного просмотра, огромный выбор разнообразных масок и эффектов, имеется доступ к избранным фильтрам, есть встроенный поиск по названию и автору.

Snap Camera поставляется с обширной библиотекой масок Snapchat, некоторые из которых посвящены видеоиграм. Это делает приложение особенно полезным для стримеров, которые играя в определенную игру, любят находиться в соответствующем образе.

Snap Camera
Snap Camera
Snap Camera
Snap Camera
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыВебкамера - Редакторы
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Отзывы о программе Snap Camera

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