Image Tuner для Windows

Image Tuner 6.2

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Image Tuner 6.2Описание   Скачать Image Tuner 6.2СКАЧАТЬ (2,88 Мб) Скриншоты Image Tuner 6.2Скриншоты (3)   Статистика Image Tuner 6.2Статистика   Отзывы о Image Tuner 6.2Отзывы (9)  
Оцените программу!
4.67 из 5, всего оценок - 12
  • Рейтинг программы - 4.67 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Image Tuner - бесплатная и простая в использовании утилита для пакетной обработки цифровых изображений и фотографий. С помощью программы можно легко изменять размер графических файлов, конвертировать их в различные форматы, добавлять водяные знаки, переименовывать и многое другое. Также в программе присутствуют встроенные шаблоны, позволяющие изменить размер изображений для их публикации в социальных сетях Facebook, Twitter, или переместить обработанные графические файлы в мобильные устройства, типа IPod, iPhone и пр.

Основные возможности Image Tuner:

  • Пакетная обработка цифровых изображений.
  • Высокое быстродействие.
  • Возможность изменения размера фотографий.
  • Наличие встроенных шаблонов для изменения размера изображений.
  • Поддержка наиболее популярных графических форматов (JPEG, BMP, PNG, GIF, TIFF, PCX и др.).
  • Нанесение водяных знаков, переименование, вращение и конвертирование изображений.
  • Выбор степени сжатия и разрешения фотографий.
  • Возможность загрузки фотографий с цифровых камер в формате CRW, CR2, RAW, NEF, DCR, X3F, ORF и т.д.
Скриншоты Image Tuner:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 12 484
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКонверторы - Печати, водяные знаки

Отзывы о программе Image Tuner

AirForce про Image Tuner 6.0 [13-01-2017]

Прекрасная и лёгкая программа для пакетной обработки фотографий: очистка EXIF, сжатие, переименование - больше ни для чего не использую.
| | Ответить

Максим про Image Tuner 5.5 [29-03-2016]

Лучшая из аналогичных программ, с какими я только сталкивался. Рекомендую всем, кто нуждается в пакетных преобразованиях.
| | Ответить

Миха про Image Tuner 4.9 [28-10-2014]

Полный отстой !!
| | Ответить

Ден про Image Tuner 4.9 [09-10-2014]

плохая не удобная программа
| | Ответить

(ерж про Image Tuner 4.3 [17-01-2014]

Пользователям рекомендуется обратить внимание при установке этой поддержкой рекламы приложения:
Предложения изменить домашнюю страницу для веб-браузеров, установленных в системе
Предложения изменить поисковую систему по умолчанию для веб-браузеров, установленных в системе
Предложения загружать и устанавливать программное обеспечение или компоненты (такие как панели инструментов браузера), что программа не требует, чтобы в полной мере функционировать
| 4 | Ответить

Читать все отзывы (9) / Добавить отзыв
скачать Adguard
     
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
 
Наш выбор

Screamer Radio

XviD4PSP

Connectify

ACDSee

Adguard

The Bat! Home

Viber

Calibre

WinSCP

Балаболка

AIMP

Artweaver

ProgDVB

Adobe Flash Player

CCleaner

RoboForm

Notepad++

Light Alloy

SUMo

Battery Mode

 
 