Xinorbis для Windows

Xinorbis 8.1.7

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Xinorbis 8.1.7Описание   Скачать Xinorbis 8.1.7СКАЧАТЬ (12,83 Мб) Скриншоты Xinorbis 8.1.7Скриншоты (7)   Статистика Xinorbis 8.1.7Статистика   Отзывы о Xinorbis 8.1.7Отзывы (0)  
Оцените программу!
4.67 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 4.67 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Xinorbis - мощный инструмент для анализа жестких дисков, отдельных папок и предоставления пользователю массу полезной информации, как например какие файлы и папки занимают больше всего места, статистика используемых типов файлов и многое другое. Программа позволяет увидеть содержание, структуру и распределение файлов на жестком диске, в каком либо каталоге, сетевом или съемном диске. Все данные представлены в наглядной табличной и графической форме с возможностью сохранения отчета в формат HTML, ASCII, CSV или XML.

Что нового в Xinorbis 8.1.7?
  • Произведена оптимизация и исправлены ошибки
Скриншоты Xinorbis:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)3 / 3 891
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыHDD утилиты
ТОП-сегодня раздела "HDD утилиты"
 

Victoria 4.47

Victoria - неофициальная версия популярной программы Victoria 4.46b, которая тестирует оборудование непосредственно через порты, на самом низком уровне

HDD Low Level Format Tool 4.40

Бесплатная программа для низкоуровневого форматирования накопителей различных производителей (с интерфейсами S-ATA (SATA), IDE (E-IDE), SCSI, USB, Firewire) и Flash

Acronis Disk Director 12 Build 12.0.3270

Acronis Disk Director - комплекс мощных инструментов для управления дисками и разделами. Включает в себя набор основных операций: от создания и разбиения томов и

CrystalDiskInfo 7.6.0

CrystalDiskInfo - одно из лучших приложений для проверки состояния жестких дисков, которые поддерживают технологию S.M.A.R.T. Производит подробную диагностику и

HP USB Disk Storage Format Tool 2.2.3

HP USB Disk Storage Format Tool - небольшая утилита для форматирования и создания загрузочного USB-диска. Поддерживает форматы NTFS, FAT, FAT32. Помогает обновить и

Victoria 4.46b

Victoria - программа для тестирования жесткого диска. Проводит диагностику и выдает полную техническую информацию о HDD, FDD, CD/DVD, USB/Flash/SCSI накопителей

скачать Adguard

Отзывы о программе Xinorbis

Admin

Отзывов о программе Xinorbis 8.1.7 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
 
 