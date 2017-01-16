XviD4PSP - универсальный пакетный аудио/видео конвертер, позволяющий работать практически со всеми известными медиаформатами (AVI, DIVX, ASF, MPG, MPE, M2V, MPEG, VOB и многие другие). Программа примечательна отсутствием зависимости от наличия системных компонентов и установленных кодеков.
Также присутствуют пресеты, позволяющие осуществлять быстрое конвертирование для различных мобильных устройств, как например PSP, PS3, XBOX 360, iPod, iPod Touch, iPhone, Apple TV, PC и Hardware DVD.
Что нового в XviD4PSP 7.0.346?
Поправлен вылет при завершении фильтрации LibAV деинтерлейсером.
Поправлено кодирование при добавлении треков на объединённые задания.
Исправлена высокая вероятность вылета при открытии файлов с картинками на Windows системах.
Поправлена потеря родительского окна при показе сообщения для свёрнутой программы.
Очень много различных исправлений, изменений и оптимизаций.
Спасибо за программку, простая и понятная. Уменьшает видео более чем в два раза, и улучшает качество звука. Спасибо! | | Ответить
Ку про XviD4PSP 6.04.9374 / 7.0.80 Beta [28-05-2015]
Реально помогла, хорошая прога... Ещё бы перевели установки сжатия по правую сторону 1 | 2 | Ответить
Иван про XviD4PSP 6.04.9374 / 7.0.6 Beta [29-03-2014]
5 версия программы была шикарна и богата функционалом несмотря на некоторые баги.
6 версия стала пошустрея, НО утратила весь "вкусный" функционал и начала постоянно клянчить денежку при добавлении видео файла.
Поигрался и поставил обратно 5 версию и Free Studio от DVDVideoSoft.
Последняя весит потяжелее и является тяжелым (почти 90 мб) комбайном с широким функционалом напоминающим 6 версию xvid4psp но не клянчит денежку и побольше функции (чем у 6 версии) 1 | 5 | Ответить
Санёк про XviD4PSP 6.04.9374 / 7.0.6 Beta [17-01-2014]
Алекс про XviD4PSP 6.04.9374 / 7.0.6 Beta [24-12-2013]
Да программа действительно хорошая,но с кодеками есть существенные проблемы.У меня лично поработала пару дней и всё,дальше что-то случилось и она просто перестала конвертировать.Это в одной версии.А в другой начинала конвертацию а потом скидывало.В чём дело я так и не разобрался.Пришлось удалить. | | Ответить