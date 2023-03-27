Webcam Capture - это очень простая программа для создания снимков с веб-камеры, которая позволяет мониторить состояние камеры с помощью минималистичного пользовательского интерфейса. Она предлагает различные визуальные эффекты и может помочь вам изменить свойства видео. Также поддерживает полноэкранный режим просмотра.

Для того чтобы сделать снимок с веб-камеры, достаточно нажать кнопку Захват изображения. Файлы изображений будут сохранены в директории, которую можно изменить с помощью кнопки Save Location. Приложение использует DirectShow и требует наличие установленного DirectX.

Основные функции Webcam Capture: