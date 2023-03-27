Webcam Capture для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Вебкамера
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:15,91 Мб
Webcam Capture скриншот № 1

Webcam Capture - это очень простая программа для создания снимков с веб-камеры, которая позволяет мониторить состояние камеры с помощью минималистичного пользовательского интерфейса. Она предлагает различные визуальные эффекты и может помочь вам изменить свойства видео. Также поддерживает полноэкранный режим просмотра.

Для того чтобы сделать снимок с веб-камеры, достаточно нажать кнопку Захват изображения. Файлы изображений будут сохранены в директории, которую можно изменить с помощью кнопки Save Location. Приложение использует DirectShow и требует наличие установленного DirectX.

Основные функции Webcam Capture:

  • Захват изображения и видео.
  • Поддерживает полноэкранный режим просмотра.
  • Поворот изображения (на 0°, 90°, 180°, 270°).
  • Возможность применять к видео различные эффекты.
  • Автоматическое создание снапшотов в определенное время.
  • Возможность выбрать качество картинки (разрешение).
  • Заморозка изображения.
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