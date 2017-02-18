Image Tuner - бесплатная и простая в использовании утилита для пакетной обработки цифровых изображений и фотографий. С помощью программы можно легко изменять размер графических файлов, конвертировать их в различные форматы, добавлять водяные знаки, переименовывать и многое другое. Также в программе присутствуют встроенные шаблоны, позволяющие изменить размер изображений для их публикации в социальных сетях Facebook, Twitter, или переместить обработанные графические файлы в мобильные устройства, типа IPod, iPhone и пр.
Основные возможности Image Tuner:
Пакетная обработка цифровых изображений.
Высокое быстродействие.
Возможность изменения размера фотографий.
Наличие встроенных шаблонов для изменения размера изображений.
Поддержка наиболее популярных графических форматов (JPEG, BMP, PNG, GIF, TIFF, PCX и др.).
Нанесение водяных знаков, переименование, вращение и конвертирование изображений.
Выбор степени сжатия и разрешения фотографий.
Возможность загрузки фотографий с цифровых камер в формате CRW, CR2, RAW, NEF, DCR, X3F, ORF и т.д.
Пользователям рекомендуется обратить внимание при установке этой поддержкой рекламы приложения:
Предложения изменить домашнюю страницу для веб-браузеров, установленных в системе
Предложения изменить поисковую систему по умолчанию для веб-браузеров, установленных в системе
Предложения загружать и устанавливать программное обеспечение или компоненты (такие как панели инструментов браузера), что программа не требует, чтобы в полной мере функционировать | 4 | Ответить