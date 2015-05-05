Screenshot Captor для Windows

Screenshot Captor 4.29.0

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Описание Screenshot Captor 4.29.0Описание   Скачать Screenshot Captor 4.29.0СКАЧАТЬ (8,46 Мб) Скриншоты Screenshot Captor 4.29.0Скриншоты (7)   Статистика Screenshot Captor 4.29.0Статистика   Отзывы о Screenshot Captor 4.29.0Отзывы (3)  
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5.00 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
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Screenshot Captor - мощный бесплатный инструмент с богатым функционалом, с помощью которого можно легко делать скриншоты как всего экрана, так и активных окон, панелей инструментов, произвольных областей экрана, а также имеется возможность создавать снимки с нескольких мониторов одновременно.

Ключевые особенности Screenshot Captor:

  • Множество режимов съемки (нескольких мониторов, рабочий стол, активное окно, область и пр.).
  • Встроенный редактор, позволяющий осуществлять обрезку, выделение, размытие, изменение размера снимков и т.д.
  • Возможность наложения текста.
  • Наложение на скриншоты указателей с подписями различного размера и цвета.
  • Поддержка форматов BMP, JPEG, GIF, PCX, PNG, TIFF и т.д.
  • Настройка уровня компрессии для форматов JPEG и PNG.
  • Масштабирование изображения.
  • Поддержка "горячих" клавиш.
  • Поддержка Unicode и многое другое.
Что нового в Screenshot Captor 4.29.0?
  • Исправлены ошибки.

Отзывы о программе Screenshot Captor

Наталья про Screenshot Captor 4.10.0 [05-05-2015]

Нет перевода на русский.
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gelom про Screenshot Captor 4.00 [29-03-2013]

А я пользуюсь программой screencapture. Там есть кстати возможность заливки скриншота в интернет. Вот ссылка www.screencapture.ru
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SlTlOlRlM про Screenshot Captor 3.08.01 [15-10-2012]

Ничерта ничего не понятно!
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