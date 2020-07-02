Snap Camera - бесплатная программа для Windows, которая добавляет пользователям маски и эффекты в реальном времени во время общения с использованием веб-камеры. Snap Camera создает виртуальную камеру, которую можно выбрать вместо обычной веб-камеры в настройках видеочата, и легко интегрируется с такими приложениями, как Skype, Twitch, Google Hangouts, Zoom и пр.

Присутствует функция предварительного просмотра, огромный выбор разнообразных масок и эффектов, имеется доступ к избранным фильтрам, есть встроенный поиск по названию и автору.

Snap Camera поставляется с обширной библиотекой масок Snapchat, некоторые из которых посвящены видеоиграм. Это делает приложение особенно полезным для стримеров, которые играя в определенную игру, любят находиться в соответствующем образе.