Snap Camera

MyCam 2.5
MyCam - бесплатная и простая в использовании утилита, которая позволяет делать скриншоты и записывать видео с веб-камеры. Готовые снимки можно сохранять в формате
iSpy 7.2.1.0
iSpy - программа, которая с помощью микрофона и веб-камеры позволяет следить за помещением, и при обнаружении любого движения или звука, сигнализирует об этом
VCam 6.3
VCam - эмулятор веб-камеры, позволяющий пользователям у которых отсутствует устройство видеозахвата с легкостью проводить конференции, дистанционное обучение,
Live WebCam 2.0
Live WebCam - домашняя система видеонаблюдения, с помощью которой можно автоматически получать и сохранять изображения с веб-камеры. Присутствует режим автосъемки,
Ivideon Server 3.8.3
Ivideon Server - бесплатный программный продукт, который позволяет легко создать свою собственную систему видеонаблюдения
WebcamMax 8.0.7.8
WebCamMax - приложение, с помощью которого можно добавлять различные видеоэффекты при работе с вебкамерой, в видеочаты и видеозаписи. Доступно более 1000