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Screenshot Captor - мощный бесплатный инструмент с богатым функционалом, с помощью которого можно легко делать скриншоты как всего экрана, так и активных окон, панелей инструментов, произвольных областей экрана, а также имеется возможность создавать снимки с нескольких мониторов одновременно.
Ключевые особенности Screenshot Captor:
- Множество режимов съемки (нескольких мониторов, рабочий стол, активное окно, область и пр.).
- Встроенный редактор, позволяющий осуществлять обрезку, выделение, размытие, изменение размера снимков и т.д.
- Возможность наложения текста.
- Наложение на скриншоты указателей с подписями различного размера и цвета.
- Поддержка форматов BMP, JPEG, GIF, PCX, PNG, TIFF и т.д.
- Настройка уровня компрессии для форматов JPEG и PNG.
- Масштабирование изображения.
- Поддержка "горячих" клавиш.
- Поддержка Unicode и многое другое.
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