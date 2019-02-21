Ivideon Server 3.7.1 Описание СКАЧАТЬ ( 45,31 Мб) Скриншоты (3) Статистика Отзывы (52) Оцените программу!

4.35 из 5, всего оценок - 44 Рейтинг программы - 4.35 из 5

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5 Ivideon Server - бесплатный программный продукт, который позволяет легко создать свою собственную систему видеонаблюдения. После инсталляции сервера пользователю достаточно подключить Web или IP-камеры, и появится возможность просматривать их из любой точки мира с помощью Ivideon Client или на сайте разработчика (необходимо создать аккаунт). Программа умеет записывать видео, когда в кадре есть движение, что позволяет экономить дисковое пространство. Поддерживается также запись и воспроизведение звука. Основные возможности: Трансляция видео через локальную сеть и Интернет.

Хранение архива видеозаписей.

Просмотр видео и архива видеозаписей через личный кабинет пользователя на сайте ivideon.com или при помощи Ivideon Client.

Встроенный мастер настройки.

Запоминание приложением своего предыдущего рабочего состояния.

Возможность включения скрытого режима.

Простота добавления новых IP- и веб-камер в Ivideon Server.

Настройка записи для веб-камер.

Возможность подключения DVR устройств.

Три режима записи видео с камер (непрерывный, по детекторам движения и звука или по расписанию).

Настройка детектора движения и детектора звука.

Встроенный планировщик.

Поддержка прокси-сервера.

Возможность шифрования исходящего трафика и многое другое. Ivideon Client для Windows

Ivideon для iOS

Ivideon для Android Что нового в Ivideon Server 3.7.1?

Добавлена поддержка камер Болид, NVR ABUS, веб-камер с форматом кадра YUY2 (под Linux).

Повышена надежность записи локального архива на высоконагруженных конфигурациях.

Исправлена ошибка, которая могла приводить к появлению пробелов в видеоархиве при записи по детекции движения с некоторых камер Nobelic и Dahua.

Исправлена проблема с некорректным отображением таймлайна видеоархива, хранящегося на DVR/NVR Hikvision.

Исправлено несколько редких ошибок, приводящих к падению приложения. Скриншоты Ivideon Server: Статус программы Бесплатная Операционка Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP Интерфейс Английский, Русский Закачек (сегодня/всего) 6 / 33 711 Разработчик ЗАО "Мобильные видеорешения" Последнее обновление 21.02.2019 (Сообщить о новой версии) Категории программы Вебкамера ТОП-сегодня раздела "Вебкамера" MyCam 2.3 MyCam - бесплатная и простая в использовании утилита, которая позволяет делать скриншоты и записывать видео с веб-камеры. Готовые снимки можно сохранять в формате WebcamMax 8.0.7.8 WebCamMax - приложение, с помощью которого можно добавлять различные видеоэффекты при работе с вебкамерой, в видеочаты и видеозаписи. Доступно более 1000 VCam 6.3 VCam - эмулятор веб-камеры, позволяющий пользователям у которых отсутствует устройство видеозахвата с легкостью проводить конференции, дистанционное обучение, Live WebCam 2.0 Live WebCam - домашняя система видеонаблюдения, с помощью которой можно автоматически получать и сохранять изображения с веб-камеры. Присутствует режим автосъемки, iSpy 7.1.8.0 iSpy - программа, которая с помощью микрофона и веб-камеры позволяет следить за помещением, и при обнаружении любого движения или звука, сигнализирует об этом ManyCam 6.7.0 ManyCam - интересная программа, которая позволяет расширить возможности веб-камеры при использовании ее в различных приложениях, таких как например Skype, CamFrog, Отзывы о программе Ivideon Server piramax Прекрасный продукт. Я просто под впечатлением от того как всё работает в Ivideon после долгого использования топорного D-ViewCam

| | Ответить Joe Обычный "рашн" сервис, с которым я не рекомендую связываться в принципе.



Сделал заказ на облачную камеру (8к руб). Перезвонили только через 2 дня. (хочу уточнить, перезвонили в субботу рано утром).

Менеджер шаблонными фразами сказал, что доставка будет во вторник следующей недели.



Я еще раз переспросил и уточнил, точно ли во вторник, так как в другие дни мне затруднительно будет получить заказ - на что менеджер ответил "да, во вторник, точно, не переживайте".

Конечно же во вторник, я курьера не увидел (адрес доставки - ближайшее МО). Никаких звонков от ivideon тоже не было. На след. день я уже не выдержав позвонил сам.

Ответили, не извинившись, грубым тоном, сказали ждать курьера сегодня, до 9 часов.

Конечно же, его снова не было. Позвонил еще раз, уже в четверг, сказали, что сегодня точно будет.

На этот раз я уже дождался курьера, никаких извинений ни с его стороны ни со стороны ivideon конечно же не было.



Думаете это весь негатив? Отнюдь.



При подключении камеры к их "сервису" я довольно быстро все настроил. Разберется в настройках там даже домохозяйка (а это как раз целевая аудитория компании, судя по оформлению сайта, ответами тех поддержки и т.п, но обо всем по порядку)

Начал тестировать, на платном тарифе, и тут меня ждало большое разочарование.

ПО началу вроде бы все работало как нужно, но после, начались жуткие лаги.

Детектор движений начал работать некорректно, из 5 движений в час фиксировал максимум 2-4, а должен около 12 (менее 5 мин между движениями не фиксируется)

Пуш уведомления работали аналогично, одно время они вообще пропали на 4 часа, потом произвольно вернулись.

Тестировал все на линии 300mb/s и на разных устройствах (ios, andoid) везде одинаковые лаги.

ОЧевидно, что это связанно с высокой нагрузкой на их сервера, но владельцы сервиса слишком жадные для того что бы увеличить их кол-во...



Тех поддержка это отдельный разговор. Большинство специалистов "девочки" лет 25, для которых ip и isp примерно одно и тоже.

Отвечает тех поддержка примерно 1 раз в сутки, причем каждый раз новый сотрудник (который будет сначала вникать в вашу проблему долгое время).



Внятных ответов от ТП мне конечно же получить не удалось. Тогда я просто решил отказаться от их облака и развернуть свяку debian+Zoneminder на своем сервере, в очередной раз разочаровавшись в облачных "сервисах" из коробки.

Но не тут то было, ivideon сервис жестко вшит в камеру, через прошивку.

То есть подключить камеру к wi-fi без их приложения не предоставляется возможным. Единственный путь - менять прошивку.

Но взять чистую прошивку у тех поддержки мне так и не удалось.



В итоге, камера сейчас просто никому не нужный кирпич, т.к пользоваться сервисом ivideon для охраны, и внезапно обнаружить, что важный момент не был записан из-за нагрузки серверов - не для меня.

А использовать любой другой облачный сервис или свое решение я не могу, т.к камера из коробки заточена только под ivideon, и чистую прошивку для нее не достать (по сути это слегка измененная dahua, но тп упорно не хочет говорить ее официальное название для поиска прошивки)



Напоследок, друзья, просто не ведитесь на красивый сайт, на легкость подключения, на внешне привлекательные камеры.

Лучше купите на али аналогичную камеру в 3 раза дешевле, пробросьте порты на роутере и сделайте себе static dns (1 мин делов), и пользуйтесь серверными решениями.

| | Ответить Ivideon Support Joe Здравствуйте! Сожалеем, что у вас возникли сложности при работе с нашим сервисом.

Работа детектора и пушей не связана с нагрузкой на наши сервера. Сервис устроен таким образом, чтобы поддерживать работу миллионов пользователей по всему миру.



Любые проблемы с софтом или железом можно решить – напишите нам номер обращения в техподдержку, изучим вопрос и поможем вам.



Камера, которую вы подключали к сервису, действительно имеет встроенную прошивку Ivideon. Однако для работы с сервисом это не обязательное условие – можно подключить и любую другую камеру с прошивкой, сделанной не нами.

1 | | Ответить Арви Joe Отличный, доскональный отзыв! Спасибо, друг!

| | Ответить Ivideon Support Арви И все же заметим, что действительности он не соответствует.

| | Ответить Павел Являюсь пользователем сервиса ivideon чуть ли не с начало его зарождения) Постоянно покупал камеры у данной компании, т.к. камеры со внутренним сервером и способны выдержать большую нагрузку (более 300 пользователей) при публичном просмотре т.е. при транслировании на сайте.

В данный момент ivideon сделали публичный доступ платным))) Уже не знают с чего деньги заработать))) 200 рублей в месяц с камеры.

В итоге покупаете у них камеру с их сервисом ivideon, платите в 2-2,5 раза дороже за камеру чем возможно её приобрести на рынке, устанавливаете, и если хотите встроить её на сайт то опять платите!))))

По моему вопрос времени, что будут брать деньги за всё! Если уже за элементарные вещи берут то даже не сомневайтесь, что данный сервис будет развиваться только за наш счет!



Все кто планирует пользоваться данным сервисом и покупать камеры ivideon – задумайтесь!

Дешевле купить сервер и вешать на него такие же камеры (но только купленные в китае в 2-2,5 раза дешевле)



А данный сервис удобен только для человека который повесит 2-е камеры дома и будет наблюдать за ними через приложение. Всё остальное только за деньги!

Спасибо за внимание)

| | Ответить Ivideon Support Павел Павел, добрый день. По нашим данным услугу публичного просмотра с большой нагрузкой заказывают бизнес-пользователи. 1800 рублей стоит эта услуга в год. При этом все расходы по любой возможной нагрузке мы берем на себя. Согласитесь, что такая сумма для бизнеса совсем не является обременительной.



Изначально наш сервис предоставляет бесплатные услуги и в них входит большое количество возможностей. Базовая запись и хранение событий в облаке за последний день, локальный видеоархив без ограничений, передача доступа к камерам 2 другим пользователям, экспорт видео в файл — неограниченное число клипов, длина клипа до 1 часа, интеллектуальные уведомления о движении и звуке, подключение до 15 камер к одному акку - и всё это абсолютно бесплатно.



Чтобы пользоваться всеми возможностями даже не нужно покупать саму камеру со встроенной поддержкой Ivideon, а подключить ее через бесплатный Ivideon Server.

| | Ответить Эдуард Программа вроде не плохая но есть один неприятный момент.1 Почему файлы в архиве не открываютса уже перепробовал кучу проигрователей.Может подскажите как их открывать.С ув.

| 5 | Ответить Анна На собеседовании сотрудница Катерина Колосова повела себя не профессионально, бестактно, нагло, и предвзято,а именно:

* задавая вопросы, косаемо моих профессиональных навыков Катерина перешла все рамки субординации и предвзято продолжала собеседование переходя на личность.

* После рассказа о себе, я так и не узнала о компании в целом. По моему мнению сначала интересуются у кандидата о его опыте, после рассказывают о своей компании, далее в чем заключается работа и наконец обсуждают з/п. По всем пунктам я вытягивала у Вашего "специалиста" ответы на вполне адекватные вопросы, касаемо работы. После второго заданного мной вопроса у Колосовой мне стало понятно, что данный сотрудник не может представлять интересы компании и набирать персонал. В итоге я просто развернулась и ушла не выслушав ее. Я разочаровалась в Вашей компании, а так же буду не советовать приобретать всем друзьям и родственникам Вашу продукцию. Так как у меня возникает вопрос : - А у вас вообще есть квалифицированные специалисты?



Приношу свои извинения руководству, НО не хотелось бы считать, что... "ОДНА __ ОВЦА ВСЕ СТАДО ПОРТИТ"!

1 | 11 | Ответить Вадим Анна Анна, добрый день!

Напрасно вы проводите прямую корреляцию нашей продукции с вашим негативным опытом на собеседовании. Понятное дело, у вас осадочек остался, но как наш сервис и продукция могут быть связаны с тем, что вы не нашли общий язык с нашим руководителем отдела кадров?

Такова уж специфика работы Екатерины и должность у неё, мягко скажем, расстрельная. На 40 кандидатов она вынуждена оставить не удовлетворёнными 39. Кто-то отсеивается после долгих раздумий и сложного выбора, а кто-то сразу. Тем не мене, она прекрасный специалист с огромным опытом работы и вся наша команда сформирована с её легкой руки, за что мы ей безмерно благодарны.

Уверены, у вас всё сложится с трудоустройством прекрасно, в чём мы вам желаем всяческих успехов! Ну, не срослось в Ivideon, это не повод отчаиваться. И тем более не повод отговаривать своих товарищей пользоваться нашим самым крутым сервисом облачного видеонаблюдения :)

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