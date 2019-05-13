JRiver Media Center для Windows

JRiver Media Center 25.0.037

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание JRiver Media Center 25.0.037Описание   Скачать JRiver Media Center 25.0.037СКАЧАТЬ (35,99 Мб) Скриншоты JRiver Media Center 25.0.037Скриншоты (5)   Статистика JRiver Media Center 25.0.037Статистика   Отзывы о JRiver Media Center 25.0.037Отзывы (2)  
Оцените программу!
4.31 из 5, всего оценок - 16
  • Рейтинг программы - 4.31 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

J.River Media Center - условно-бесплатный мультимедийный центр. Поддерживает большое количество аудио и видео форматов, аудио CD и DVD, может перекодировать CD-аудиотреки в форматы WAV и MP3, также есть возможность переписывать на жесткий диск виниловые диски, создавать аудио-CD.

Что нового в JRiver Media Center 25.0.037?
  • Исправлены ошибки.
JRiver Media Center
JRiver Media Center
JRiver Media Center
JRiver Media Center
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $49.98
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 8 788
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКонверторы - Плееры - Плееры
ТОП-сегодня раздела "Конверторы"
 

Format Factory 4.6.1.0

Format Factory - универсальный и многофункциональный мультимедийный конвертер на все случаи жизни, с помощью которого можно без проблем преобразовать видео, аудио и

Medieval CUE Splitter 1.2 / 2.0.5

CUE Splitter - бесплатная утилита для разбивания больших аудио треков на отдельные композиции. При осуществлении данной операции используется информация, полученная

Free CD to MP3 Converter 4.9

CD to MP3 Freeware - Программа для декодирования Audio CD в MP3. Позволяет конвертировать музыкальные файлы из одного формата в другой (WAV в MP3, MP3 в WAV, WAV в

XviD4PSP 8.0.51

XviD4PSP - универсальный пакетный аудио/видео конвертер, позволяющий работать практически со всеми известными медиаформатами (AVI, DIVX, ASF, MPG, MPE, M2V, MPEG,

Free Audio Converter 5.1.7.215

Free Audio Converter - шустрая утилита для конвертирования практически любых аудио файлов. Присутствуют настраиваемые пресеты, поддерживается пакетная конвертация

Free M4a to MP3 Converter 9.6

Free M4a to MP3 Converter - простенький, но достаточно эффективный конвертер аудио файлов некоторых специфических форматов в наиболее популярный и распространенный

скачать Adguard

Отзывы о программе JRiver Media Center

Кононенко про JRiver Media Center 24.0.060 [22-11-2018]

Замечательная программа, многое может да и выглядит очень хорошо. Пользую ни один год и вполне доволен, альтернатив лучше просто нет.
| | Ответить

serega про JRiver Media Center 23.0.103 [12-03-2018]

Замечательная программа, многое может да и выглядит очень хорошо. Пользую ни один год и вполне доволен, альтернатив лучше просто нет.
2 | | Ответить

Читать все отзывы (2) / Добавить отзыв
 