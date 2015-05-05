Screenshot Captor 4.29.0 Описание СКАЧАТЬ ( 8,46 Мб) Скриншоты (7) Статистика Отзывы (3) Оцените программу!

5.00 из 5, всего оценок - 3 Рейтинг программы - 5.00 из 5

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5 Screenshot Captor - мощный бесплатный инструмент с богатым функционалом, с помощью которого можно легко делать скриншоты как всего экрана, так и активных окон, панелей инструментов, произвольных областей экрана, а также имеется возможность создавать снимки с нескольких мониторов одновременно.



Ключевые особенности Screenshot Captor: Множество режимов съемки (нескольких мониторов, рабочий стол, активное окно, область и пр.).

Встроенный редактор, позволяющий осуществлять обрезку, выделение, размытие, изменение размера снимков и т.д.

Возможность наложения текста.

Наложение на скриншоты указателей с подписями различного размера и цвета.

Поддержка форматов BMP, JPEG, GIF, PCX, PNG, TIFF и т.д.

Настройка уровня компрессии для форматов JPEG и PNG.

Масштабирование изображения.

Поддержка "горячих" клавиш.

Поддержка Unicode и многое другое. Что нового в Screenshot Captor 4.29.0?

Исправлены ошибки. Отзывы о программе Screenshot Captor Наталья Нет перевода на русский.

| 1 | Ответить gelom А я пользуюсь программой screencapture. Там есть кстати возможность заливки скриншота в интернет. Вот ссылка www.screencapture.ru

| 2 | Ответить SlTlOlRlM Ничерта ничего не понятно!

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