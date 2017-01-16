XviD4PSP 7.0.346 Описание СКАЧАТЬ ( 19,52 Мб) Скриншоты (5) Статистика Отзывы (18) Оцените программу!

4.53 из 5, всего оценок - 56 Рейтинг программы - 4.53 из 5

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5 XviD4PSP - универсальный пакетный аудио/видео конвертер, позволяющий работать практически со всеми известными медиаформатами (AVI, DIVX, ASF, MPG, MPE, M2V, MPEG, VOB и многие другие). Программа примечательна отсутствием зависимости от наличия системных компонентов и установленных кодеков. Также присутствуют пресеты, позволяющие осуществлять быстрое конвертирование для различных мобильных устройств, как например PSP, PS3, XBOX 360, iPod, iPod Touch, iPhone, Apple TV, PC и Hardware DVD. Что нового в XviD4PSP 7.0.346?

Поправлен вылет при завершении фильтрации LibAV деинтерлейсером.

Поправлено кодирование при добавлении треков на объединённые задания.

Исправлена высокая вероятность вылета при открытии файлов с картинками на Windows системах.

Поправлена потеря родительского окна при показе сообщения для свёрнутой программы.

Очень много различных исправлений, изменений и оптимизаций. Скриншоты XviD4PSP: Статус программы Бесплатная Операционка Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP Интерфейс Английский, Русский Закачек (сегодня/всего) 58 / 57 667 Разработчик Winnydows Последнее обновление 16.01.2017 (Сообщить о новой версии) Категории программы Конверторы - Конверторы Отзывы о программе XviD4PSP Елена Спасибо за программку, простая и понятная. Уменьшает видео более чем в два раза, и улучшает качество звука. Спасибо!

| | Ответить Ку Реально помогла, хорошая прога... Ещё бы перевели установки сжатия по правую сторону

1 | 2 | Ответить Иван 5 версия программы была шикарна и богата функционалом несмотря на некоторые баги.

6 версия стала пошустрея, НО утратила весь "вкусный" функционал и начала постоянно клянчить денежку при добавлении видео файла.

Поигрался и поставил обратно 5 версию и Free Studio от DVDVideoSoft.

Последняя весит потяжелее и является тяжелым (почти 90 мб) комбайном с широким функционалом напоминающим 6 версию xvid4psp но не клянчит денежку и побольше функции (чем у 6 версии)

1 | 5 | Ответить Санёк Нормальная

2 | | Ответить Алекс Да программа действительно хорошая,но с кодеками есть существенные проблемы.У меня лично поработала пару дней и всё,дальше что-то случилось и она просто перестала конвертировать.Это в одной версии.А в другой начинала конвертацию а потом скидывало.В чём дело я так и не разобрался.Пришлось удалить.

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