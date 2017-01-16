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XviD4PSP для Windows

XviD4PSP 7.0.346

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Описание XviD4PSP 7.0.346Описание   Скачать XviD4PSP 7.0.346СКАЧАТЬ (19,52 Мб) Скриншоты XviD4PSP 7.0.346Скриншоты (5)   Статистика XviD4PSP 7.0.346Статистика   Отзывы о XviD4PSP 7.0.346Отзывы (18)  
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4.53 из 5, всего оценок - 56
  • Рейтинг программы - 4.53 из 5
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XviD4PSP - универсальный пакетный аудио/видео конвертер, позволяющий работать практически со всеми известными медиаформатами (AVI, DIVX, ASF, MPG, MPE, M2V, MPEG, VOB и многие другие). Программа примечательна отсутствием зависимости от наличия системных компонентов и установленных кодеков.

Также присутствуют пресеты, позволяющие осуществлять быстрое конвертирование для различных мобильных устройств, как например PSP, PS3, XBOX 360, iPod, iPod Touch, iPhone, Apple TV, PC и Hardware DVD.

Что нового в XviD4PSP 7.0.346?
  • Поправлен вылет при завершении фильтрации LibAV деинтерлейсером.
  • Поправлено кодирование при добавлении треков на объединённые задания.
  • Исправлена высокая вероятность вылета при открытии файлов с картинками на Windows системах.
  • Поправлена потеря родительского окна при показе сообщения для свёрнутой программы.
  • Очень много различных исправлений, изменений и оптимизаций.
Скриншоты XviD4PSP:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)58 / 57 667
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКонверторы - Конверторы
 Программа XviD4PSP отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе XviD4PSP

Елена про XviD4PSP 7.0.282 [16-08-2016]

Спасибо за программку, простая и понятная. Уменьшает видео более чем в два раза, и улучшает качество звука. Спасибо!
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Ку про XviD4PSP 6.04.9374 / 7.0.80 Beta [28-05-2015]

Реально помогла, хорошая прога... Ещё бы перевели установки сжатия по правую сторону
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Иван про XviD4PSP 6.04.9374 / 7.0.6 Beta [29-03-2014]

5 версия программы была шикарна и богата функционалом несмотря на некоторые баги.
6 версия стала пошустрея, НО утратила весь "вкусный" функционал и начала постоянно клянчить денежку при добавлении видео файла.
Поигрался и поставил обратно 5 версию и Free Studio от DVDVideoSoft.
Последняя весит потяжелее и является тяжелым (почти 90 мб) комбайном с широким функционалом напоминающим 6 версию xvid4psp но не клянчит денежку и побольше функции (чем у 6 версии)
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Санёк про XviD4PSP 6.04.9374 / 7.0.6 Beta [17-01-2014]

Нормальная
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Алекс про XviD4PSP 6.04.9374 / 7.0.6 Beta [24-12-2013]

Да программа действительно хорошая,но с кодеками есть существенные проблемы.У меня лично поработала пару дней и всё,дальше что-то случилось и она просто перестала конвертировать.Это в одной версии.А в другой начинала конвертацию а потом скидывало.В чём дело я так и не разобрался.Пришлось удалить.
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