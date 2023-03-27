Webcam Capture для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|vovsoft
|Категория:
|Вебкамера
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|15,91 Мб
Webcam Capture - это очень простая программа для создания снимков с веб-камеры, которая позволяет мониторить состояние камеры с помощью минималистичного пользовательского интерфейса. Она предлагает различные визуальные эффекты и может помочь вам изменить свойства видео. Также поддерживает полноэкранный режим просмотра.
Для того чтобы сделать снимок с веб-камеры, достаточно нажать кнопку Захват изображения. Файлы изображений будут сохранены в директории, которую можно изменить с помощью кнопки Save Location. Приложение использует DirectShow и требует наличие установленного DirectX.
Основные функции Webcam Capture:
- Захват изображения и видео.
- Поддерживает полноэкранный режим просмотра.
- Поворот изображения (на 0°, 90°, 180°, 270°).
- Возможность применять к видео различные эффекты.
- Автоматическое создание снапшотов в определенное время.
- Возможность выбрать качество картинки (разрешение).
- Заморозка изображения.
Live WebCam - домашняя система видеонаблюдения, с помощью которой можно автоматически получать...
iSpy - программа, которая с помощью микрофона и веб-камеры позволяет следить за помещением, и...
ManyCam - интересная программа, которая позволяет расширить возможности веб-камеры при...
Приложение, которое позволяет накладывать различные маски и эффекты на лицо пользователя...
SplitCam - бесплатная программа способная существенно расширить возможности вебкамеры и...
Xeoma - программа для видеонаблюдения. Поддерживает любые веб-и IP-камеры, в том числе Wi-Fi камеры, а также Интернет-камеры...
Отзывы о программе Webcam Capture
Admin
Отзывов о программе Webcam Capture 3.2 пока нет, можете добавить...