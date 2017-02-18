Image Tuner - бесплатная и простая в использовании утилита для пакетной обработки цифровых изображений и фотографий. С помощью программы можно легко изменять размер графических файлов, конвертировать их в различные форматы, добавлять водяные знаки, переименовывать и многое другое. Также в программе присутствуют встроенные шаблоны, позволяющие изменить размер изображений для их публикации в социальных сетях Facebook, Twitter, или переместить обработанные графические файлы в мобильные устройства, типа IPod, iPhone и пр.

Отзывы о программе Image Tuner AirForce Прекрасная и лёгкая программа для пакетной обработки фотографий: очистка EXIF, сжатие, переименование - больше ни для чего не использую.

| | Ответить Максим Лучшая из аналогичных программ, с какими я только сталкивался. Рекомендую всем, кто нуждается в пакетных преобразованиях.

| | Ответить Миха Полный отстой !!

| | Ответить Ден плохая не удобная программа

| | Ответить (ерж Пользователям рекомендуется обратить внимание при установке этой поддержкой рекламы приложения:

Предложения изменить домашнюю страницу для веб-браузеров, установленных в системе

Предложения изменить поисковую систему по умолчанию для веб-браузеров, установленных в системе

Предложения загружать и устанавливать программное обеспечение или компоненты (такие как панели инструментов браузера), что программа не требует, чтобы в полной мере функционировать

| 4 | Ответить Читать все отзывы (9) / Добавить отзыв